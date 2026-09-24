Признаки образовательной деятельности

Как дело доходит до суда?
Для начала раскрою данный аспект. Все, кто ведет образовательную деятельность (за искл. ИП, которые оказывают услуги все сами), должны иметь образовательную лицензию. Если вы в действительности оказываете образовательные услуги, но пытаетесь всеми обстоятельствами скрыть данный факт (например, завуалировать договор под другие услуги), то это не спасет от прокурорских проверок. Любой ученик/недобросовестный конкурент подает жалобу в Министерство образования или прокуратуру —> прокуратуру должна среагировать на жалобу и проводит проверку —> по результатам проверки дело и передается в дальнейшем в суд для назначения административного штрафа.
Рассмотрим два реальных судебных дела в отношении одного и того же ИП с разницей в 5 лет.
Кейс № 1
ИП заключал с родителями малолетних детей договоры на услуги по присмотру, уходу и развитию детей дошкольного возраста. Сам себе договор как будто бы не предусматривает оказание образовательных услуг. Однако вот сайт и социальные сети такой организации говорили совсем об обратном. В Интернете было указано следующее:
оказывались услуги по английскому для малышей от 2 до 6 лет; для подростков; для взрослых; осуществлялась подготовка к школе; проводились занятия по развитию речи.
информация о работниках, осуществляющих педагогическую деятельность и принятых на должности «воспитатель». Прям поименно писали, что «у нас есть воспитатели (имя и фамилия), которые стремятся создать каждое занятие неповторимым и интересным».
размещались вакансии о приеме на работу по должности «воспитатель» и прохождении преподавателями краткосрочных курсов повышения квалификации на тему: «Современные формы и методы обучения детей дошкольного и младшего возраста».
а в ходе проверки выявлено, что с работниками заключались трудовые договоры на должность воспитатель.
Таким образом, суд сделал вывод:
установленные в ходе проверки факты позволяют идентифицировать деятельность, осуществляемую ИП, как образовательную деятельность по следующим основаниям:
1) наличие организационно-педагогических условий: материально-технические условия (помещение, оснащение, используемое оборудование и т.д.); педагогические кадры, обеспечивающие реализацию образовательного процесса;
2) наличие целей обучения (организация свободного времени детей и взрослых, формирование творческих способностей, эстетическое развитие), характерных для дополнительного образования (подвид: дополнительное образование детей и взрослых, а также имеется указание о реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (занятия направлены на: освоение основ грамоты; обучение чтению, развитие речи; развитие мелкой моторики, подготовку руки к письму; формирование математических представлений; развитие интеллектуальных способностей; развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение).
Решение Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-1448/2019
Кейс № 2
Опять же была проведена проверка внутренних документов, помещения и всех социальных сетей, по результатам которой дело было направлено в суд. Это дело примечательно тем, что оно рассматривалось в отношении того же ИП, которому ранее 5 лет назад вынесли вердикт, что деятельность его образовательная. Но тем не менее, ИП не пошел за получением образовательной лицензии, а решил исправить свою документацию.
Уже, как в прошлом деле, не было проколов относительно педагогов. Потому что наличие таких лиц - явный признак образовательной деятельности.
теперь в штатном расписании не было должностей педагогических работников, а только «Няня» и «Администратор».
в должностных инструкциях таких лиц не было информации об обязанностях, связанных с обучением, воспитанием несовершеннолетних, посещающих детский сад либо школу.
Однако недочеты были в другом.
Во-первых, в договорах, которые заключались с родителями детей, упоминались должности «воспитатель» и «преподаватель».
Во-вторых, в договорах на образование указывалось, что обучение проводится посредством применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Однако по факту видеоматериалы и скриншоты страниц социальных сетей говорили об обратном, что педагогические работники непосредственно взаимодействуют с обучающимися в групповых занятиях, проводят уроки, объясняют учебный материал.
В-третьих, напрямую трудовых договоров не было с воспитателями, но были договоры гражданско-правового характера с самозанятыми, где было указано «проведение занятий с детьми по программам». Поэтому суд посчитал, что даже в этом случае такие лице фактически выполняют функции педагогических работников.
Все эти недочеты послужили основанием такого вывода для суда:
Фактически реализуемый процесс обучения и воспитательный процесс свидетельствует об осуществлении образовательной деятельности, подлежащей лицензированию.
Решение Арбитражного суда Калининградской области № А21-11699/2024
Какой общий итог?
1. Суды активно в качестве доказательств принимают информацию из социальных сетей. Если вы в них непосредственно отображаете образовательные услуги, используете терминологию, относящуюся к образованию, то по этим признакам деятельность будет признана образовательной.
2. Внимательно просматривайте ваши договоры, которые заключаете как с учениками, так и с третьими лицами (самозанятыми). Используете ли вы опять терминологию, которая характерна для образовательного процесса? Если есть хоть малейшие признаки на это, то также суд признает деятельность образовательной в таком случае.
3. Не стоить подменять образовательные услуги на иные. Проще получить образовательную лицензию, чем потом тратить нервы на проверки и судебные разбирательства.
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