8 пунктов части 18 и ни одного «коммерческого предложения»: что требует статья 22 44-ФЗ в обосновании НМЦК

Миф о «трех коммерческих предложениях» держится на трех источниках ценовой информации из части 5 статьи 22 — но числа ответов закон не задает, а сам термин в статье не встречается. Разбираю, из чего на самом деле собирается обоснование НМЦК: пять методов и приоритет одного, закрытый перечень из восьми пунктов части 18 и сопоставимость условий.

Требования «собрать три коммерческих предложения» в статье 22 44-ФЗ нет. Нет ни числа «три», ни словосочетания «коммерческое предложение». Есть другое: приоритетный метод, закрытый перечень общедоступных источников и обязанность обосновать отказ от приоритетного метода.

Поэтому обоснование НМЦК строится не числом писем в папке, а сопоставимостью условий. Проверяющий смотрит, откуда взята цена, входит ли источник в разрешённые и совпадают ли условия поставки с условиями закупки.

Пять методов, один приоритетный

Часть 1 статьи 22 даёт пять методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный, тарифный, проектно-сметный и затратный. «Анализ рынка» — не отдельный метод, а второе название первого.

Часть 6 расставляет приоритеты: метод сопоставимых рыночных цен «является приоритетным», а «использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 настоящей статьи».

Три источника — это не три письма

Часть 5 называет три источника ценовой информации разной природы. Первый — общедоступная информация о рыночных ценах по части 18. Второй — информация, «полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров». Третий — информация, «полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе».

Отсюда и миф: три источника превратились в «три коммерческих предложения». Ответы поставщиков — один из трёх источников, а числа ответов статья не задаёт.

Закрытый перечень части 18

Общедоступная информация — не всё, что нашлось в интернете: часть 18 даёт закрытый перечень из восьми пунктов, он разобран ниже. Здесь главная развилка для документов.

Ответ поставщика на запрос заказчика в перечень части 18 не входит — это второй источник части 5. А публичная оферта из каталога входит в часть 18 напрямую как предложение, обращённое «к неопределенному кругу лиц». Бумаги разные по силе: оферту проверяют без участия заказчика, ответ на запрос адресован одному заказчику и держится на том, как составлен запрос.

Сопоставимость и коэффициенты

Часть 3 требует получать цены с учётом сопоставимых с закупкой коммерческих и финансовых условий поставок. Часть 16 поясняет: условия «признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий».

По части 4 заказчик «может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен». Опорное слово — «обоснованные»: коэффициент без расчёта хуже его отсутствия.

Когда метод меняется

Нормативный метод (часть 7) — если требования к товарам по статье 19 «предусматривают установление предельных цен». Тарифный (часть 8) — если цены «подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами». Проектно-сметный (часть 9) — стройка, реконструкция, капремонт, снос объекта капитального строительства, сохранение объектов культурного наследия. Затратный (часть 10) — только «в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1».

Часть 12: применяя иной метод, «заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов». Без этого абзаца смена метода — пробел в обосновании.

Источники цены: где закреплены и чем сильны

1. Ответ поставщика на запрос заказчика — часть 5, второй источник. В перечень части 18 не входит; сила зависит от сопоставимости условий запроса с условиями закупки (части 3 и 16).

2. Запрос цен в единой информационной системе — часть 5, третий источник. Фиксируется системой и не зависит от выбора адресатов.

3. Цены исполненных контрактов — часть 18, пункт 1. Годятся только контракты, по которым «не взыскивались неустойки (штрафы, пени)».

4. Публичные оферты: реклама, каталоги, описания товаров — часть 18, пункт 2. Проверяются без участия заказчика.

5. Котировки российских бирж и электронных площадок — часть 18, пункты 3 и 4. Нужна сопоставимость условий.

6. Государственная статистическая отчётность и официальные источники — часть 18, пункты 5 и 6. Вопрос один: насколько данные идентичны закупаемому.

7. Рыночная стоимость объектов оценки — часть 18, пункт 7. Требует оценки по законодательству об оценочной деятельности.

8. Информационно-ценовые агентства и изучение рынка — часть 18, пункт 8. Принимаются только «при условии раскрытия методологии расчета цен».

Две стороны стола

Когда я руководил контрактной службой заказчика, обоснование собиралось под проверку: источник каждой цены, дата, условия поставки, расчёт корректировки. Три ответа поставщиков в папке успокаивали коллег, но на вопрос «почему условия сопоставимы» отвечала таблица сравнения, а не стопка писем. Сейчас я читаю обоснования с другой стороны — в извещениях. Видно сразу, где цена взята с сопоставимого рынка, а где из писем под конкретный запрос без объёма и срока; во втором случае НМЦК расходится с тем, по чему реально торгуются.

Что проверить в обосновании НМЦК

1. Метод совпадает с перечнем части 1; если это не метод сопоставимых рыночных цен — есть опора на части 7-11 и обоснование невозможности по части 12.

2. У каждой цены указан источник, и он относится к одному из трёх источников части 5.

3. Общедоступные цены взяты только из перечня части 18: для контрактов проверено отсутствие взысканных неустоек, для агентств раскрыта методология.

4. Условия источника сопоставимы с закупкой по части 16 либо различия учтены корректировкой.

5. Каждый коэффициент или индекс по части 4 обоснован расчётом.

6. Если количество или объём определить невозможно (часть 24), рассчитаны начальная цена единицы, начальная сумма цен единиц и максимальное значение цены контракта; обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта считаются от максимального значения цены контракта — «если настоящим Федеральным законом не установлено иное» (часть 24).

Чего в статье 22 нет

Нет числа «три» как числительного. Нет термина «коммерческое предложение». Нет реквизитов методических рекомендаций: части 17, 20 и 20.1 лишь отсылают к ним и позволяют региону дополнить их своими правилами. Нет и норм об ответственности. Если вам называют три КП требованием закона, попросите указать документ и пункт: в статье 22 этого требования нет, а что написано в методических рекомендациях — вопрос к их тексту, а не к закону.

Михаил Кремнёв, эксперт по государственным и корпоративным закупкам.

В закупках с 2013 года: руководил контрактной службой заказчика, теперь веду тендерные направления на стороне поставщиков.