Признаки образовательной деятельности

Кейс № 2

Опять же была проведена проверка внутренних документов, помещения и всех социальных сетей, по результатам которой дело было направлено в суд. Это дело примечательно тем, что оно рассматривалось в отношении того же ИП, которому ранее 5 лет назад вынесли вердикт, что деятельность его образовательная. Но тем не менее, ИП не пошел за получением образовательной лицензии, а решил исправить свою документацию.

Уже, как в прошлом деле, не было проколов относительно педагогов. Потому что наличие таких лиц - явный признак образовательной деятельности.

теперь в штатном расписании не было должностей педагогических работников, а только «Няня» и «Администратор».

в должностных инструкциях таких лиц не было информации об обязанностях, связанных с обучением, воспитанием несовершеннолетних, посещающих детский сад либо школу.

Однако недочеты были в другом.

Во-первых, в договорах, которые заключались с родителями детей, упоминались должности «воспитатель» и «преподаватель».

Во-вторых, в договорах на образование указывалось, что обучение проводится посредством применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Однако по факту видеоматериалы и скриншоты страниц социальных сетей говорили об обратном, что педагогические работники непосредственно взаимодействуют с обучающимися в групповых занятиях, проводят уроки, объясняют учебный материал.

В-третьих, напрямую трудовых договоров не было с воспитателями, но были договоры гражданско-правового характера с самозанятыми, где было указано «проведение занятий с детьми по программам». Поэтому суд посчитал, что даже в этом случае такие лице фактически выполняют функции педагогических работников.

Все эти недочеты послужили основанием такого вывода для суда: