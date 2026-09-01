ВНЖ Испании для финансово независимых лиц (no lucrativa) в 2026 году: суммы, документы, сроки, налоги

ВНЖ Испании для финансово независимых лиц — residencia temporal no lucrativa — разрешает жить в Испании без работы, если человек содержит себя сам. В 2026 году основному заявителю нужно подтвердить 2 400 € в месяц и
28 800 € на год, на каждого члена семьи добавляется 600 € в месяц и 7 200 € на год. Первое разрешение выдаётся на один год, продлевается на два года и ещё на два, через пять лет открывается путь к долгосрочному резидентству. Работать по этому ВНЖ нельзя — ни в Испании, ни удалённо на иностранного работодателя.
Ниже — детали, с опорой на действующий Регламент о миграции, утверждённый Real Decreto 1155/2024, и на актуальный список документов консульства Испании в Москве.
Коротко о ВНЖ Испании no lucrativa в 2026 году
Испанский ВНЖ для финансово независимых лиц регулируется статьями 61–64 Регламента, утверждённого Real Decreto 1155/2024; Регламент действует с 20 мая 2025 года и заменил прежний Регламент 2011 года.
Индикатор IPREM, от которого считается финансовый порог, в 2026 году составляет 600 € в месяц и заморожен с 2023 года, поэтому суммы для no lucrativa не менялись четвёртый год подряд.
Основной заявитель на ВНЖ Испании no lucrativa подтверждает 2 400 € в месяц, каждый член семьи добавляет 600 € в месяц.
Средства подтверждаются на весь срок разрешения: 28 800 € на первый год для одного человека и 50 400 € для семьи из четырёх человек.
По зарубежным счетам Регламент требует пять реквизитов, включая остаток на 31 декабря предыдущего года и средний остаток за последний год.
Справка о несудимости для испанской визы no lucrativa собирается по всем странам проживания за последние пять лет; для справок из России, Беларуси, Армении и Узбекистана нужен апостиль.
Документ о жилье в Испании не входит ни в требования Регламента, ни в перечень консульства Испании в Москве, но адрес в Испании указывается в форме EX-01.
Регламент допускает подтвердить либо накопления, либо регулярный доход, однако консульства, принимающие заявления от жителей России, на практике просят показать и то, и другое.
Национальная виза, выдаваемая в Москве по этому основанию, действительна 365 дней, а карту резидента нужно запросить в течение месяца после въезда.
Для продления ВНЖ Испании no lucrativa необходимо реально прожить в стране более 183 дней в календарном году, зачислить детей школьного возраста в школу и сохранить непрерывную страховку.
При продлении оценивается исполнение налоговых обязанностей и обязанностей перед соцстрахом за прошедший период.
Испанский налоговый режим Бекхэма держателю no lucrativa недоступен: он привязан к деятельности, которой у этого статуса нет.
Через год проживания в Испании статус no lucrativa можно поменять на разрешение с правом работать — по найму или на себя.
Реформа Регламента о миграции, проведённая Real Decreto 316/2026 в апреле 2026 года, касалась арраиго и внеочередной легализации; статьи о no lucrativa она не меняла.
Что разрешает и что запрещает ВНЖ Испании no lucrativa
Residencia temporal no lucrativa — испанский вид на жительство, который позволяет проживать в стране и одновременно запрещает любую работу. Пункт 1 статьи 61 Регламента формулирует это прямо: иностранец и его семья получают право проживать в Испании «без осуществления трудовой или профессиональной деятельности». Всё остальное — производные от этого запрета.
Что разрешено держателю испанского ВНЖ no lucrativa:
жить в Испании законно и непрерывно, а не в режиме 90 дней из 180;
получать пассивный доход: аренда, дивиденды, проценты, пенсия, доход от портфеля;
инвестировать — покупать недвижимость, доли, ценные бумаги;
учиться, в том числе проходить неоплачиваемые практики;
открывать счета в испанских банках;
отдавать детей в государственную школу;
перемещаться по Шенгену на общих условиях резидента;
через пять лет запросить статус долгосрочного резидента.
Что запрещено держателю испанского ВНЖ no lucrativa:
работать по найму в испанской компании;
регистрироваться как autónomo и вести деятельность на себя;
работать удалённо на иностранного работодателя или заказчиков.
Последний запрет — самое частое заблуждение вокруг этой визы. Удалённая работа при статусе no lucrativa не «серая зона», а прямое нарушение условий разрешения: для неё в испанском праве есть отдельное основание — разрешение для международного телеработника, известное как виза цифрового кочевника. Это два разных разрешения с разной правовой базой, разными суммами и разными налоговыми последствиями.
Кому подходит испанский ВНЖ для финансово независимых
Испанский ВНЖ no lucrativa рассчитан на человека с капиталом или устойчивым пассивным доходом, готового жить в стране и не работать.
