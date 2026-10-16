Скидки маркетплейса за счет продавца: учет без ошибок

Скидка за счет продавца: как теперь безопасно смотреть на выручку

Если площадка дала скидку по поручению продавца, а продавцу за это начислены баллы для уменьшения стоимости услуг, то для продавца важна фактическая цена продажи покупателю. Именно она формирует выручку для целей УСН, налога на прибыль и НДС, если продавец является плательщиком НДС.

Сама по себе выдача баллов в такой схеме не превращается в отдельный доход продавца. Это не живые деньги и не самостоятельная выручка. По сути, это внутренний механизм, через который площадка уменьшает стоимость своих же услуг. Поэтому бухгалтеру не нужно сначала показать продажу по полной цене, потом отдельно завести доход в виде баллов, а потом еще раз уменьшить комиссию. Такой маршрут почти всегда приводит к лишним оборотам и искажению отчетности.

Покажу на цифрах.

Товар был выставлен по цене 10 000 руб. По согласованной акции покупатель купил его за 9 000 руб. Себестоимость товара — 5 000 руб. Площадка начислила услуги на 1 350 руб., а затем применила баллы на 1 000 руб. В итоге к оплате за услуги осталось 350 руб.

Правильная логика здесь простая:

выручка продавца — 9 000 руб.;

себестоимость списывается в обычном порядке — 5 000 руб.;

расход на услуги площадки — 350 руб. как фактическая стоимость после зачета баллов;

отдельный доход на 1 000 руб. не возникает.

В одном проекте именно на этом месте бухгалтер завысил доход на УСН почти на 1,8 млн руб. за квартал. Он взял полную стоимость товаров до акций, потом еще отдельно завел бонусы площадки как прочий доход. Налог получился выше, чем должен был быть, а собственник две недели пытался понять, почему прибыль в таблице одна, а деньги на счете совсем другие.