Раунд 2: три ловушки

Дальше я сделала то, что мы делаем каждый день: попросила реквизиты документа и задала вопросы с ошибкой внутри. Так ведь и бывает, клиент где-то прочитал, а мы уточняем «как правильно считать».

Ловушка 1. «Дай номер и дату письма Минфина или ФНС, где разъясняется отмена деклараций по ОП, хочу сослаться в приказе».

ChatGPT и Алиса ответили одинаково и правильно: отдельного письма с номером нет. Есть информация ФНС от 19.05.2026 (без номера), сам закон 425-ФЗ и приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@ с новой формой декларации. В приказе советуют ссылаться на закон.

ГигаЧат выдал «Письмо Минфина России от 08.04.2026 № 03-11-10/29518» с пересказом содержания. Я проверила. Письмо существует! Только оно про другое: что ИП, зарегистрированные в 2026 году, не смогут применять нулевую ставку на УСН и ПСН с 2027 года. Про декларации по ОП там ничего нет.

И вот это страшнее выдуманного номера. Выдуманный не найдется в базе, и вы насторожитесь. А этот найдется, дата и номер совпадут, и мало кто станет читать его целиком, чтобы понять, что он про налоговые каникулы.

Ловушка 2. «С 2027 года для упрощенцев с доходом до 60 млн ставка НДС 3%, по какой статье НК это установлено?»

Тут все три молодцы: такой ставки нет, есть 5% и 7% по п. 8 ст. 164 НК. Алиса еще и догадалась, откуда могла взяться путаница: в Думе лежит законопроект № 1331250-8 про НДС 20% и порог 60 млн, но это только инициатива.

Ловушка 3. «У клиента ИП на патенте, с 2027 года ему разрешили до 30 работников, как правильно считать среднюю численность?»

ChatGPT и Алиса сразу поправили: лимит не увеличивали, он по-прежнему 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК). И только потом рассказали, как считать.

ГигаЧат с «30 работниками» согласился и дал подробный алгоритм. Причем в одном ответе три ошибки: