Как получить образовательную лицензию?

Шаг № 2. Подготовка сайта.

Есть специальные требования к тому, как должен выглядеть сайт, и что на нем разместить. Они изложены в Приказе Рособнадзора от 04.08.2023 г. № 1493. Основные моменты:

Указать свои данные точно также, как они указаны в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Наименование курса точно также, как в образовательной программе и на образовательной платформе.

Установить версию для слабовидящих.

Сделать специальный раздел «Сведения об образовательной организации». Данному разделу необходимо уделить очень пристальное внимание и оформить его именно так, как это указано в приказе. В этом разделе до подачи документов на получение образовательной лицензии должны быть указаны следующие подразделы: основные сведения; структура и органы управления образовательной организацией; документы; образование; руководство; педагогический состав; материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда; платные образовательные услуги; финансово-хозяйственная деятельность; вакантные места для приема (перевода) обучающихся; стипендии и меры поддержки обучающихся; международное сотрудничество; организация питания в образовательной организации.

Большая часть подразделов заполняются уже после получения лицензии. Поэтому в момент подачи на сайте можно написать, что данный подраздел сайта находится в разработке.