Подходит
Не подходит
Пенсионеру с частной или государственной пенсией
Тому, кто продолжает работать удалённо
Рантье с доходом от аренды
Тому, кто планирует открыть дело в Испании
Человеку, продавшему бизнес и живущему на капитал
Тому, кто хочет бывать в Испании наездами
Владельцу долей, получающему дивиденды и не работающему в компании
Директору, получающему зарплату в собственной компании
Семье, где доход обеспечивает один взрослый
Тем, кто рассчитывает включить в заявление родителей
Испанская программа ВНЖ за инвестиции, известная как «золотая виза», закрыта для новых заявителей с 3 апреля 2025 года, и no lucrativa осталась основным вариантом для состоятельного заявителя без трудоустройства.
На чём основан испанский ВНЖ no lucrativa в 2026 году
Правовая база этого ВНЖ состоит из двух уровней: базовый закон Ley Orgánica 4/2000 о правах и свободах иностранцев и Регламент к нему, утверждённый Real Decreto 1155/2024 от 19 ноября 2024 года. Регламент вступил в силу 20 мая 2025 года.
Норма Регламента RD 1155/2024
О чём
Статья 61
определение, требования, круг членов семьи, срок первого разрешения
Статья 62
суммы средств и способы их подтверждения
Статья 63
процедура, распределение полномочий, сроки, карта резидента
Статья 64
продление: требования, 183 дня, сроки подачи, срок нового разрешения
Статья 38
общие требования к визе на проживание: паспорт, несудимость, медсправка
Статья 39
порядок оформления визы, что оценивает консульство, а что офис по делам иностранцев
Статья 191
смена статуса на разрешение с правом работать
Real Decreto 316/2026 от 14 апреля 2026 года заметно изменил институт арраиго и открыл внеочередную легализацию для находившихся в Испании до 1 января 2026 года, но статей о no lucrativa не касался — они действуют в редакции 2024 года.
Сколько денег нужно на ВНЖ Испании no lucrativa в 2026 году
Финансовый порог испанского ВНЖ для финансово независимых считается от индикатора IPREM, который в 2026 году составляет 600 € в месяц. IPREM заморожен с 2023 года: новый закон о государственном бюджете не принят, действующие величины тянутся из бюджета на 2023 год.
Статья 62 Регламента требует 2 400 € в месяц на основного заявителя (это 400 % IPREM) и дополнительно 600 € в месяц на каждого члена семьи (100 % IPREM).
Состав заявителей
Требуется в месяц
На первый год разрешения
На два года продления
Заявитель без семьи
2 400 €
28 800 €
57 600 €
Заявитель и один член семьи
3 000 €
36 000 €
72 000 €
Заявитель и два члена семьи
3 600 €
43 200 €
86 400 €
Заявитель и три члена семьи
4 200 €
50 400 €
100 800 €
Заявитель и четыре члена семьи
4 800 €
57 600 €
115 200 €
Возраст члена семьи на размер надбавки не влияет: за грудного ребёнка добавляется столько же, сколько за взрослого супруга, — 600 € в месяц.
Суммы для no lucrativa подтверждаются на весь срок разрешения, а не помесячно. Пункт 2 статьи 62 требует, чтобы совокупный объём средств соответствовал месячной величине, умноженной на срок запрашиваемого разрешения. Пункт 1 при этом даёт альтернативу: располагать достаточными средствами на период проживания либо подтвердить источник периодического получения дохода. Это две равноправные опции, а не одно требование.
Отсюда два рабочих профиля заявителя на испанский ВНЖ no lucrativa.
Профиль «капитал». Регулярного дохода нет, но на счетах лежит 32 000 € с историей. Требование выполнено: подтверждается доступная сумма на год вперёд.
Профиль «рента». Ежемесячно приходит 2 600 € от аренды и дивидендов, накоплений немного. Требование выполнено иначе: подтверждается регулярность и устойчивость источника — договорами, налоговыми декларациями, выписками за длительный период.
Слабее всего выглядит третий вариант — когда нет ни устойчивого потока, ни остатка, а есть только неликвидный актив вроде зарубежной недвижимости при нулевом счёте.
Норму и практику здесь стоит различать. Регламент даёт выбор между накоплениями и регулярным доходом, но консульства, принимающие заявления от жителей России, обычно требуют показать и остаток на счетах, и стабильные поступления — и оценивают не только суммы, но и то, как долго доход приходит. Рассчитывать на одни накопления при подаче из России рискованно: комплект соберётся по норме и не соберётся по практике приёма.
Как подтверждать деньги на испанский ВНЖ no lucrativa
Пункт 3 статьи 62 Регламента разрешает подтверждать средства любым допустимым в праве доказательством и прямо называет титулы собственности, удостоверенные чеки и кредитные карты — последние обязательно с банковской справкой о доступном лимите. Там же появилось требование, которого в прежнем Регламенте в такой детализации не было: если предъявляются счета или финансовые инструменты за рубежом, сведения должны включать пять позиций.
Полное наименование банка или кредитной организации и его адрес.
Полную идентификацию счетов.
Дату открытия или закрытия счёта, а для доверенностей — даты предоставления и отзыва полномочий.
Остаток на счетах на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявления.
Средний остаток за последний год.
