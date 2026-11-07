Упаковка бизнеса во франшизу в 2026 году: учет расходов, налоги с паушала и защита по ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование успешного бизнеса через франчайзинг (договор коммерческой концессии, глава 54 ГК РФ) требует от управляющей компании не только выстраивания регламентов, но и безупречного юридического и бухгалтерского оформления.
В 2026 году ошибки в структурировании франшизы влекут прямые финансовые потери: от признания сделок недействительными с возвратом паушальных взносов до доначислений по налогу на прибыль и НДС при проверках обоснованности расходов по ст. 252 НК РФ.
1. Списание затрат на упаковку франшизы (ст. 252 и 264 НК РФ)
Разработка франшизного пакета включает в себя аудит бизнес-процессов, подготовку технологических карт (Franchise Book), юридическую экспертизу и регистрацию интеллектуальной собственности.
Разграничение видов расходов управляющей компании:
Нематериальные активы (НМА, ст. 257 НК РФ):
Затраты на регистрацию товарного знака в Роспатенте (пошлины, патентные поверенные, разработка айдентики). Если исключительное право принадлежит компании, актив амортизируется в течение срока действия свидетельства (10 лет).
Прочие расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 264 НК РФ):
Расходы на консалтинговые и юридические услуги по составлению ДКК и регламентов (подп. 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК РФ);
Разработка и внедрение отраслевой CRM-системы и облачной телефонии (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ);
Затраты на рекламу и лидогенерацию франшизы в интернете (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ — в полном объеме как ненормируемые расходы).
Все затраты должны быть документально подтверждены детальными актами сдачи-приемки с раскрытием содержания выполненных работ.
2. Налоговый учет паушального взноса и роялти у правообладателя (ст. 271 НК РФ)
Структура доходов франчайзера состоит из разового паушального платежа и периодических платежей (роялти):
Признание паушального взноса:
Порядок признания дохода зависит от условий заключенного ДКК: 1. Единовременное признание (подп. 3 п. 1 ст. 271 НК РФ): если паушальный взнос является платой исключительно за передачу комплекса прав и ноу-хау, и передача завершена в момент подписания акта приема-передачи. 2. Равномерное признание: если по договору правообладатель берет на себя длящиеся обязательства (шеф-монтаж, очное обучение стажеров, кураторство запуска точки в течение первых месяцев). Равномерный учет на протяжении срока действия обязательств сглаживает налоговую нагрузку по налогу на прибыль.
Налогообложение роялти:
Роялти признаются доходами от реализации либо внереализационными доходами (в зависимости от основного вида деятельности правообладателя) на дату осуществления расчетов либо в последний день отчетного периода (подп. 3 п. 1 ст. 271 НК РФ).
Маркетинговый сбор: если договором предусмотрен отдельный сбор на рекламу (1–2%), он не является собственным доходом УК при условии целевого расходования и предоставления отчетов сети, однако безопаснее включать его в состав валового роялти с последующим списанием расходов на федеральную рекламу по ст. 264 НК РФ.
3. Юридический каркас: цифровая регистрация ДКК в Роспатенте за 10 дней
Согласно п. 2 ст. 1028 ГК РФ, предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте.
text Критически важно: Без регистрации ДКК в Роспатенте предоставление прав считается несостоявшимся! Франчайзи не имеет права списывать уплаченные роялти и паушальный взнос в расходы при исчислении налога на прибыль (письма Минфина РФ № 03-03-06/1/56885).
С ноября 2026 года действует ускоренный цифровой регламент Роспатента: срок электронной регистрации распоряжения правами составляет до 10 рабочих дней при подаче через личный кабинет правообладателя.
Режим коммерческой тайны (ноу-хау, ст. 1465 ГК РФ):
База знаний передается строго по актам приема-передачи с фиксацией персонального идентификатора франчайзи и грифом «Коммерческая тайна». В ДКК фиксируется неустойка (от 1,5 до 3 млн рублей) за разглашение или запуск аналогичного бизнеса в течение 3 лет после прекращения договора.
4. Защита от обвинений в дроблении бизнеса (ст. 54.1 НК РФ)
Франчайзинговые сети часто попадают в поле зрения ФНС при масштабных камеральных и выездных проверках. Налоговые инспекторы пытаются переквалифицировать франшизу в искусственное дробление бизнеса с целью сохранения УСН.
text 4 главных признака добросовестной концессии для налоговых органов: 1. Автономия контрольно-кассовой техники: каждый франчайзи применяет собственную ККТ по
54-ФЗ
, зарегистрированную на свой ИНН, и собственный торговый эквайринг. Категорически запрещено принимать выручку партнеров на общий счет головной компании. 2. Реальная регистрация в Роспатенте: наличие записи в государственном реестре подтверждает самостоятельность правоотношений. 3. Раздельный штат и кадровый учет: сотрудники филиала трудоустроены у концессионера, концессионер сам начисляет зарплату, удерживает НДФЛ и уплачивает страховые взносы. 4. Рыночный уровень роялти: ставка роялти (3–7%) экономически обоснована и едина для всех независимых участников сети.
Бухгалтерские проводки у правообладателя:
Дт 62 — Кт 90.01 (91.01): Начислен паушальный взнос / роялти по акту;
Дт 90.03 — Кт 68.02: Начислен НДС (при применении ОСНО);
Дт 51 — Кт 62: Получены денежные средства от франчайзи;
Дт 20 (26) — Кт 60 (76): Списаны затраты на сопровождение и обучение филиала.
Оперативные разборы судебной практики франчайзинга и рекомендации по безопасности публикуются в отраслевом канале @dialog_franchise.
Вопрос для финансовых директоров и главных бухгалтеров:
Как в вашей учетной политике квалифицируется паушальный взнос: единовременно при передаче комплекта документации или равномерно на период сопровождения запуска точки, и какие формулировки в ДКК вы используете для обоснования позиции перед ФНС?