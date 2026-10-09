АУСН для бизнеса на маркетплейсах: правила учета, ограничения и типичные ошибки

Автоматизированная упрощенная система налогообложения, или АУСН, создавалась как режим, который должен избавить предпринимателей от значительной части бухгалтерской рутины. Однако при торговле через маркетплейсы заявленная простота сталкивается с особенностями агентских договоров, удержаний, возвратов и взаимозачетов.
Чтобы правильно работать на АУСН и не столкнуться с доначислениями, селлеру важно понимать, какие операции налоговая получает автоматически, какие сведения нужно вносить самостоятельно и как формируется налоговая база.
Можно ли применять АУСН при работе с маркетплейсами
До 2025 года применение АУСН при продажах через маркетплейсы вызывало споры. Минфин и ФНС придерживались позиции, что предприниматели на этом режиме не могут продавать товары через посредников. Договоры с Wildberries, Ozon и другими площадками при этом рассматривались как агентские.
С 1 января 2025 года ситуация изменилась. В пункт 2 статьи 3 Федерального закона № 17-ФЗ внесли поправки, отменившие прямой запрет. Поэтому в 2026 году предприниматели вправе применять АУСН при работе по посредническим договорам, в том числе договорам комиссии и агентирования.
При этом сам факт работы с маркетплейсом еще не гарантирует право на АУСН. Продавец должен соблюдать все ограничения специального режима и корректно отражать операции в личном кабинете налогоплательщика.
Преимущества АУСН для селлеров
Для продавцов на маркетплейсах у АУСН есть два основных преимущества.
Освобождение от НДС
Предприниматель не платит НДС до тех пор, пока его доход с начала года не превысит 60 млн рублей.
Для сравнения: с 2025 года у предпринимателей на УСН обязанность по уплате НДС может возникать уже при доходе свыше 1 млн рублей. Поэтому для некоторых селлеров АУСН остается более привлекательным режимом, особенно при заметном обороте.
Автоматический расчет налога
Налог рассчитывается на основании информации, поступающей от уполномоченного банка и контрольно-кассовой техники. Предпринимателю не нужно сдавать декларацию и вести книгу учета доходов и расходов в привычном формате.
Однако автоматизация не означает, что все сведения будут корректно собраны без участия продавца. При работе с маркетплейсами значительная часть информации может отсутствовать, поступать с задержкой или отражаться не полностью.
Основные риски автоматизированного учета
Главная ошибка селлеров — считать, что налоговая самостоятельно видит всю информацию о продажах, комиссиях, логистике и возвратах.
На практике маркетплейсы пока не обязаны передавать в ФНС все фискальные данные в рамках АУСН так же, как это делает уполномоченный банк. Поэтому сведения о продажах и удержаниях могут:
не поступить в налоговую автоматически;
прийти с опозданием;
отразиться не в полном объеме;
не содержать расшифровки комиссий, логистики и других услуг.
Банковская выписка также показывает только сумму, которая фактически поступила на расчетный счет. Если площадка удержала комиссию, стоимость доставки или хранения, в выписке будет отражен уже уменьшенный платеж.
Поэтому селлеру необходимо регулярно сверять данные в личном кабинете АУСН с отчетами маркетплейса. Иначе налоговая база может оказаться заниженной или, наоборот, завышенной.
Условия применения АУСН в 2026 году
Чтобы перейти на АУСН или сохранить право на этот режим, предприниматель должен соблюдать установленные ограничения:
годовой доход не должен превышать 60 млн рублей;
количество работников — не более пяти человек;
в расчет численности включаются сотрудники по трудовым договорам, а также физические лица по договорам ГПХ, если они не являются индивидуальными предпринимателями или самозанятыми;
сотрудники с неполной занятостью учитываются пропорционально ставке: например, два работника на полставки считаются как один сотрудник;
среди работников и исполнителей по договорам ГПХ не должно быть лиц, имеющих право на досрочную пенсию, включая работников с вредными условиями труда, северян, педагогов и медицинских работников;
заработная плата должна выплачиваться только в безналичной форме;
расчетные счета можно открывать только в уполномоченных банках.
Есть и специальное требование для продавцов. Селлер должен быть собственником товара до момента его реализации конечному покупателю.