Два последних реквизита меняют логику подготовки. Разовое пополнение счёта перед подачей задачу не решает: средний остаток за год покажет, что деньги пришли месяц назад, и это работает против заявителя. Финансовую часть планируют минимум за год до подачи — по сути, начиная с того декабря, чей остаток попадёт в справку.
Консульство вправе запросить дополнительные документы и вызвать заявителя на личное собеседование. Разрыв между декларируемым доходом и остатком на счёте — самая частая причина такого запроса.
Можно ли получать доход от собственной компании
Доход от долей в компании совместим с испанским ВНЖ no lucrativa, а зарплата руководителя — нет. Регламент проговаривает этот случай прямо: если средства заявителя происходят от акций или долей в испанских, смешанных или иностранных компаниях, действующих в Испании, нужно приложить сертификат компании и заявление под личную ответственность (declaración responsable) о том, что заявитель не ведёт в ней никакой трудовой деятельности.
Практический смысл: пассивное владение долей и получение дивидендов статусу не противоречат. Оплачиваемая должность генерального директора противоречит, потому что руководящая позиция с реальными функциями считается трудовой деятельностью. Собственнику, планирующему переезд по этому основанию, структуру доходов стоит перестроить заранее — перевести получение денег в дивиденды и снять с себя оплачиваемые функции, а не объяснять это постфактум при продлении.
Компания, зарегистрированная за пределами Испании и не действующая на её территории, в эту норму формально не попадает, но логика запрета сохраняется: получать доход можно, работать — нет.
Кого можно взять с собой по ВНЖ Испании no lucrativa
Круг членов семьи определён в пункте 3 статьи 61 Регламента закрыто, и он короче, чем принято думать.
Супруг, зарегистрированный партнёр или устойчивая пара. Устойчивость доказывается длительной связью; как правило, достаточно года непрерывного совместного проживания, а при наличии общего ребёнка хватает подтверждённого стабильного совместного проживания без годичного срока.
Несовершеннолетние дети, не состоящие в браке и не создавшие собственную семью, — как заявителя, так и его супруга или партнёра.
Совершеннолетние дети заявителя или супруга с инвалидностью, требующей поддержки, либо объективно неспособные обеспечивать себя по состоянию здоровья.
Родителей и других родственников по восходящей линии в этом списке нет. Здоровые совершеннолетние дети тоже не входят: им нужно собственное основание для переезда.
Какие требования предъявляют к заявителю
Требования к испанскому ВНЖ no lucrativa делятся на два блока — к разрешению на проживание и к визе, — но подаются они одним пакетом.
По разрешению на проживание (статья 61.2 Регламента):
достаточные средства на срок проживания в Испании — на себя и на семью;
медицинская страховка;
отсутствие действующего обязательства о невозвращении в Испанию, если заявитель ранее вернулся в страну происхождения по программе добровольного возвращения;
отсутствие судимости в Испании и приемлемый полицейский отчёт;
уплаченная пошлина.
По визе (статья 38 Регламента):
заполненная и подписанная анкета;
паспорт со сроком действия не менее года;
отсутствие судимости в странах проживания за последние пять лет по деяниям, которые считаются преступлениями в испанском праве;
медицинская справка об отсутствии заболеваний, имеющих тяжёлые последствия для здоровья населения по Международным медико-санитарным правилам 2005 года;
отсутствие законных оснований для отказа во въезде;
уплаченный визовый сбор.
Пятилетний период по несудимости относится именно к этому основанию: если человек за последние пять лет жил в трёх странах, справок нужно три. У испанской визы цифрового кочевника действует другая норма и другая логика сроков, и материалы, склеивающие требования двух разных виз, вводят читателя в заблуждение.
Записи в полицейском отчёте не означают автоматического отказа. Пункт 3 статьи 63 предписывает оценивать ситуацию индивидуально и мотивированно: вопрос в том, представляет ли человек угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям государств Евросоюза.
Какая нужна медицинская страховка
Страховой полис для испанского ВНЖ no lucrativa оформляется в компании, имеющей разрешение работать в Испании, и должен покрывать все риски, покрываемые испанской государственной системой здравоохранения. Так это сформулировано в требованиях консульства.
Практика консульств и офисов по делам иностранцев добавляет к этой формулировке четыре условия:
без соплатежей — за приём, обследование или госпитализацию застрахованный не доплачивает;
без периодов ожидания — покрытие действует с первого дня, включая госпитализацию;
на весь срок разрешения, то есть на год, обычно с оплатой года вперёд;
с отдельным сертификатом страховой на испанском языке, где эти условия названы прямо.
Туристическая страховка и полис путешественника для этой визы не подходят: у них другой предмет и другие лимиты. Отдельная сложность возникает у заявителей старше 65 лет — не каждая компания выпускает для них полис без исключений, время на подбор нужно закладывать заранее. Проверить, допущена ли компания к работе в Испании, можно в реестре Главного управления страхования (DGSFP).
Нужно ли жильё в Испании для ВНЖ no lucrativa
Документ о жилье и адрес в Испании — разные вещи, и путать их не стоит. Договора аренды или свидетельства о собственности нет ни в статье 61.2 Регламента, где перечислены условия выдачи разрешения, ни в перечне документов консульства Испании в Москве, где десять пунктов.
