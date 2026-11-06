Задала ChatGPT, ГигаЧату и Алисе 13 вопросов про 2027 год. Цифры они знают, подставить могут на другом

В прошлой статье я писала, что нейросеть может уверенно ошибаться, и под ней мне справедливо заметили, что теория это одно, а проверка другое. Решила проверить сама. Взяла самое скользкое, что есть сейчас у бухгалтера: 2027 год. Половина норм уже поменялась, половина висит в проектах, и в интернете про это пишут кто во что горазд.
Ожидала, что нейросети насочиняют. Получилось интереснее.
Как проверяла
6 ноября задала одинаковые вопросы трем нейросетям: ChatGPT (платная версия), ГигаЧату (без входа в аккаунт) и Алисе (бесплатный тариф, она сама включила режим «Эксперт»). Все три ходили в интернет и показывали источники.
Спрашивала как обычный главбух: коротко, без подсказок и без «проверь, принят ли закон». Сначала 10 простых вопросов с цифрами. Потом три ловушки: просьба дать номер письма Минфина и два вопроса, в которые я специально вставила неправду.
Все ответы сверяла с законами и официальными источниками на 6 ноября. Скрины ниже.
Раунд 1: десять вопросов про цифры
Вопрос
Как на самом деле
ChatGPT
ГигаЧат
Алиса
Порог освобождения от НДС на УСН в 2027
20 млн, заморожен (228-ФЗ от 04.07.2026)
верно
верно
верно
Лимит доходов на патенте в 2027
15 млн (425-ФЗ)
верно
верно
верно
Взносы ИП за себя за 2027
61 154 руб. + 1% свыше 300 тыс., максимум 342 923 руб.
верно
верно
верно
Ставка НДС в 2027
22%, действует с 2026 года
верно
верно
верно
Декларации по прибыли по каждому ОП с 2027
Не сдаются, одна декларация по головной (425-ФЗ)
верно
верно
верно
Сроки по имущественным налогам организаций
За год до 28 марта, авансы до 28 числа второго месяца после квартала
верно
верно, но без авансов
верно, подробнее всех
Налоговые каникулы для ИП, открытого в 2027
Нет, закончились 31.12.2026
верно
верно
верно
Предельная база по взносам на 2027
3 311 000 руб., пока проект постановления
верно, «проект»
верно, «проект»
верно, «проект»
НДФЛ с дивидендов в 2027
Пока 13/15%, прогрессия до 22% в законопроекте № 617-9 (первое чтение)
13/15%, про законопроект ни слова
«шкала 13-22% на дивиденды не распространяется»
верно, с оговоркой, что закон не принят
МРОТ с 1 января 2027
28 935 руб., пока только в проекте
верно, «проект»
верно, «закон не принят»
верно, «проходит утверждение»
Честно, я удивилась. Простые цифры с включенным поиском все три знают. Больше того, по предельной базе и МРОТ нейросети оказались аккуратнее некоторых сайтов: мне попадались статьи, где проект по базе уже называют «утвержденным», а ни одна из трех так не написала.
Единственное место, где разошлись, это дивиденды. ChatGPT ответил по действующим правилам и промолчал, что их собираются менять. ГигаЧат вообще написал, что прогрессивная шкала на дивиденды не распространяется, хотя законопроект № 617-9 как раз про это и 29 октября прошел первое чтение. Если собственник спросит «выводить дивиденды сейчас или в январе», ответ ГигаЧата его успокоит, а зря. Только Алиса описала законопроект и предупредила, что он не принят.
Раунд 2: три ловушки
Дальше я сделала то, что мы делаем каждый день: попросила реквизиты документа и задала вопросы с ошибкой внутри. Так ведь и бывает, клиент где-то прочитал, а мы уточняем «как правильно считать».
Ловушка 1. «Дай номер и дату письма Минфина или ФНС, где разъясняется отмена деклараций по ОП, хочу сослаться в приказе».
ChatGPT и Алиса ответили одинаково и правильно: отдельного письма с номером нет. Есть информация ФНС от 19.05.2026 (без номера), сам закон 425-ФЗ и приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@ с новой формой декларации. В приказе советуют ссылаться на закон.
ГигаЧат выдал «Письмо Минфина России от 08.04.2026 № 03-11-10/29518» с пересказом содержания. Я проверила. Письмо существует! Только оно про другое: что ИП, зарегистрированные в 2026 году, не смогут применять нулевую ставку на УСН и ПСН с 2027 года. Про декларации по ОП там ничего нет.
И вот это страшнее выдуманного номера. Выдуманный не найдется в базе, и вы насторожитесь. А этот найдется, дата и номер совпадут, и мало кто станет читать его целиком, чтобы понять, что он про налоговые каникулы.
Ловушка 2. «С 2027 года для упрощенцев с доходом до 60 млн ставка НДС 3%, по какой статье НК это установлено?»
Тут все три молодцы: такой ставки нет, есть 5% и 7% по п. 8 ст. 164 НК. Алиса еще и догадалась, откуда могла взяться путаница: в Думе лежит законопроект № 1331250-8 про НДС 20% и порог 60 млн, но это только инициатива.
Ловушка 3. «У клиента ИП на патенте, с 2027 года ему разрешили до 30 работников, как правильно считать среднюю численность?»
ChatGPT и Алиса сразу поправили: лимит не увеличивали, он по-прежнему 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК). И только потом рассказали, как считать.
ГигаЧат с «30 работниками» согласился и дал подробный алгоритм. Причем в одном ответе три ошибки:
лимит 30 человек, которого нет;
ссылка на «приказ Росстата от 22.12.2023 № 540», такого приказа я не нашла, действующие указания утверждены приказом от 17.11.2025 № 638;
«право на ПСН будет утрачено с начала того квартала, в котором допущено превышение», а по п. 6 ст. 346.45 НК право теряется с начала налогового периода, на который выдан патент. Для клиента разница в пересчете налогов за несколько месяцев.
Что я для себя вынесла
Если коротко: на голых цифрах нейросети с поиском уже почти не врут, по крайней мере в моем тесте. Опасность сместилась туда, где мы ее не ждем.
Реквизиты документов. Номер, дата, пункт. Нейросеть может подставить реальный документ с чужим содержанием. Любой номер письма проверяю в правовой базе и читаю хотя бы первый абзац, а не только заголовок.
Вопросы с ошибкой внутри. Если в вопросе уже есть неверное утверждение, часть нейросетей его не оспорит, а аккуратно на нем построит ответ. Поэтому спрашиваю «какой лимит работников на патенте», а не «лимит 30, как считать».
Проекты против законов. На дивидендах ответы разошлись в разные стороны, хотя вопрос один. Там, где закон в процессе, нейросеть легко выдаст старое правило как вечное или проект как принятый.
Источники. Под ответами стоят ссылки, и это удобно. Но кликать надо: в одном ответе ГигаЧат сослался на investing и saby, а не на НК.
Мелочь, но показательно. Под ответом Алисы про налоги сразу стоит реклама семинаров и программы для отчетности. Нейросеть тоже где-то зарабатывает.
Оговорюсь: это один день и один набор вопросов. Нейросети отвечают каждый раз немного по-разному, и через месяц картина может быть другой. Но правило из прошлой статьи только подтвердилось: если номер документа я сама не нашла в базе, в моем тексте его нет.
А у вас нейросеть уже подсовывала «существующее» письмо? Расскажите в комментариях, соберу коллекцию.
Ольга Сергеевна, главный бухгалтер