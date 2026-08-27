Налоговые изменения 2025–2026: что учесть бизнесу

В 2026 году бизнесу уже мало помнить старую систему координат: основная ставка НДС выросла до 22%, а для части компаний и ИП на УСН НДС стал реальной операционной задачей. Важно не только знать ставки, но и проверить договоры, цены, кассы, учет и пределы режима.

Самая заметная перемена 2026 года — основная ставка НДС 22%. Для договоров, прайсов и расчётов это не косметика. Если компания подписала длинный контракт раньше, а реализация происходит уже в 2026 году, нужно отдельно проверить налоговую оговорку, цену и то, кто фактически несёт изменение ставки. Формулировка «цена включает все налоги» иногда внезапно становится очень дорогой.

Для УСН важнее другое: с 2025 года компании и ИП на упрощёнке формально являются плательщиками НДС, но освобождение зависит от дохода. На 2026 год ключевой порог — 20 млн рублей. Летом 2026 года этот порог закрепили на уровне 20 млн рублей также на 2027–2029 годы. Поэтому старые памятки с поэтапным снижением до 15 и 10 млн уже нельзя использовать как рабочую инструкцию.

Если право на освобождение потеряно, бизнесу нужно выбрать модель НДС: общую ставку с вычетами или специальные ставки 5% и 7% в предусмотренных законом диапазонах. Выбор нельзя делать только по красивой цифре ставки. Нужно считать входной НДС, структуру клиентов, маржинальность, закупки и влияние на конечную цену. Для B2B с большим входным НДС одна логика, для услуг с небольшой закупочной частью — другая.

Отдельная зона риска — касса и первичные документы. Налоговая реформа становится проблемой не тогда, когда бухгалтер прочитал закон, а когда кассовая программа продолжает печатать старую ставку, менеджер отправляет старый шаблон договора, а коммерческий отдел считает цену по прошлогодней таблице. Полезно пройти цепочку сделки целиком: предложение, договор, счёт, аванс, реализация, чек, счёт-фактура, декларация.

Есть и переходные ситуации: авансы получены в одном периоде, отгрузка происходит в другом; компания меняет режим; ИП раньше работал на патенте; часть операций освобождена от НДС. Такие случаи лучше не решать по памяти. На них как раз уходит больше всего времени при исправлениях.

Практический минимум для руководителя — попросить у бухгалтера не пересказ реформы, а короткую карту последствий именно для компании: какие ставки применяются, с какой даты, где меняются документы, какие контрагенты требуют пересмотра цены, что происходит при превышении порога и кто отслеживает доход накопительно.

Налоги редко ломают бизнес одной строкой закона. Гораздо чаще его ломает месяц жизни по новым правилам со старыми шаблонами. Поэтому хорошая подготовка к реформе — это не папка с разъяснениями, а проверенный процесс от цены до отчётности.

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