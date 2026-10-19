Ответственность франчайзера по ст. 1034 ГК РФ за дефекты франчайзи: судебная практика, первичка и налоги

Рост франчайзинговой сети от 10 до 50 и 100 точек создает иллюзию финансовой стабильности: растут паушальные поступления, увеличивается валовый объем роялти. Однако с точки зрения юридических и налоговых рисков именно рубеж в 15–20 партнерских предприятий несет в себе скрытую угрозу субсидиарной ответственности головной компании.

В соответствии со статьей 1034 Гражданского кодекса РФ правообладатель комплекса исключительных прав несет:

1. Солидарную ответственность — по требованиям, предъявляемым к пользователю (франчайзи) о несоответствии качества товаров, продаваемых пользователем по договору коммерческой концессии.

2. Субсидиарную ответственность — по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (работ, услуг), при их несоответствии установленным стандартам качества.

Если региональный партнер нарушил санитарные нормы, допустил брак на производстве или оказал услугу ненадлежащего качества, потребители и надзорные органы обращают взыскание непосредственно на правообладателя федерального бренда.