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Снежана Чепа
Обучение и карьера
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Как получить образовательную лицензию?

Эта статья будет полезна всем, кто хочет получить образовательную лицензию и обучает исключительно онлайн. В ней описано, что необходимо подготовить до подачи документов и какие документы подаются для лицензирования.

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Перед подачей документов для получения образовательной лицензии очень важно подготовить всю «внутрянку», которую смотрит и проверяет Министерство образования региона.

Шаг № 1. Подготовка образовательной платформы.

Поскольку обучение происходит исключительно онлайн, то необходима образовательная платформа, на которой будет размещен весь обучающий материал. Не получится разместить все ваши видеоуроки на Яндекс.Диск или в специальный Telegram-чат. Самой известной такой платформой, например, является GetCourse.

Как подготовить образовательную платформу?

  • Наименование курса должно быть полным. Нельзя просто написать «Курс «Нейрографика для всех сфер жизни». Наименование должно соответствовать полному обозначению в зависимости от вида образования. Например, будет корректно: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нейрографика для всех сфер жизни».

  • Разместить электронную библиотеку, то есть всю литературу, которая будет необходима ученикам для самостоятельного изучения; которая используется в качестве раздаточного материала.

  • Наименование всех модулей и уроков должно совпадать с образовательной программой.

  • Указать свои данные точно также, как они указаны в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  • Кроме того, должны быть документы и чеки, на основании которых вы используете платформу.

Шаг № 2. Подготовка сайта.

Есть специальные требования к тому, как должен выглядеть сайт, и что на нем разместить. Они изложены в Приказе Рособнадзора от 04.08.2023 г. № 1493. Основные моменты:

  • Указать свои данные точно также, как они указаны в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  • Наименование курса точно также, как в образовательной программе и на образовательной платформе.

  • Установить версию для слабовидящих.

  • Сделать специальный раздел «Сведения об образовательной организации». Данному разделу необходимо уделить очень пристальное внимание и оформить его именно так, как это указано в приказе. В этом разделе до подачи документов на получение образовательной лицензии должны быть указаны следующие подразделы: основные сведения; структура и органы управления образовательной организацией; документы; образование; руководство; педагогический состав; материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда; платные образовательные услуги; финансово-хозяйственная деятельность; вакантные места для приема (перевода) обучающихся; стипендии и меры поддержки обучающихся; международное сотрудничество; организация питания в образовательной организации.

Большая часть подразделов заполняются уже после получения лицензии. Поэтому в момент подачи на сайте можно написать, что данный подраздел сайта находится в разработке.

  • В подвале сайте разместить графы «оферта», «политика конфиденциальности», «согласие на обработку персональных данных», а также указание на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

  • Кроме того, у вас должны быть договоры и чеки на оплату доменного имени, сайта.

Шаг № 3. Разработка образовательной программы

Основные правила разработки образовательной программы следующие:

  • Опираемся на приказы, которые регулируют конкретные виды образовательных программ. Если проводите профессиональное обучение, то не забывайте про профессиональные стандарты или квалификационные требования.

  • Программа должна соответствовать количеству и наименованиям уроков, расположенных на образовательной платформе.

  • Пишем реально планируемые результаты, который сможет получить ученик, а также не забываем про формы аттестаций.

Шаг № 4. Заполняем справку и заявление.

В Министерство образования фактически подаются заявление, справка и образовательная программа. Форму заявлений и справок необходимо брать с сайта Министерства образования того региона, в который будете подавать.

Для заполнения таких документов вам потребуются:

  • информация об оборудовании и договоры, чеки на них либо справка о балансовой стоимости

  • сведения о интернет-провайдере (договор и чек)

  • сведения о серверном оборудовании (договор и чек)

  • сведения об антивирусе (договор и чек, если не бесплатный)

  • сведения об используемых прикладных программах (договор и чек, если не бесплатные)

В разных регионах разные требования к тому, что необходимо указать. Поэтому данный список может пополняться или уменьшаться.

Шаг № 5. Подача документов

Документы можно подать либо через госуслуги, либо через сервис на сайте mos.ru (но данный способ подачи будет актуален лишь только для тех лиц, кто подает заявление в Департамент образования и науки города Москвы).

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Снежана Чепа

Снежана Чепа

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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