ВНЖ Испании для финансово независимых лиц (no lucrativa) в 2026 году: суммы, документы, сроки, налоги

Вопросы и ответы

Какая сумма нужна на ВНЖ Испании для финансово независимых в 2026 году?

Основному заявителю — 2 400 € в месяц, то есть 400 % IPREM при значении индикатора 600 €, и 28 800 € на первый год разрешения. На каждого члена семьи добавляется 600 € в месяц и 7 200 € на год.

Подтверждать нужно доход или накопления?

По Регламенту достаточно чего-то одного: либо располагать средствами на весь срок разрешения, либо подтвердить источник периодического получения дохода. Но консульства, принимающие заявления от жителей России, на практике просят и остаток на счетах, и стабильные поступления, поэтому рассчитывать только на накопления рискованно.

Можно ли по ВНЖ Испании no lucrativa работать удалённо на иностранную компанию?

Нет. Разрешение исключает трудовую и профессиональную деятельность в любой форме. Для удалённой работы в Испании существует отдельное разрешение для международных телеработников со своими требованиями к доходу и стажу.

Можно ли получать дивиденды от собственной компании?

Да, при условии, что заявитель в этой компании не работает. Если средства происходят от долей в компаниях, действующих в Испании, Регламент требует приложить сертификат компании и заявление под личную ответственность об отсутствии в ней трудовой деятельности.

Нужно ли подтверждать наличие жилья в Испании?

Документа о жилье нет ни в требованиях Регламента, ни в перечне консульства Испании в Москве. Адрес в Испании при этом указывается в форме EX-01, а если его ещё нет — вписывается текущий адрес заявителя по месту проживания. Часть консульств и сопровождающих компаний запрашивает подтверждение размещения дополнительно, поэтому ориентироваться нужно на перечень того консульства, куда подаётся заявление.

Сколько на самом деле рассматривают заявление?

Регламент отводит офису по делам иностранцев месяц на решение по разрешению и ещё до месяца консульству на оформление визы. Фактическое ожидание при подаче из России дольше: в петербургском округе обычно один-три месяца, в московском заметно больше. При долгом рассмотрении часть документов приходится обновлять из-за истечения их сроков годности.

На какой срок выдаётся ВНЖ Испании no lucrativa и как он продлевается?

Первое разрешение выдаётся на один год. Продление даётся на два года, следующее — ещё на два. После пяти лет законного и непрерывного проживания в Испании открывается путь к статусу долгосрочного резидента.

Сколько дней в году нужно проводить в Испании?

Для продления требуется реальное и фактическое проживание в Испании более 183 дней в течение календарного года.

За сколько времени подаётся продление ВНЖ Испании no lucrativa?

В течение двух месяцев до даты окончания срока действия разрешения. Подать можно и в течение трёх месяцев после истечения — действие разрешения при этом сохраняется до вынесения решения, но может быть начато производство о нарушении.

Что происходит, если решение не вынесено в срок?

На первом разрешении молчание в течение месяца означает отказ. На продлении правило обратное: если решение не вынесено за три месяца, заявление считается удовлетворённым.

Кого можно включить в заявление как членов семьи?

Супруга, зарегистрированного партнёра или устойчивую пару; несовершеннолетних не состоящих в браке детей заявителя или его супруга; совершеннолетних детей с инвалидностью, требующей поддержки, или объективно неспособных себя обеспечивать по состоянию здоровья.

За какой период нужна справка о несудимости?

По странам проживания за последние пять лет, с апостилем и присяжным переводом. Для справок из России, Беларуси, Армении и Узбекистана апостиль обязателен; для Туркменистана предусмотрен отдельный порядок заверения.

Становится ли держатель ВНЖ Испании no lucrativa налоговым резидентом Испании?

Как правило, да: миграционное требование прожить более 183 дней совпадает с одним из критериев налогового резидентства. Резидентство возникает также по критерию центра экономических интересов и по презумпции, если в Испании проживают супруг и несовершеннолетние дети.

Доступен ли режим Бекхэма держателю no lucrativa?

Нет. Специальный режим статьи 93 испанского закона об НДФЛ привязан к основаниям, связанным с деятельностью, — трудовому договору, должности администратора, высококвалифицированной или инновационной деятельности, статусу международного телеработника. У no lucrativa такой деятельности нет.

Можно ли потом перейти на разрешение с правом работать?

Да. После года проживания в Испании в статусе резидента доступна модификация и на работу по найму, и на самозанятость. При меньшем сроке доступна только работа по найму и с более жёсткими условиями.

Что делать при отказе в визе или разрешении?

Подать жалобу в консульство в течение месяца со дня, следующего за получением уведомления, либо обратиться в Высший суд Мадрида в течение двух месяцев. Отказы по формальным дефектам документов часто быстрее исправить и подать заново.