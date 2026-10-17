Дробление бизнеса и франчайзинг в 2026 году: как законно масштабировать сеть по 176-ФЗ и защититься от доначислений по ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование бизнеса через франчайзинг в 2026 году проходит в условиях беспрецедентно жесткого налогового контроля. С принятием Федерального закона № 176-ФЗ о параметрах амнистии за дробление бизнеса налоговые инспекции получили прямой регламент: отделять реальное партнерское масштабирование от схем уклонения от уплаты налогов через группу подконтрольных индивидуальных предпринимателей и ООО на специальных режимах (УСН, ПСН).

Если в ходе выездной проверки ФНС переквалифицирует партнерские отношения сети в схему дробления единого бизнеса по статье 54.1 НК РФ, последствия для управляющей компании и основателей катастрофичны:

* Консолидация совокупной выручки всех точек сети в единую налоговую базу;

* Автоматический слет с УСН на общую систему налогообложения (ОСНО) задним числом;

* Доначисление 20% НДС и налога на прибыль (25% с 2025 года) со всего оборота сети за 3 предшествующих года;

* Начисление пеней по ст. 75 НК РФ и штрафа 40% по п. 3 ст. 122 НК РФ за умышленное правонарушение.

Разбираем нормативную базу, арбитражную практику 2025–2026 годов и четкие критерии налоговой безопасности франшизы.