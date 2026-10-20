Пояснения на требование ФНС: как подробный ответ превращается в доказательство против компании

Случай из практики: подробные пояснения, подготовленные нейросетью, стали доказательством в акте проверки на 418 тысяч. Разбираю, какие формулировки сработали против компании и как готовить ответ.

Разберу случай из практики, который стоил компании 418 тысяч доначислений. Ошибка была не в учёте и не в документах, а в тексте пояснений.

Пришло требование пояснить обстоятельства заключения и исполнения договора с поставщиком. Директор решил не нагружать бухгалтерию и подготовил ответ сам, с помощью нейросети: скинул текст требования, получил четыре страницы связного вежливого текста, отправил в тот же день.

Через два месяца в акте проверки цитировались его собственные пояснения.

Почему так вышло

Нейросеть выполнила ту задачу, которую ей поставили: написать убедительно. Она описала процесс, как искали поставщика, как общались, как оформляли документы. Текст получился живой и достоверный.

Проблема в том, что инспектор читает пояснения не как рассказ, а как объяснения налогоплательщика по существу. Его оптика: статья 54.1 НК, реальность исполнения и деловая цель сделки. Из живого текста он выбирает то, что ложится в эту конструкцию.

В пояснениях нашлось три формулировки, которых там быть не должно.

Первая: лично с руководителем контрагента не встречались, всё согласовывали в переписке. Директор имел в виду оперативность. В акте это превратилось в отсутствие проверки исполнителя.

Вторая: поставщика выбрали по объявлению, цена была заметно ниже рыночной. Для компании это экономия, для проверяющего аргумент об отсутствии должной осмотрительности и о нерыночных условиях.

Третья: часть документов оформляли позже, чтобы закрыть период. Это прямая подсказка про формальный документооборот.

Ни об одном из этих обстоятельств в требовании не спрашивали.

Как мы работали со следующим требованием

Оно пришло через полтора месяца, на восемь пунктов. Сначала разобрали само требование, а не стали писать ответ.

Скан требования я разложил по основаниям в «Моментальном Юристе»: на какой норме стоит каждый пункт, какой срок и что инспекция вправе запрашивать в рамках камеральной проверки. Полезный результат: три пункта из восьми относились не к сданной декларации, а к сведениям о контрагенте, то есть к другому порядку истребования и другим срокам. Дальше формулировки я переписал под факты сам.

Ответ ушёл на одной странице. Доначислений по этому требованию не было.

Практические выводы для бухгалтера и директора

1. Квалифицируйте требование до подготовки ответа. Пояснения по камеральной проверке истребуются по пункту 3 статьи 88 НК, срок пять рабочих дней. Документы по статье 93 и сведения о налогоплательщике по статье 93.1 имеют свои сроки и свой объём. Смешивание оснований приводит либо к просрочке, либо к передаче лишнего.

2. Пояснения даются в свободной форме, и объём не свидетельствует о добросовестности. Структура «один пункт требования, один факт в ответ» работает лучше развёрнутого текста.

3. Отвечайте строго в границах заданных вопросов. Дополнительные обстоятельства, изложенные по собственной инициативе, становятся частью материалов проверки.

4. Не прилагайте документы, которые не истребованы.

5. Проверяйте полномочия инспекции по конкретному пункту. Пункт 7 статьи 88 НК ограничивает истребование дополнительных документов в рамках камеральной проверки. Оговорюсь: практика по этой норме неоднозначна, Верховный суд толкует права налогового органа шире буквального прочтения, поэтому мотивированный отказ нужно обосновывать, а не ограничиваться ссылкой на пункт.

6. Оставлять требование без ответа не стоит. Штраф по пункту 1 статьи 129.1 НК составляет 5 000 рублей, при повторности в течение календарного года 20 000. Сумма несопоставима с рисками, но отсутствие пояснений инспекция оценивает не в пользу налогоплательщика и переходит к истребованию документов и к контрагентам.

7. Удаляйте из текста описание процесса и предположения. Формулировки «мы полагали», «обычно мы так делаем», «насколько помню» создают неопределённость там, где нужны факты.

Рабочий каркас ответа: реквизиты требования, по каждому его пункту короткий факт, перечень приложенных документов, подпись. Без изложения мотивов и истории отношений с контрагентом.

Инструменты автоматизации в этой задаче полезны на этапе разбора требования по нормам и срокам. Убедительность текста здесь не нужна, нужна точность.

А как у вас организована подготовка ответов на требования: этим занимается бухгалтерия, юрист или руководитель?