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Снежана Чепа
Лицензирование
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Образовательная лицензия: кому она нужна?

Эта статья будет полезна для всех онлайн-школ, предпринимателей, блогеров, наставников, которые проводят онлайн-обучение.

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В соответствии с требованиями законодательства образовательная деятельность подлежит лицензированию (ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ»). То есть все, кто занимается обучением, должны иметь лицензию, за исключением индивидуальных предпринимателей, которые проводят их лично, без кураторов, других спикеров.

Таким образом, на сегодняшний день кому нужна образовательная лицензия?

—> всем юридическим лицам, которые оказывают образовательные услуги
—> всем индивидуальным предпринимателям, которые оказывают образовательные услуги и привлекают для помощи сторонних лиц

Самозанятым априори запрещено заниматься образовательной деятельностью. Но зачастую ко мне обращаются клиенты с таким вопросов: а действительно ли то, что я называю онлайн-курсом, является образовательной услугой?

Как разграничить образовательные и информационно-консультационные услуги?

Характеристиками образовательных услуг являются:

  • есть спикеры, кураторы, другие преподаватели, которые оформлены по трудовому или гражданско-правовому договору

  • есть разработанная и утвержденная программа (даже если ее нет на бумаге, а есть на сайте)

  • устанавливаете расписание открытия модулей/занятий/проведение прямых эфиров

  • у учеников формируются новые знания, умения, навыки

  • ученики сдают в различной форме задания, проходят тесты, сдают экзамен и итоговые работы

  • по результатам обучения выдаете документ о прохождении курса (сертификат, удостоверение, диплом)

Также с недавних пор еще одной характеристикой будет являться использование в ваших офферах, на сайте слова «онлайн-курс», поскольку появилось законодательное определение этому слову.

«онлайн-курс» - учебный курс, реализуемый с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, размещаемый на официальных сайтах образовательных организаций и образовательных платформах, доступ к которому предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и направленный на обеспечение достижения обучающимися определенных результатов обучения.

выдержка из Постановления Правительства РФ от 11.10.2023 г. №1678

Характеристиками информационно-консультационных услуг являются:

  • отсутствие тех пунктов, что перечислены выше

  • предоставление информации и консультации в различных формах

Какие есть риски работы без лицензии?

Во-первых, это нарушение законодательства, а, соответственно, предусмотрена в КоАП РФ и УК РФ административная и уголовная ответственность.

Административные штрафы могут достигать:

—> для индивидуальных предпринимателей - от 4 000 до 5 000 рублей;
—> для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена следующая:

—> штраф в размере до 300 0000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух ле
—> либо обязательные работы на срок до 480 часов
—> либо арестом на срок до 6 месяцев.

Во-вторых, указывая на своих сайтах, что вы проводите обучение по освоению новой профессии, но при этом ваш договор на информационно-консультационные услуги, а лицензия отсутствует, то это введение в заблуждение потребителя услуг. И по этому основанию он может сделать 100% возврат на обучение.

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Снежана Чепа

Снежана Чепа

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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