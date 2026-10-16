Скидки маркетплейса за счет продавца: учет без ошибок

У бухгалтеров селлеров сейчас одна из самых неприятных ловушек — перепутать скидку покупателю, компенсацию площадки и внутренние бонусные баллы. На бумаге все выглядит почти одинаково: в отчете есть продажа, в личном кабинете есть акция, в УПД есть услуги, а на расчетный счет приходит сумма, которая вообще не похожа на цену товара. В итоге одни завышают доходы, другие — расходы, третьи теряют управленческую картину и не понимают, почему товар «продается», а денег не прибавляется.
В 2026 году тема стала еще острее. ФНС в письме от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@ отдельно разобрала схему, когда маркетплейс дает скидку покупателю по поручению продавца, а продавцу начисляет баллы, которыми потом уменьшается стоимость услуг площадки. Плюс с 1 октября 2026 года площадки не вправе менять цену без согласия продавца. Для бухгалтера это хорошая новость: спорных трактовок меньше. Но при условии, что вы читаете не только выплату, а всю механику сделки.
Что в этой теме ломает учет чаще всего
Проблема не в проводках как таковых. Проблема в том, что бухгалтер берет один документ и пытается по нему понять всю экономику операции. Например, смотрит только на отчет комиссионера — и не видит, что скидка профинансирована продавцом. Или берет только выписку банка — и считает доходом то, что пришло на счет. А в работе с маркетплейсами этого уже давно недостаточно.
Я обычно прошу собрать в одну папку четыре вещи: оферту или договор, настройки акций в личном кабинете, отчет комиссионера и УПД на услуги площадки. Когда документы лежат рядом, сразу видно, кто реально оплатил скидку и надо ли включать что-то в доходы отдельно.
Три разные скидки, которые нельзя смешивать
Скидка за счет продавца: как теперь безопасно смотреть на выручку
Если площадка дала скидку по поручению продавца, а продавцу за это начислены баллы для уменьшения стоимости услуг, то для продавца важна фактическая цена продажи покупателю. Именно она формирует выручку для целей УСН, налога на прибыль и НДС, если продавец является плательщиком НДС.
Сама по себе выдача баллов в такой схеме не превращается в отдельный доход продавца. Это не живые деньги и не самостоятельная выручка. По сути, это внутренний механизм, через который площадка уменьшает стоимость своих же услуг. Поэтому бухгалтеру не нужно сначала показать продажу по полной цене, потом отдельно завести доход в виде баллов, а потом еще раз уменьшить комиссию. Такой маршрут почти всегда приводит к лишним оборотам и искажению отчетности.
Покажу на цифрах.
Товар был выставлен по цене 10 000 руб. По согласованной акции покупатель купил его за 9 000 руб. Себестоимость товара — 5 000 руб. Площадка начислила услуги на 1 350 руб., а затем применила баллы на 1 000 руб. В итоге к оплате за услуги осталось 350 руб.
Правильная логика здесь простая:
выручка продавца — 9 000 руб.;
себестоимость списывается в обычном порядке — 5 000 руб.;
расход на услуги площадки — 350 руб. как фактическая стоимость после зачета баллов;
отдельный доход на 1 000 руб. не возникает.
В одном проекте именно на этом месте бухгалтер завысил доход на УСН почти на 1,8 млн руб. за квартал. Он взял полную стоимость товаров до акций, потом еще отдельно завел бонусы площадки как прочий доход. Налог получился выше, чем должен был быть, а собственник две недели пытался понять, почему прибыль в таблице одна, а деньги на счете совсем другие.
Когда компенсация площадки — это уже не та же самая история
Совсем другой сценарий — когда площадка делает скидку за свой счет, а потом компенсирует продавцу разницу деньгами. Здесь нельзя автоматически применять логику с баллами. Денежная компенсация — это уже отдельный поток, который влияет на налоговый учет иначе.
Практически это означает одно: бухгалтер обязан посмотреть, что именно написано в оферте и как оформлен отчет. Если площадка сначала продала товар дешевле, а потом перечислила продавцу компенсацию реальными деньгами, такую сумму нельзя прятать внутрь комиссии и делать вид, что ничего не произошло. Это отдельный экономический факт.
Я советую в таких случаях делать не «красиво», а проверяемо: раскладывать операцию на две части — продажу товара и отдельную компенсацию от площадки. Так проще пройти сверку, объяснить цифры руководителю и не спорить потом, почему в декларации одно, а в управленческом P&L другое.
Если баллы не списались на услуги, а превратились в деньги
Еще один тонкий участок — остаток неиспользованных баллов. По разъясненной налоговой логике право на денежную выплату возникает именно по тем баллам, которые не были израсходованы на услуги площадки. Вот здесь у бухгалтера уже появляется отдельное событие: не внутренняя скидка на комиссию, а денежная выплата.
Это важно для конца месяца. Частая ошибка — увидеть начисленные баллы и сразу включить их в доходы, хотя фактически они еще только уменьшают будущие услуги. В учете из-за этого раздувается оборот, а в управленке начинает «скакать» рентабельность по SKU. Я обычно признаю экономический результат только после того, как ясно, на что именно пошли баллы: на уменьшение услуг или на отдельную денежную выплату.
Есть и технический нюанс, о котором многие забывают: в таких программах лояльности скидка на услуги площадки обычно не может превышать 99% их стоимости. Значит, полностью обнулить комиссию баллами чаще всего не получится. Остаток расходов надо дочитывать до фактической суммы из УПД, а не дорисовывать «по памяти» из личного кабинета.