Адрес при этом в процедуре фигурирует. В форме EX-01 есть поле «Domicilio en España», и оно заполняется так: указывается испанский адрес. Отсутствие жилья в Испании на момент подачи заявку не блокирует, но сводит шансы на одобрение к минимуму.
Отдельно стоит поле «адрес для целей уведомлений». При продлении оно становится процессуально значимым: по статьям 63.1 и 197.2.b Регламента начальное заявление подаётся только через консульство, а продление — исключительно через электронные каналы, и уведомление размещается в личном кабинете владельца электронного сертификата, привязанного к указанному в этом поле NIE. Ошибка здесь оборачивается пропущенным сроком.
Практика приёма при этом разнится. Консульство вправе запросить дополнительные документы, часть консульств включает подтверждение размещения в свои перечни самостоятельно, а сопровождающие компании нередко просят договор аренды заранее — как способ снять возможный запрос. Ориентир один: перечень того консульства, куда подаётся заявление.
Реальный адрес в Испании понадобится позже — на этапе прописки в мэрии и карты резидента.
Какие документы нужны: перечень консульства Испании в Москве
№
Документ
Уточнения
1
Анкета на национальную визу
Отдельная на каждого заявителя; за несовершеннолетнего подписывает родитель или законный представитель
2
Форма EX-01
Заявление на само разрешение на проживание, отдельный экземпляр на каждого заявителя
3
Фотография
Недавняя, цветная, светлый фон, анфас, без тёмных очков и предметов, скрывающих овал лица
4
Загранпаспорт
Оригинал и копия биометрической страницы плюс полная копия всех действующих загранпаспортов; срок действия от года, две чистые страницы, паспорт не старше 10 лет. Граждане России дополнительно предъявляют оригинал и полную копию внутреннего паспорта
5
Подтверждение средств
Оригиналы и копии
6
Страховка
Оригинал и копия сертификата
7
Справка о несудимости
Из страны или стран проживания за последние 5 лет, с апостилем и присяжным переводом. Для России, Беларуси, Армении и Узбекистана апостиль обязателен, для Туркменистана предусмотрен отдельный порядок заверения. Для стран вне Гаагской конвенции — легализация в МИД страны выдачи и затем в консульстве Испании там же
8
Медицинская справка
Оригинал и копия, с присяжным переводом, если она не на испанском
9
Подтверждение проживания в консульском округе
Граждане России — внутренний паспорт; граждане других стран округа — загранпаспорт; иностранцы, живущие в округе, — свой ВНЖ
10
Оплата пошлин
Два экземпляра формы 790 код 052 за разрешение на временное проживание плюс визовый сбор, оплачиваемый при подаче в местной валюте
Для каждого члена семьи собираются те же документы, кроме подтверждения средств — его подтверждает основной заявитель. Дополнительно прикладываются документы о родстве: свидетельства о рождении или браке, свидетельство о регистрации партнёрства либо иные доказательства фактических отношений, с присяжным переводом.
Все иностранные документы подаются легализованными или апостилированными и с переводом на испанский.
Заявления от жителей России принимают два консульства. Генеральное консульство в Москве работает с жителями большей части страны, а также с гражданами Армении, Беларуси, Туркменистана и Узбекистана. Консульство в Санкт-Петербурге принимает жителей Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей и Республики Карелия. Перечни документов у консульств совпадают не полностью, поэтому сверяться нужно с сайтом своего округа.
Как проходит процедура получения ВНЖ Испании no lucrativa
Заявление на визу автоматически означает и заявление на разрешение на проживание — отдельно подавать ничего не нужно. Оценивают его два органа: консульство проверяет общие требования к визе, деньги и страховку, а офис по делам иностранцев в Испании — обязательство о невозвращении и вопрос общественного порядка, для чего сам запрашивает справку из центрального реестра осуждённых и полицейский отчёт (на их выпуск отводится семь дней).
Шаг
Что происходит
Срок
1
Сбор документов, апостили, присяжные переводы, оформление страховки
1–3 месяца, зависит от числа стран проживания и состава семьи
2
Подача лично заявителем; в московском округе — через визовые центры BLS. Подача через представителя допускается исключительно и по оценке консульства
день подачи
3
Консульство передаёт материалы в Испанию, офис по делам иностранцев выносит решение по разрешению
1 месяц; молчание означает отказ
4
Консульство оформляет визу после положительного решения
до 1 месяца
5
Получение визы лично, без записи, в срок, указанный в уведомлении
по уведомлению
6
Въезд в Испанию
виза действительна 365 дней
7
Заявление на карту резидента (TIE) лично
в течение 1 месяца с даты въезда
На третьем шаге действует отрицательное молчание: если решение не вынесено в срок, заявление считается отклонённым. При продлении правило обратное — там молчание работает в пользу заявителя.
Сроки в таблице нормативные, и фактические от них отличаются. По практике подачи из России ожидание решения растягивается на несколько месяцев: в петербургском округе обычно на один-три месяца, в московском — заметно дольше. Планировать переезд по нормативному месяцу не стоит: страховка, справка о несудимости и медицинская справка имеют собственные сроки годности, и при долгом рассмотрении часть документов может потребоваться обновить.
