Образовательная лицензия: кому она нужна?

В соответствии с требованиями законодательства образовательная деятельность подлежит лицензированию (ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ»). То есть все, кто занимается обучением, должны иметь лицензию, за исключением индивидуальных предпринимателей, которые проводят их лично, без кураторов, других спикеров.
Таким образом, на сегодняшний день кому нужна образовательная лицензия?
—> всем юридическим лицам, которые оказывают образовательные услуги
—> всем индивидуальным предпринимателям, которые оказывают образовательные услуги и привлекают для помощи сторонних лиц
Самозанятым априори запрещено заниматься образовательной деятельностью. Но зачастую ко мне обращаются клиенты с таким вопросов: а действительно ли то, что я называю онлайн-курсом, является образовательной услугой?
Как разграничить образовательные и информационно-консультационные услуги?
Характеристиками образовательных услуг являются:
есть спикеры, кураторы, другие преподаватели, которые оформлены по трудовому или гражданско-правовому договору
есть разработанная и утвержденная программа (даже если ее нет на бумаге, а есть на сайте)
устанавливаете расписание открытия модулей/занятий/проведение прямых эфиров
у учеников формируются новые знания, умения, навыки
ученики сдают в различной форме задания, проходят тесты, сдают экзамен и итоговые работы
по результатам обучения выдаете документ о прохождении курса (сертификат, удостоверение, диплом)
Также с недавних пор еще одной характеристикой будет являться использование в ваших офферах, на сайте слова «онлайн-курс», поскольку появилось законодательное определение этому слову.
«онлайн-курс» - учебный курс, реализуемый с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, размещаемый на официальных сайтах образовательных организаций и образовательных платформах, доступ к которому предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и направленный на обеспечение достижения обучающимися определенных результатов обучения.
выдержка из Постановления Правительства РФ от 11.10.2023 г. №1678
Характеристиками информационно-консультационных услуг являются:
отсутствие тех пунктов, что перечислены выше
предоставление информации и консультации в различных формах
Какие есть риски работы без лицензии?
Во-первых, это нарушение законодательства, а, соответственно, предусмотрена в КоАП РФ и УК РФ административная и уголовная ответственность.
Административные штрафы могут достигать:
—> для индивидуальных предпринимателей - от 4 000 до 5 000 рублей;
—> для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.
Уголовная ответственность предусмотрена следующая:
—> штраф в размере до 300 0000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух ле
—> либо обязательные работы на срок до 480 часов
—> либо арестом на срок до 6 месяцев.
Во-вторых, указывая на своих сайтах, что вы проводите обучение по освоению новой профессии, но при этом ваш договор на информационно-консультационные услуги, а лицензия отсутствует, то это введение в заблуждение потребителя услуг. И по этому основанию он может сделать 100% возврат на обучение.
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