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Виталий Олегович
Учет расходов
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Упаковка бизнеса во франшизу в 2026 году: учет расходов, налоги с паушала и защита по ст. 54.1 НК РФ

Налогово-правовой контур упаковки франшизы: списание расходов на разработку стандартов и регистрацию товарного знака (ст. 252, 264 НК РФ), учет паушального взноса по ст. 271 НК РФ, цифровая регистрация ДКК в Роспатенте за 10 дней и маркеры защиты от дробления бизнеса по ст. 54.1 НК РФ.

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Масштабирование успешного бизнеса через франчайзинг (договор коммерческой концессии, глава 54 ГК РФ) требует от управляющей компании не только выстраивания регламентов, но и безупречного юридического и бухгалтерского оформления.

В 2026 году ошибки в структурировании франшизы влекут прямые финансовые потери: от признания сделок недействительными с возвратом паушальных взносов до доначислений по налогу на прибыль и НДС при проверках обоснованности расходов по ст. 252 НК РФ.

1. Списание затрат на упаковку франшизы (ст. 252 и 264 НК РФ)

Разработка франшизного пакета включает в себя аудит бизнес-процессов, подготовку технологических карт (Franchise Book), юридическую экспертизу и регистрацию интеллектуальной собственности.

Разграничение видов расходов управляющей компании:

  • Нематериальные активы (НМА, ст. 257 НК РФ):

  • Затраты на регистрацию товарного знака в Роспатенте (пошлины, патентные поверенные, разработка айдентики). Если исключительное право принадлежит компании, актив амортизируется в течение срока действия свидетельства (10 лет).

  • Прочие расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 264 НК РФ):

  • Расходы на консалтинговые и юридические услуги по составлению ДКК и регламентов (подп. 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК РФ);

  • Разработка и внедрение отраслевой CRM-системы и облачной телефонии (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ);

  • Затраты на рекламу и лидогенерацию франшизы в интернете (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ — в полном объеме как ненормируемые расходы).

Все затраты должны быть документально подтверждены детальными актами сдачи-приемки с раскрытием содержания выполненных работ.

2. Налоговый учет паушального взноса и роялти у правообладателя (ст. 271 НК РФ)

Структура доходов франчайзера состоит из разового паушального платежа и периодических платежей (роялти):

Признание паушального взноса:

Порядок признания дохода зависит от условий заключенного ДКК: 1. Единовременное признание (подп. 3 п. 1 ст. 271 НК РФ): если паушальный взнос является платой исключительно за передачу комплекса прав и ноу-хау, и передача завершена в момент подписания акта приема-передачи. 2. Равномерное признание: если по договору правообладатель берет на себя длящиеся обязательства (шеф-монтаж, очное обучение стажеров, кураторство запуска точки в течение первых месяцев). Равномерный учет на протяжении срока действия обязательств сглаживает налоговую нагрузку по налогу на прибыль.

Налогообложение роялти:

  • Роялти признаются доходами от реализации либо внереализационными доходами (в зависимости от основного вида деятельности правообладателя) на дату осуществления расчетов либо в последний день отчетного периода (подп. 3 п. 1 ст. 271 НК РФ).

  • Маркетинговый сбор: если договором предусмотрен отдельный сбор на рекламу (1–2%), он не является собственным доходом УК при условии целевого расходования и предоставления отчетов сети, однако безопаснее включать его в состав валового роялти с последующим списанием расходов на федеральную рекламу по ст. 264 НК РФ.

3. Юридический каркас: цифровая регистрация ДКК в Роспатенте за 10 дней

Согласно п. 2 ст. 1028 ГК РФ, предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте.

text Критически важно: Без регистрации ДКК в Роспатенте предоставление прав считается несостоявшимся! Франчайзи не имеет права списывать уплаченные роялти и паушальный взнос в расходы при исчислении налога на прибыль (письма Минфина РФ № 03-03-06/1/56885).

С ноября 2026 года действует ускоренный цифровой регламент Роспатента: срок электронной регистрации распоряжения правами составляет до 10 рабочих дней при подаче через личный кабинет правообладателя.

Режим коммерческой тайны (ноу-хау, ст. 1465 ГК РФ):

База знаний передается строго по актам приема-передачи с фиксацией персонального идентификатора франчайзи и грифом «Коммерческая тайна». В ДКК фиксируется неустойка (от 1,5 до 3 млн рублей) за разглашение или запуск аналогичного бизнеса в течение 3 лет после прекращения договора.

4. Защита от обвинений в дроблении бизнеса (ст. 54.1 НК РФ)

Франчайзинговые сети часто попадают в поле зрения ФНС при масштабных камеральных и выездных проверках. Налоговые инспекторы пытаются переквалифицировать франшизу в искусственное дробление бизнеса с целью сохранения УСН.

text 4 главных признака добросовестной концессии для налоговых органов: 1. Автономия контрольно-кассовой техники: каждый франчайзи применяет собственную ККТ по 54-ФЗ, зарегистрированную на свой ИНН, и собственный торговый эквайринг. Категорически запрещено принимать выручку партнеров на общий счет головной компании. 2. Реальная регистрация в Роспатенте: наличие записи в государственном реестре подтверждает самостоятельность правоотношений. 3. Раздельный штат и кадровый учет: сотрудники филиала трудоустроены у концессионера, концессионер сам начисляет зарплату, удерживает НДФЛ и уплачивает страховые взносы. 4. Рыночный уровень роялти: ставка роялти (3–7%) экономически обоснована и едина для всех независимых участников сети.

Бухгалтерские проводки у правообладателя:

  • Дт 62 — Кт 90.01 (91.01): Начислен паушальный взнос / роялти по акту;

  • Дт 90.03 — Кт 68.02: Начислен НДС (при применении ОСНО);

  • Дт 51 — Кт 62: Получены денежные средства от франчайзи;

  • Дт 20 (26) — Кт 60 (76): Списаны затраты на сопровождение и обучение филиала.

Оперативные разборы судебной практики франчайзинга и рекомендации по безопасности публикуются в отраслевом канале @dialog_franchise.

Вопрос для финансовых директоров и главных бухгалтеров:

Как в вашей учетной политике квалифицируется паушальный взнос: единовременно при передаче комплекта документации или равномерно на период сопровождения запуска точки, и какие формулировки в ДКК вы используете для обоснования позиции перед ФНС?

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Виталий Олегович

Виталий Олегович

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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