Отчет комиссионера маркетплейса: сверка без потерь

Почему отчет комиссионера важнее банковской выписки

При комиссионной или агентской схеме деньги, которые маркетплейс получил от покупателя, по своей экономике принадлежат продавцу, даже если они еще не выведены на его расчетный счет. Поэтому выплата от площадки — это не момент продажи, а лишь момент перечисления уже возникшей задолженности перед селлером. Для учета продаж ключевым документом становится отчет комиссионера: именно в нем отражаются стоимость реализованных товаров, вознаграждение посредника и иные существенные показатели сделки.

Для УСН это особенно чувствительно. ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ разъяснила: если площадка удерживает свое вознаграждение из выручки, доход продавца определяется по полной сумме, которую оплатил покупатель, а не по сумме, фактически поступившей на расчетный счет после удержаний. И вот здесь начинается классическая ошибка: в банк пришло меньше, а в доход бухгалтер ставит именно это меньшее число. Формально удобно; по сути — неверно.

На ОСНО и на УСН с НДС цена ошибки еще выше, потому что к выручке добавляется вопрос корректного отражения НДС по реализации, услугам площадки и возвратам. Если возврат уже произошел, а в учете он не попал в тот же цикл сверки, искажается не только доходность, но и налоговая база.