Что делать после переезда в Испанию
Прописка в мэрии (empadronamiento). Подтверждает фактическое место жительства, открывает доступ к муниципальным услугам и запись детей в школу.
Карта резидента (TIE). Запрашивается лично в течение месяца после въезда; на карте указывается NIE — идентификационный номер иностранца.
Школа для детей. На первом году это возможность, при продлении ВНЖ — уже требование: дети в возрасте обязательного школьного образования должны быть зачислены в школу.
Банковский счёт. Понадобится и для быта, и для подтверждения средств при продлении.
Налоговый календарь. Год въезда определяет, с какого налогового периода человек становится налоговым резидентом Испании.
Что делать при отказе
Отказ по визе или по разрешению на проживание всегда оформляется письменно и с указанием мотивов. У заявителя на испанский ВНЖ no lucrativa есть два пути:
жалоба в то же консульство (recurso de reposición) — в течение одного месяца со дня, следующего за получением уведомления;
судебное обжалование в Высшем суде Мадрида (recurso contencioso-administrativo) — в течение двух месяцев со дня, следующего за получением уведомления об отказе либо об отклонении первой жалобы.
Отказ по формальному дефекту документа обычно дешевле и быстрее исправить и подать заново. Отказ по существу — по оценке средств или по общественному порядку — обжалуется, и мотивировочная часть отказа становится главным рабочим документом.
Как продлевают ВНЖ Испании no lucrativa
Требования к продлению испанского ВНЖ для финансово независимых строже, чем при первой подаче, и это второе место, где чаще всего рушатся планы.
Когда подавать. В течение двух месяцев до даты окончания срока действия разрешения. Подача в этот срок продлевает действие прежнего разрешения до вынесения решения. Опоздавшие могут подать в течение трёх месяцев после истечения — действие разрешения тоже продлевается, но параллельно может быть возбуждено производство о нарушении.
Что нужно подтвердить (пункт 2 статьи 64 Регламента):
действующее разрешение либо нахождение в трёхмесячном окне после его истечения;
достаточные средства на весь срок продления по нормам статьи 62: продление даётся на два года, значит для одного человека это 57 600 €;
непрерывное наличие страховки в течение всего срока предыдущего разрешения и её сохранение дальше;
зачисление несовершеннолетних детей школьного возраста в школу на весь период их пребывания в Испании;
уплаченную пошлину;
реальное и фактическое проживание в Испании более 183 дней в течение календарного года.
Если школьное образование детей не подтверждено, офис по делам иностранцев уведомляет об этом органы образования и письменно предупреждает заявителя: без зачисления и справки в течение месяца разрешение не продлят.
Что оценивается дополнительно. Пункт 5 статьи 64 позволяет учитывать исполнение налоговых обязанностей и обязанностей перед соцстрахом за период действия разрешения. Пункт 6 вводит «усилие по интеграции»: благоприятное заключение органов автономного сообщества о знании и уважении конституционных ценностей, ценностей автономии и Евросоюза, прав человека и, где применимо, об изучении местных языков. Заключение прямо названо инструментом на случай, если какое-то из требований не выполнено, — то есть это не формальность, а страховочная опция.
Сроки. Решение выносится в течение трёх месяцев, и здесь молчание работает в пользу заявителя: по истечении срока заявление считается удовлетворённым. После уведомления карту резидента нужно запросить в течение месяца.
Положительное молчание не отменяет дальнейших действий. Оно означает, что решение считается принятым в пользу заявителя, но карту резидента всё равно нужно получать, а для записи в полицию обычно требуется документ, подтверждающий состоявшееся продление. Поэтому при истечении трёхмесячного срока без ответа разумно запросить подтверждение у офиса по делам иностранцев, а не считать вопрос закрытым.
Схема сроков целиком: один год → два года → два года → пять лет законного проживания → статус долгосрочного резидента.
Правило 183 дней и его судебный контекст
Требование прожить в Испании более 183 дней в календарном году записано в подпункте f пункта 2 статьи 64 Регламента и применяется как основание для отказа в продлении ВНЖ no lucrativa. Это действующая норма, и планировать переезд надо исходя из неё: жить на два дома при этом статусе не получится.
У нормы есть предыстория. Верховный суд Испании решением от 5 июня 2023 года признал недействительным прежний пункт 162.2.e Регламента 2011 года, который прекращал временное проживание при отсутствии в стране более шести месяцев в течение года. Часть практикующих юристов считает, что новая норма уязвима для того же довода: подзаконным актом вводится материальное ограничение непрерывности временного проживания. Утверждать, что её отменят, нельзя — это гипотеза. Практический вывод осторожнее: отказ по 183 дням не бесспорен автоматически, и в конкретном деле имеет значение, как администрация считала дни и чем обосновала подсчёт.
