Финансовая модель франшизы: расчет реального P&L, учет обеспечительных платежей по аренде и риски по ст. 178 ГК РФ

Приобретение или упаковка франшизы традиционно сопровождается расчетом презентационного P&L (Profit and Loss). Однако в 8 из 10 случаев первичный финансовый план составляется маркетологами, а не финансовыми контролерами. В результате в расчетах закладывается оптимистичная окупаемость «за 6–8 месяцев», которая уже на второй квартал разбивается о глубокий кассовый разрыв.

Для бухгалтерской и финансовой службы как управляющей компании, так и франчайзи, критически важно разделять инвестиционную смету (CAPEX) и текущие операционные расходы (OPEX), а также правильно квалифицировать обеспечительные платежи и резервы.