АУСН для бизнеса на маркетплейсах: правила учета, ограничения и типичные ошибки

Можно ли применять АУСН при работе с маркетплейсами

До 2025 года применение АУСН при продажах через маркетплейсы вызывало споры. Минфин и ФНС придерживались позиции, что предприниматели на этом режиме не могут продавать товары через посредников. Договоры с Wildberries, Ozon и другими площадками при этом рассматривались как агентские.

С 1 января 2025 года ситуация изменилась. В пункт 2 статьи 3 Федерального закона № 17-ФЗ внесли поправки, отменившие прямой запрет. Поэтому в 2026 году предприниматели вправе применять АУСН при работе по посредническим договорам, в том числе договорам комиссии и агентирования.

При этом сам факт работы с маркетплейсом еще не гарантирует право на АУСН. Продавец должен соблюдать все ограничения специального режима и корректно отражать операции в личном кабинете налогоплательщика.