Налоги при переезде в Испанию на ВНЖ no lucrativa
Налоговая часть этого ВНЖ обычно описывается одним абзацем про 183 дня — и это самая дорогая недосказанность во всей теме, особенно для тех, кто уезжает с активами и продолжает получать доход из страны исхода.
Когда возникает налоговое резидентство Испании
По статье 9 испанского закона об НДФЛ достаточно любого из трёх условий:
пребывание в Испании более 183 дней в календарном году;
нахождение в Испании основного ядра или базы деятельности либо экономических интересов;
проживание в Испании не состоящего в разводе супруга и несовершеннолетних детей — это опровержимая презумпция резидентства.
Миграционное правило продления требует прожить в стране больше 183 дней, то есть выполнение условия для ВНЖ автоматически включает налоговое резидентство. Отдельно стоит третий критерий: если семья переехала, а сам заявитель считает себя резидентом другой страны, презумпцию придётся опровергать.
Что означает статус налогового резидента Испании
Налоговый резидент Испании декларирует мировой доход: пенсии, аренду, дивиденды, проценты, прирост капитала — независимо от страны источника и от того, куда приходят деньги. Общая часть дохода облагается по прогрессивной шкале из государственной и региональной частей, поэтому итоговая ставка зависит и от автономного сообщества. Доходы от сбережений — дивиденды, проценты, прирост капитала — облагаются по отдельной шкале, где ставка растёт от 19 % на первые тысячи евро до 30 % на суммы свыше 300 000 € в год.
Отчётность о зарубежных активах
Модель 720 подаётся налоговым резидентом Испании при наличии зарубежных активов свыше 50 000 € по любой из категорий — счета, ценные бумаги, недвижимость. Модель 721 подаётся по криптоактивам за рубежом. Обе декларации информационные, но относиться к ним как к формальности не стоит: практика санкций за их неподачу исторически была жёсткой.
Испанский налог на богатство
Impuesto sobre el Patrimonio взимается в Испании ежегодно с чистых активов. Общегосударственный необлагаемый минимум составляет 700 000 € плюс отдельная льгота на основное жильё, но ставки и льготы устанавливают автономные сообщества, и различаются они в разы. Поверх него действует государственный налог солидарности с крупными состояниями для активов свыше 3 млн €. Для типичного заявителя на no lucrativa — с недвижимостью, портфелем и накоплениями — регион проживания в Испании становится налоговым решением, а не только вопросом климата.
Почему режим Бекхэма недоступен
Специальный налоговый режим для перемещающихся в Испанию (статья 93 закона об НДФЛ) позволяет несколько лет платить с испанских доходов по фиксированной ставке и не декларировать мировой доход. Доступ к нему привязан к основаниям, связанным с деятельностью: трудовой договор, должность администратора, инновационная деятельность, высококвалифицированный специалист, международный телеработник. У статуса no lucrativa деятельности нет по определению — значит, нет и режима. Это ключевая развилка между этим ВНЖ и визой цифрового кочевника, и для человека с крупным зарубежным доходом она может стоить дороже, чем вся разница в требованиях к заявителю.
Доходы российского происхождения у налогового резидента Испании
По конвенции об избежании двойного налогообложения между Испанией и Россией, как её толкует испанская налоговая служба:
Вид дохода
Где облагается
Пенсия за работу в частном секторе
Только в Испании
Пенсия за службу государству, субъекту или муниципалитету
В России; в Испании освобождается, но с прогрессией — сумма учитывается при определении ставки для остальных доходов
Доход от недвижимости в России
В обеих странах; в Испании применяется вычет за международное двойное налогообложение
Дивиденды российского происхождения
В Испании по внутреннему законодательству
Оговорка, важная на 2026 год: указом президента России № 585 от 8 августа 2023 года действие ключевых положений договоров об избежании двойного налогообложения с рядом стран, включая Испанию, приостановлено с российской стороны. Механика зачёта из-за этого работает не так, как написано в конвенции, и конкретную ситуацию нужно считать индивидуально.
Связь налогов и самого ВНЖ
Пункт 5 статьи 64 Регламента позволяет оценивать при продлении исполнение налоговых обязанностей. Три года в логике «я тут просто живу, декларации не подаю» — риск не только для налоговой истории, но и для самого статуса.
Как перейти с no lucrativa на разрешение с правом работать
Смена статуса регулируется статьёй 191 Регламента, и объём возможностей зависит от того, сколько человек прожил в Испании как резидент.
Меньше года резиденции. Доступна модификация только на работу по найму, и требуется выполнить полный набор условий для начального разрешения, включая учёт ситуации на национальном рынке труда. Новое разрешение считается начальным и выдаётся на год.
Год и более резиденции. Доступна модификация и на работу по найму, и на самозанятость — во втором случае с проектом деятельности и подтверждением средств.
Отсюда распространённая стратегия: зайти по no lucrativa, прожить год, затем перейти на разрешение с правом работать. Стратегия рабочая, но у неё есть цена: год надо действительно прожить не работая и полностью на собственные средства, и подтвердить это при продлении или модификации. Заход с намерением сразу начать работать — прямое нарушение условий, которое всплывает на первой же проверке.
