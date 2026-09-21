Образовательная лицензия: кому она нужна?

Какие есть риски работы без лицензии?

Во-первых, это нарушение законодательства, а, соответственно, предусмотрена в КоАП РФ и УК РФ административная и уголовная ответственность.

Административные штрафы могут достигать:

—> для индивидуальных предпринимателей - от 4 000 до 5 000 рублей;

—> для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена следующая:

—> штраф в размере до 300 0000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух ле

—> либо обязательные работы на срок до 480 часов

—> либо арестом на срок до 6 месяцев.

Во-вторых, указывая на своих сайтах, что вы проводите обучение по освоению новой профессии, но при этом ваш договор на информационно-консультационные услуги, а лицензия отсутствует, то это введение в заблуждение потребителя услуг. И по этому основанию он может сделать 100% возврат на обучение.

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