Поэтому АУСН нельзя применять при классической модели дропшиппинга, если поставщик самостоятельно отправляет товар клиенту, а право собственности к продавцу не переходит. В такой схеме предприниматель фактически не владеет товаром, а значит, не соответствует установленному условию.
Как учитывать доходы от продаж
На АУСН доходом считается вся сумма, которую заплатил покупатель, а не только платеж, поступивший продавцу на расчетный счет.
Например, покупатель приобрел товар за 2 000 рублей. Маркетплейс удержал:
400 рублей комиссии;
100 рублей за логистику.
На расчетный счет продавца поступило 1 500 рублей.
В этом случае:
доход продавца составляет 2 000 рублей;
500 рублей отражаются как удержанные расходы;
1 500 рублей — это сумма фактического перечисления после удержаний.
Если селлер укажет в доходах только 1 500 рублей из банковской выписки, налоговая база будет занижена на 500 рублей.
Дата признания дохода
Доход признается в момент оплаты заказа покупателем. Это дата, когда денежные средства списаны с карты клиента или иным способом поступили в распоряжение маркетплейса, а не день, когда площадка перечислила продавцу деньги за вычетом своей комиссии.
Например, если покупатель оплатил заказ 31 марта, а маркетплейс перечислил деньги 15 апреля, доход относится к марту. Ориентироваться нужно на отчет маркетплейса и дату оплаты заказа, а не только на банковскую выписку.
Как учитывать расходы
Расходы имеют значение только при выборе объекта налогообложения «Доходы минус расходы». Для него применяется ставка 20%.
При объекте «Доходы» со ставкой 8% расходы налоговую базу не уменьшают и отдельно не заявляются.
К возможным расходам селлера относятся:
комиссия маркетплейса;
расходы на логистику;
хранение товаров;
реклама и продвижение;
другие документально подтвержденные услуги площадки.
Комиссия, логистика и хранение
Основанием для учета обычно служит отчет комиссионера или агента, в котором отдельными строками указаны суммы вознаграждения и дополнительных услуг.
Если маркетплейс удержал комиссию и логистические расходы из выручки, эти суммы одновременно:
увеличивают общий доход до полной суммы оплаты покупателя;
отражаются в расходах при объекте «Доходы минус расходы».
Реклама
Расходы на продвижение карточек товаров и рекламные кампании можно учитывать с ограничением. В налоговые расходы включается не более 1% от общей суммы выручки за календарный месяц.
Если предприниматель потратил на рекламу больше установленного лимита, сумма превышения налоговую базу по АУСН не уменьшает.
Штрафы маркетплейса
Штрафы за несвоевременную отгрузку, брак, нарушение правил упаковки и другие нарушения требований площадки не относятся к расходам, уменьшающим налоговую базу по АУСН.
Они уменьшают фактическую прибыль предпринимателя, но не учитываются при расчете налога.
Как работать в личном кабинете АУСН
Уполномоченный банк передает в ФНС информацию о денежных средствах, зачисленных на расчетный счет. Однако продавец должен самостоятельно дополнить эти сведения данными об удержаниях, возвратах и услугах маркетплейса.
Что отражается автоматически
Обычно автоматически поступает информация о суммах, которые маркетплейс перечислил на расчетный счет продавца.
При этом налоговая видит факт зачисления, но не всегда может определить, какую сумму покупатели заплатили изначально и сколько площадка удержала за свои услуги.
Какие сведения нужно внести самостоятельно
В личном кабинете необходимо добавить суммы, которые маркетплейс удержал и не перечислил продавцу:
комиссию;
логистику;
хранение;
рекламу;
платные услуги площадки;
другие удержания, относящиеся к продаже.
При объекте «Доходы минус расходы» эти суммы отражаются одновременно в доходах и расходах. Например, удержанная комиссия сначала увеличивает доход до полной стоимости товара, а затем указывается как расход.
Все операции вносятся в разделе «Операции» личного кабинета. Перейти к нему можно через верхнее меню либо через разделы «Доходы» и «Расходы».
Какие операции использовать
«Расчет в ЛК»
Этот источник применяется для операций, которые предприниматель добавляет вручную. Например, таким способом можно отразить возврат покупателя или скорректировать сведения по отчету маркетплейса.