Проводки у продавца: рабочий вариант без лишней экзотики
Если продавец работает через комиссионную схему и передает товар на склад площадки, типовая картина у меня обычно выглядит так.
1. Передача товара маркетплейсу
Дебет 45 Кредит 41 — передан товар комиссионеру.
2. Продажа по отчету комиссионера
Дебет 76 Кредит 90.1 — отражена выручка по фактической цене реализации покупателю.
Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость проданного товара.
3. Услуги площадки с учетом баллов
Дебет 44 Кредит 76 — отражены услуги площадки в фактической сумме после уменьшения на баллы, если именно так оформлены документы.
4. Поступление денег от площадки
Дебет 51 Кредит 76 — получена сумма к перечислению от маркетплейса.
Если продавец является плательщиком НДС, налог начисляется с фактической цены реализации товара покупателю. Если по услугам площадки предъявлен НДС и у вас есть право на вычет, его выделяют в учете отдельно по обычным правилам.
Ключевой принцип здесь один: не создавайте отдельную проводку на баллы только потому, что они видны в личном кабинете. Если по документам это лишь уменьшение стоимости услуг, то и в бухгалтерском учете их надо читать как уменьшение расходов на услуги, а не как самостоятельный доход.
Где бухгалтеры теряют деньги, даже если проводки формально верные
Теперь о том, что особенно болит у собственников. Формально учет может быть «правильным», а управленчески — бесполезным. Самый частый перекос я вижу в юнит-экономике.
Селлер смотрит на карточку товара и говорит: «Маржа есть». Но если акция дана за счет продавца, а баллы потом съели не комиссию по этому же товару, а общий пакет услуг месяца, то по SKU прибыль оказывается нарисованной. Товар вроде продался, но скидка уехала в общие расходы периода. В результате один артикул субсидирует другой, а собственник не видит, что половина ассортимента живет за счет нескольких сильных позиций.
В одном кейсе мы пересобрали управленческий отчет по простой логике: скидку относили на тот товар, ради продажи которого она была предоставлена, а не бросали в общую «комиссию маркетплейса». После этого из 240 SKU прибыльными остались 87. До пересборки собственник был уверен, что бизнес можно масштабировать. После пересборки стало ясно, что масштабировать можно только убыток.
Что проверить в договоре и личном кабинете после 1 октября 2026 года
С 1 октября 2026 года у продавца стало больше инструментов для защиты своей цены. Площадка должна дать возможность согласовать скидки за счет продавца или запретить их. Кроме того, отказ от участия в скидках не должен ухудшать положение продавца сам по себе. Для бухгалтера это не просто юридическая новость — это источник доказательств для учета.
Вот что я проверяю в первую очередь:
Есть ли в оферте или отдельном соглашении понятный порядок скидок: за чей счет они даются, как рассчитываются, чем компенсируются.
Можно ли в личном кабинете включать и отключать согласие на скидки по товарам.
Как названы баллы: премия, бонус, условные единицы, скидка на услуги. Формулировка влияет на чтение документов.
Как именно в УПД показаны услуги площадки — полной суммой или уже за минусом баллов.
Есть ли расшифровка по неиспользованным баллам и денежным выплатам по ним.
Сходится ли экономика месяца: продажи, скидки, комиссия, логистика, хранение, продвижение, штрафы, возвраты.
Если хотя бы один из этих пунктов неясен, период лучше не закрывать «на глаз». Маркетплейсы любят менять интерфейсы и детализацию отчетов быстрее, чем бухгалтер успевает обновить регламент.
Как объяснить собственнику, почему прибыль не равна остатку на счете
На таких скидках очень хорошо видно, почему бухгалтеру в онлайн-торговле мало одной декларации. Собственник смотрит на выплату от площадки и думает, что это и есть заработок. Но выплата — это уже остаток после удержаний. А прибыль формируется раньше: в момент продажи, по фактической цене, с учетом себестоимости и всех сопутствующих расходов.
Я обычно показываю руководителю короткую связку из трех цифр:
выручка — сколько реально продали покупателям;
валовая прибыль — что осталось после себестоимости;
операционная маржа — что осталось после комиссии, логистики, хранения, продвижения и прочих расходов площадки.
Тогда сразу видно, где именно акция съела деньги. Не «где-то на маркетплейсе», а в конкретной строке. Это и есть тот управленческий учет, без которого бухгалтер в e-commerce превращается в оператора загрузки документов.
Короткий чек-лист перед закрытием месяца
Не равняйте доход сумме, пришедшей на расчетный счет.
Разделяйте скидку за счет продавца, скидку за счет площадки и денежную компенсацию.
По скидке за счет продавца ориентируйтесь на фактическую цену реализации товара покупателю.
Не признавайте баллы отдельным доходом, если они лишь уменьшают стоимость услуг площадки.
Неиспользованные баллы, превращенные в деньги, учитывайте как отдельное событие.
Сверяйте отчет комиссионера, УПД на услуги и настройки акций в личном кабинете.
Для управленки относите скидку на конкретный товар или группу, а не растворяйте ее в общей комиссии месяца.
Итог здесь жесткий, но честный: скидка маркетплейса — это не украшение продаж, а полноценная учетная операция. Если прочитать ее правильно, вы не завысите налоговую базу и не испортите юнит-экономику. Если прочитать поверхностно, цифры будут красивыми ровно до первой сверки — а потом выяснится, что бизнес работал не на прибыль, а на иллюзию оборота.