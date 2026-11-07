Упаковка бизнеса во франшизу в 2026 году: учет расходов, налоги с паушала и защита по ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование успешного бизнеса через франчайзинг (договор коммерческой концессии, глава 54 ГК РФ) требует от управляющей компании не только выстраивания регламентов, но и безупречного юридического и бухгалтерского оформления.

В 2026 году ошибки в структурировании франшизы влекут прямые финансовые потери: от признания сделок недействительными с возвратом паушальных взносов до доначислений по налогу на прибыль и НДС при проверках обоснованности расходов по ст. 252 НК РФ.