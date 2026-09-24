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Снежана Чепа
Лицензирование
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Признаки образовательной деятельности

В этой статье хочу описать не стандартные признаки образовательной деятельности, которые можно выявить из закона, а показать, как на практике суды принимают решения: ведете ли вы образовательную деятельность? Спойлер - ваши социальные сети могут о многом рассказать сами за себя.

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Как дело доходит до суда?

Для начала раскрою данный аспект. Все, кто ведет образовательную деятельность (за искл. ИП, которые оказывают услуги все сами), должны иметь образовательную лицензию. Если вы в действительности оказываете образовательные услуги, но пытаетесь всеми обстоятельствами скрыть данный факт (например, завуалировать договор под другие услуги), то это не спасет от прокурорских проверок. Любой ученик/недобросовестный конкурент подает жалобу в Министерство образования или прокуратуру —> прокуратуру должна среагировать на жалобу и проводит проверку —> по результатам проверки дело и передается в дальнейшем в суд для назначения административного штрафа.

Рассмотрим два реальных судебных дела в отношении одного и того же ИП с разницей в 5 лет.

Кейс № 1

ИП заключал с родителями малолетних детей договоры на услуги по присмотру, уходу и развитию детей дошкольного возраста. Сам себе договор как будто бы не предусматривает оказание образовательных услуг. Однако вот сайт и социальные сети такой организации говорили совсем об обратном. В Интернете было указано следующее:

  • оказывались услуги по английскому для малышей от 2 до 6 лет; для подростков; для взрослых; осуществлялась подготовка к школе; проводились занятия по развитию речи.

  • информация о работниках, осуществляющих педагогическую деятельность и принятых на должности «воспитатель». Прям поименно писали, что «у нас есть воспитатели (имя и фамилия), которые стремятся создать каждое занятие неповторимым и интересным».

  • размещались вакансии о приеме на работу по должности «воспитатель» и прохождении преподавателями краткосрочных курсов повышения квалификации на тему: «Современные формы и методы обучения детей дошкольного и младшего возраста».

  • а в ходе проверки выявлено, что с работниками заключались трудовые договоры на должность воспитатель.

Таким образом, суд сделал вывод:

установленные в ходе проверки факты позволяют идентифицировать деятельность, осуществляемую ИП, как образовательную деятельность по следующим основаниям:

1) наличие организационно-педагогических условий: материально-технические условия (помещение, оснащение, используемое оборудование и т.д.); педагогические кадры, обеспечивающие реализацию образовательного процесса;

2) наличие целей обучения (организация свободного времени детей и взрослых, формирование творческих способностей, эстетическое развитие), характерных для дополнительного образования (подвид: дополнительное образование детей и взрослых, а также имеется указание о реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (занятия направлены на: освоение основ грамоты; обучение чтению, развитие речи; развитие мелкой моторики, подготовку руки к письму; формирование математических представлений; развитие интеллектуальных способностей; развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение).

Решение Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-1448/2019

Кейс № 2

Опять же была проведена проверка внутренних документов, помещения и всех социальных сетей, по результатам которой дело было направлено в суд. Это дело примечательно тем, что оно рассматривалось в отношении того же ИП, которому ранее 5 лет назад вынесли вердикт, что деятельность его образовательная. Но тем не менее, ИП не пошел за получением образовательной лицензии, а решил исправить свою документацию.

Уже, как в прошлом деле, не было проколов относительно педагогов. Потому что наличие таких лиц - явный признак образовательной деятельности.

  • теперь в штатном расписании не было должностей педагогических работников, а только «Няня» и «Администратор».

  • в должностных инструкциях таких лиц не было информации об обязанностях, связанных с обучением, воспитанием несовершеннолетних, посещающих детский сад либо школу.

Однако недочеты были в другом.

Во-первых, в договорах, которые заключались с родителями детей, упоминались должности «воспитатель» и «преподаватель».

Во-вторых, в договорах на образование указывалось, что обучение проводится посредством применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Однако по факту видеоматериалы и скриншоты страниц социальных сетей говорили об обратном, что педагогические работники непосредственно взаимодействуют с обучающимися в групповых занятиях, проводят уроки, объясняют учебный материал.

В-третьих, напрямую трудовых договоров не было с воспитателями, но были договоры гражданско-правового характера с самозанятыми, где было указано «проведение занятий с детьми по программам». Поэтому суд посчитал, что даже в этом случае такие лице фактически выполняют функции педагогических работников.

Все эти недочеты послужили основанием такого вывода для суда:

Фактически реализуемый процесс обучения и воспитательный процесс свидетельствует об осуществлении образовательной деятельности, подлежащей лицензированию.

Решение Арбитражного суда Калининградской области № А21-11699/2024

Какой общий итог?

1. Суды активно в качестве доказательств принимают информацию из социальных сетей. Если вы в них непосредственно отображаете образовательные услуги, используете терминологию, относящуюся к образованию, то по этим признакам деятельность будет признана образовательной.

2. Внимательно просматривайте ваши договоры, которые заключаете как с учениками, так и с третьими лицами (самозанятыми). Используете ли вы опять терминологию, которая характерна для образовательного процесса? Если есть хоть малейшие признаки на это, то также суд признает деятельность образовательной в таком случае.

3. Не стоить подменять образовательные услуги на иные. Проще получить образовательную лицензию, чем потом тратить нервы на проверки и судебные разбирательства.

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Снежана Чепа

Снежана Чепа

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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