Чем ВНЖ no lucrativa отличается от других оснований в Испании
No lucrativa
ВНЖ цифрового кочевника
ВНЖ по cuenta propia
Для кого
пассивный доход, накопления
удалённая работа на иностранного работодателя или заказчиков
своё дело в Испании
Право работать
нет
да, вне испанского рынка
да, на себя
Финансовый порог
2 400 € в месяц на заявителя, 600 € на члена семьи
привязан к минимальной зарплате, считается иначе
зависит от проекта и вложений
Режим Бекхэма
недоступен
доступен при выполнении условий
недоступен
Первое разрешение
1 год
зависит от способа подачи
1 год
Требование к присутствию
более 183 дней в году для продления
мягче
требуется ведение деятельности
Налоговое резидентство
практически неизбежно
зависит от фактического присутствия
практически неизбежно
«Золотая виза» в таблице отсутствует намеренно: испанская программа ВНЖ за инвестиции закрыта для новых заявителей с 3 апреля 2025 года.
Сколько стоит оформление ВНЖ Испании no lucrativa
Государственные сборы по этой визе невелики, основная сумма уходит на подготовку документов.
Статья расходов
Комментарий
Пошлина за разрешение на временное проживание
Форма 790 код 052; величина пересматривается, актуальную считает генератор формы на портале электронных услуг. Порядок — несколько десятков евро
Визовый сбор
Оплачивается при подаче в местной валюте по курсу, который консульство пересматривает регулярно
Медицинская страховка
Год вперёд на каждого заявителя; главный фактор цены — возраст
Апостили и присяжные переводы
По числу документов и членов семьи; на семью из четырёх человек комплект вырастает кратно
Пошлина за карту резидента
Отдельная форма и отдельный платёж уже в Испании
Юридическое сопровождение
По договорённости
Единой цифры «итого» здесь не бывает: разброс по стране подачи, возрасту и составу семьи слишком велик, а сумма «несколько сотен евро на человека» без разбивки не помогает планировать бюджет.
Что о ВНЖ Испании no lucrativa пишут неверно
Средства подтверждаются либо совокупной суммой на срок разрешения, либо регулярным источником дохода: требование «ежемесячного дохода 2 400 €» как единственного варианта — искажение пункта 1 статьи 62.
Удалённая работа на иностранную компанию при статусе no lucrativa запрещена наравне с работой в Испании; для неё существует отдельное разрешение для международных телеработников.
Владелец компании может финансировать проживание дивидендами, но не зарплатой руководителя: оплачиваемая руководящая должность считается трудовой деятельностью.
Документ о жилье не входит в перечень требований статьи 61 Регламента и в список консульства Испании в Москве, хотя адрес в Испании указывается в форме EX-01 и при его отсутствии заменяется текущим адресом заявителя.
По зарубежным счетам подтверждается средний остаток за год и остаток на 31 декабря предыдущего года, поэтому единовременное пополнение счёта перед подачей требованию не отвечает.
Круг членов семьи ограничен супругом или партнёром, несовершеннолетними детьми и совершеннолетними детьми с инвалидностью либо неспособностью себя обеспечивать; родители заявителя в него не входят.
Справка о несудимости собирается по всем странам проживания за последние пять лет, а не только по стране гражданства.
Наличие судимости требует индивидуальной и мотивированной оценки угрозы общественному порядку и само по себе отказа не влечёт.
Продление подаётся в течение двух месяцев до окончания срока разрешения и допускается в течение трёх месяцев после, причём поздняя подача может повлечь производство о нарушении.
Налоговое резидентство Испании возникает не только при пребывании более 183 дней, но и по критерию центра экономических интересов, и по презумпции проживания супруга и несовершеннолетних детей.
Почему отказывают
Основания для отказа по испанскому ВНЖ no lucrativa группируются в шесть причин.
Средств меньше требуемого либо они подтверждены ненадлежащими документами: нет реквизитов из пункта 3 статьи 62, нет банковской справки к карте, актив неликвиден.
Страховка не соответствует: полис путешественника, соплатежи, периоды ожидания, компания без разрешения работать в Испании, срок меньше года.
Дефекты легализации: нет апостиля там, где он нужен, перевод сделан не присяжным переводчиком, документ просрочен на дату подачи.
Подача не в свой консульский округ или без подтверждения законного проживания в нём.
Общественный порядок: результат полицейского отчёта в совокупности с обстоятельствами дела.
На продлении — недобор 183 дней, разрыв в страховке, незачисленные в школу дети, невыполненные налоговые обязанности.
Самая недооценённая причина — первая в связке с профилем заявителя: комплект собран «по списку», но не отвечает на вопрос, на что человек будет жить весь год.
Вопросы и ответы
Какая сумма нужна на ВНЖ Испании для финансово независимых в 2026 году?
Основному заявителю — 2 400 € в месяц, то есть 400 % IPREM при значении индикатора 600 €, и 28 800 € на первый год разрешения. На каждого члена семьи добавляется 600 € в месяц и 7 200 € на год.
Подтверждать нужно доход или накопления?