Для внесения записи нужно нажать кнопку «Добавить», выбрать пункт «Операция», указать тип операции, сумму и дату. При необходимости в комментарии можно описать основание корректировки.
«Взаиморасчет»
Этот вид операции используется, когда маркетплейс удерживает часть выручки в счет комиссии или оплаты собственных услуг.
Например, покупатель заплатил 2 000 рублей, но на счет продавца поступило только 1 500 рублей. Разница в 500 рублей отражается как взаимозачет и добавляется к доходу вручную.
«ОЭП»
ОЭП — оператор электронной площадки. Теоретически маркетплейс может подключиться к обмену данными с ФНС и передавать сведения о доходах, расходах, возвратах и взаимозачетах, если продавец даст соответствующее согласие.
Однако на практике такие данные пока передаются не всеми площадками. Поэтому селлеру нельзя рассчитывать только на этот источник и необходимо контролировать полноту сведений самостоятельно.
Как отражать возвраты
Если покупатель вернул товар в том же периоде, в котором была совершена покупка, доход по этой операции может не фиксироваться.
Если возврат произошел позднее, нужно внести корректирующую запись в личном кабинете АУСН. Доход уменьшается на стоимость возвращенного товара в том периоде, когда возврат состоялся.
Основанием служит отчет маркетплейса. Автоматически такие корректировки обычно не формируются, поэтому селлер должен проверить данные вручную.
Сроки внесения данных
Маркетплейсы часто направляют отчеты не сразу. При этом данные по операциям необходимо проверить и внести в личный кабинет АУСН до 5-го числа.
Если отчет поступил позднее, это не означает, что исправить сведения уже нельзя. Операции можно корректировать в течение трех лет: добавлять доходы и расходы, менять назначение банковских операций и вносить исправления.
После обновления данных налоговая пересчитает налог в следующем месяце.
НДФЛ и страховые взносы
С выплат сотрудникам необходимо удерживать и перечислять НДФЛ. Все расчеты с работниками на АУСН должны проводиться безналичным способом.
Предприниматель может поручить уполномоченному банку расчет НДФЛ и выполнение части обязанностей налогового агента.
Плательщики АУСН освобождаются от страховых взносов за работников. Индивидуальные предприниматели также не платят фиксированные взносы за себя.
Исключение составляют страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2026 году их фиксированный размер составляет 2 959 рублей за весь персонал за год.
Типичные ошибки селлеров
Учет только суммы, поступившей на счет
Ошибка: продавец получил от маркетплейса 100 000 рублей и указал эту сумму как доход, хотя общая стоимость продаж составила 150 000 рублей.
Как исправить: добавить в личном кабинете операцию «Взаиморасчет» на 50 000 рублей. Эта сумма отражает комиссию и другие удержания маркетплейса. Если ошибка исправлена самостоятельно до того, как ее обнаружила инспекция, налог придется доплатить, но пени могут не начисляться.
Неправильная дата дохода
Ошибка: товар был оплачен покупателем 31 марта, но маркетплейс перечислил деньги 15 апреля. Селлер отразил доход в апреле.
Как исправить: указать доход в марте, ориентируясь на дату оплаты заказа и отчет комиссионера.
Неучет возвратов
Ошибка: продавец не уменьшил доход на сумму возвращенного товара в том периоде, когда возврат состоялся.
Как исправить: внести корректирующую операцию на основании отчета маркетплейса и уменьшить доход за соответствующий период.
Что проверить перед переходом на АУСН
Перед выбором режима селлеру стоит оценить не только ставку налога, но и готовность регулярно сверять данные маркетплейса с личным кабинетом АУСН.
Минимальный порядок контроля выглядит так:
Получить отчет маркетплейса за период.
Сверить сумму продаж с банковскими поступлениями.
Отдельно проверить комиссии, логистику, хранение и рекламу.
Отразить удержанные суммы в личном кабинете.
Проверить возвраты и корректировки.
Убедиться, что доход относится к правильной дате.
Сопоставить итоговую налоговую базу с данными отчета площадки.
АУСН может быть удобным режимом для бизнеса на маркетплейсах, но только при регулярном контроле операций. Главный принцип учета — разделять полную сумму, которую заплатил покупатель, и сумму, которую площадка перечислила продавцу после удержания комиссий и стоимости своих услуг .