По Регламенту достаточно чего-то одного: либо располагать средствами на весь срок разрешения, либо подтвердить источник периодического получения дохода. Но консульства, принимающие заявления от жителей России, на практике просят и остаток на счетах, и стабильные поступления, поэтому рассчитывать только на накопления рискованно.
Можно ли по ВНЖ Испании no lucrativa работать удалённо на иностранную компанию?
Нет. Разрешение исключает трудовую и профессиональную деятельность в любой форме. Для удалённой работы в Испании существует отдельное разрешение для международных телеработников со своими требованиями к доходу и стажу.
Можно ли получать дивиденды от собственной компании?
Да, при условии, что заявитель в этой компании не работает. Если средства происходят от долей в компаниях, действующих в Испании, Регламент требует приложить сертификат компании и заявление под личную ответственность об отсутствии в ней трудовой деятельности.
Нужно ли подтверждать наличие жилья в Испании?
Документа о жилье нет ни в требованиях Регламента, ни в перечне консульства Испании в Москве. Адрес в Испании при этом указывается в форме EX-01, а если его ещё нет — вписывается текущий адрес заявителя по месту проживания. Часть консульств и сопровождающих компаний запрашивает подтверждение размещения дополнительно, поэтому ориентироваться нужно на перечень того консульства, куда подаётся заявление.
Сколько на самом деле рассматривают заявление?
Регламент отводит офису по делам иностранцев месяц на решение по разрешению и ещё до месяца консульству на оформление визы. Фактическое ожидание при подаче из России дольше: в петербургском округе обычно один-три месяца, в московском заметно больше. При долгом рассмотрении часть документов приходится обновлять из-за истечения их сроков годности.
На какой срок выдаётся ВНЖ Испании no lucrativa и как он продлевается?
Первое разрешение выдаётся на один год. Продление даётся на два года, следующее — ещё на два. После пяти лет законного и непрерывного проживания в Испании открывается путь к статусу долгосрочного резидента.
Сколько дней в году нужно проводить в Испании?
Для продления требуется реальное и фактическое проживание в Испании более 183 дней в течение календарного года.
За сколько времени подаётся продление ВНЖ Испании no lucrativa?
В течение двух месяцев до даты окончания срока действия разрешения. Подать можно и в течение трёх месяцев после истечения — действие разрешения при этом сохраняется до вынесения решения, но может быть начато производство о нарушении.
Что происходит, если решение не вынесено в срок?
На первом разрешении молчание в течение месяца означает отказ. На продлении правило обратное: если решение не вынесено за три месяца, заявление считается удовлетворённым.
Кого можно включить в заявление как членов семьи?
Супруга, зарегистрированного партнёра или устойчивую пару; несовершеннолетних не состоящих в браке детей заявителя или его супруга; совершеннолетних детей с инвалидностью, требующей поддержки, или объективно неспособных себя обеспечивать по состоянию здоровья.
За какой период нужна справка о несудимости?
По странам проживания за последние пять лет, с апостилем и присяжным переводом. Для справок из России, Беларуси, Армении и Узбекистана апостиль обязателен; для Туркменистана предусмотрен отдельный порядок заверения.
Становится ли держатель ВНЖ Испании no lucrativa налоговым резидентом Испании?
Как правило, да: миграционное требование прожить более 183 дней совпадает с одним из критериев налогового резидентства. Резидентство возникает также по критерию центра экономических интересов и по презумпции, если в Испании проживают супруг и несовершеннолетние дети.
Доступен ли режим Бекхэма держателю no lucrativa?
Нет. Специальный режим статьи 93 испанского закона об НДФЛ привязан к основаниям, связанным с деятельностью, — трудовому договору, должности администратора, высококвалифицированной или инновационной деятельности, статусу международного телеработника. У no lucrativa такой деятельности нет.
Можно ли потом перейти на разрешение с правом работать?
Да. После года проживания в Испании в статусе резидента доступна модификация и на работу по найму, и на самозанятость. При меньшем сроке доступна только работа по найму и с более жёсткими условиями.
Что делать при отказе в визе или разрешении?
Подать жалобу в консульство в течение месяца со дня, следующего за получением уведомления, либо обратиться в Высший суд Мадрида в течение двух месяцев. Отказы по формальным дефектам документов часто быстрее исправить и подать заново.
Источники
Real Decreto 1155/2024 от 19 ноября 2024 года — Регламент к Ley Orgánica 4/2000: статьи 38, 39, 61, 62, 63, 64, 191.
Real Decreto 316/2026 от 14 апреля 2026 года (BOE от 15 апреля 2026) — реформа Регламента в части арраиго и внеочередной легализации.
Консульство Испании в Москве, раздел «Visados Nacionales — Visado de residencia no lucrativa»: перечень документов и порядок процедуры.
Значение IPREM на 2026 год — 600 € в месяц, 7 200 € в год в 12 выплатах, 8 400 € в 14 выплатах.
Agencia Tributaria, разъяснения по налогообложению доходов российского происхождения у налоговых резидентов Испании.
Решение Верховного суда Испании от 5 июня 2023 года о недействительности пункта 162.2.e прежнего Регламента 2011 года.
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