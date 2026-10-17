Отчет комиссионера маркетплейса: сверка без потерь

У селлера на маркетплейсе почти всегда одна и та же ловушка: собственник смотрит на поступление на расчетный счет, видит деньги и считает, что это выручка. Бухгалтер берет банковскую выписку как точку опоры — и месяц закрывается с перекошенной картиной. В итоге выручка занижена, расходы свалены в одну кучу, возвраты опаздывают, а маржа выглядит лучше, чем есть на самом деле. Самый опасный эффект здесь не налоговый, а управленческий: бизнес начинает принимать решения по красивой, но неверной цифре.
Почему отчет комиссионера важнее банковской выписки
При комиссионной или агентской схеме деньги, которые маркетплейс получил от покупателя, по своей экономике принадлежат продавцу, даже если они еще не выведены на его расчетный счет. Поэтому выплата от площадки — это не момент продажи, а лишь момент перечисления уже возникшей задолженности перед селлером. Для учета продаж ключевым документом становится отчет комиссионера: именно в нем отражаются стоимость реализованных товаров, вознаграждение посредника и иные существенные показатели сделки.
Для УСН это особенно чувствительно. ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ разъяснила: если площадка удерживает свое вознаграждение из выручки, доход продавца определяется по полной сумме, которую оплатил покупатель, а не по сумме, фактически поступившей на расчетный счет после удержаний. И вот здесь начинается классическая ошибка: в банк пришло меньше, а в доход бухгалтер ставит именно это меньшее число. Формально удобно; по сути — неверно.
На ОСНО и на УСН с НДС цена ошибки еще выше, потому что к выручке добавляется вопрос корректного отражения НДС по реализации, услугам площадки и возвратам. Если возврат уже произошел, а в учете он не попал в тот же цикл сверки, искажается не только доходность, но и налоговая база.
Что бухгалтеру сверять в отчете каждый период
Я советую смотреть на отчет комиссионера не как на формальность для проводок, а как на мини-отчет о прибылях и убытках по площадке. В документе должны быть хотя бы пять контрольных зон: продажи до удержаний, возвраты, вознаграждение и дополнительные услуги, компенсации или бонусы, а также сумма к выплате. Если хотя бы одна зона не разнесена отдельно, управленческий учет начинает врать уже на первом шаге.
тдельно проверяйте, за чей счет дана скидка покупателю. Если скидку финансирует сама площадка и в документах продавца она не ложится на стоимость реализации, это одна экономика. Если скидка фактически уменьшает сумму, причитающуюся продавцу, — совсем другая. По таким строкам нельзя работать «на глаз», их нужно читать вместе с отчетом о продажах, УПД и актами на услуги.
Пять ошибок, которые съедают маржу незаметно
Признавать выручку по сумме выплаты. Деньги «к выводу» и выручка — не одно и то же. Если площадка удержала комиссию, логистику и хранение, выплата почти всегда меньше продаж. Для УСН доход считают по полной сумме оплаты покупателем, а не по чистому переводу продавцу.
Сваливать все удержания на одну статью. Когда комиссия, логистика, хранение и продвижение сидят в одной строке расходов, бухгалтерия формально сходится, но собственник не видит, что именно съело маржу. На практике именно раздельная аналитика показывает, что товар может быть прибыльным по наценке и убыточным после логистики последней мили.
Не возвращать товары в остатки вовремя. Если возврат покупателя уже есть в отчете площадки, его надо провести как снижение выручки и корректировку товарного учета. Иначе по складу возникает фантомная продажа: денег нет, товара нет, а прибыль будто была.
Не сверять деньги и отчет между собой. Бывает, что отчет комиссионера уже загружен, а выплата придет позже. Бывает и наоборот: на счет что-то поступило, но детализация периода в отчете еще не разобрана. Если закрывать месяц только по одному источнику, взаиморасчеты с площадкой быстро расползаются.
Игнорировать спорные удержания. Ошибки в габаритах, тарифах или классификации услуг превращаются в лишние списания с маржи. Если не выделять такие суммы в отдельную аналитику по претензиям, они растворяются в расходах и собственник даже не замечает, что платит больше, чем должен.
Рабочая схема проводок, которая не ломает учет
Если компания ведет учет продаж через посредника в классической логике договора комиссии, часто применяют такую связку проводок: Дт 45 Кт 41 — переданы товары площадке или на склад комиссионера; Дт 76 Кт 90-1 — признана выручка по отчету комиссионера; Дт 90-2 Кт 45 — списана себестоимость проданного товара; Дт 44 Кт 76 — отражены комиссия и подтвержденные услуги площадки; Дт 51 Кт 76 — поступили деньги от площадки. Для возврата нереализованного товара обычно используют запись Дт 41 Кт 45.
Есть и другой рабочий вариант аналитики — через счет 62 для части расчетов. Это не ошибка само по себе; ошибка начинается тогда, когда в одной базе внутри года смешивают две логики сразу: часть продаж идет через 76, часть через 62, а сверку с площадкой никто не раскладывает по единым правилам. Поэтому схему расчетов лучше закрепить в учетной политике и в настройках базы, а не изобретать заново каждый месяц.
Типовой кейс: денег на счете много, прибыли почти нет
Разберем рабочую ситуацию. За неделю площадка продала товар на 1 200 000 руб. Затем прошли возвраты на 180 000 руб. Комиссия, логистика, хранение и продвижение составили 210 000 руб. Себестоимость проданного без возвратов — 540 000 руб. Дополнительно площадка начислила компенсацию 15 000 руб. На расчетный счет продавец получил 825 000 руб. Если смотреть только на банк, собственник видит «почти миллион» и расслабляется. Но управленческая картина иная.
Считаем спокойно. Чистая выручка после возвратов — 1 020 000 руб. Валовая прибыль после списания себестоимости — 480 000 руб. После услуг площадки остается 270 000 руб. Добавляем компенсацию — получаем 285 000 руб. До зарплаты, налогов, аренды и прочих постоянных расходов бизнес заработал не 825 000 руб., а 285 000 руб. Разница в 540 000 руб. — это не «куда-то исчезли деньги», а себестоимость и удержанные расходы. Именно поэтому бухгалтер, который умеет читать отчет комиссионера как P&L, для такого бизнеса ценнее просто аккуратного проводочника.
Как организовать сверку, чтобы не закрывать месяц вслепую
Хорошо работает простое правило: не ждать конца месяца. Я рекомендую собирать отчеты площадки минимум раз в неделю, даже если официальное закрытие делаете помесячно. Тогда возвраты, спорные удержания и зависшие взаиморасчеты видны сразу, а не после того, как декларация уже почти собрана. Автоматическая загрузка отчетов и сверка их с заказами заметно снижают риск ручных ошибок.
Внутри базы полезно держать отдельную аналитику как минимум по четырем сущностям: продажи, возвраты, услуги площадки, претензии или компенсации. Когда все это живет на одном субсчете без расшифровки, сверка превращается в ритуал с калькулятором, а не в контроль бизнеса. Для собственника же нужен короткий отчет: продажи до удержаний, возвраты, себестоимость, услуги площадки, валовая прибыль, деньги к выплате и фактическое поступление на счет. Этого набора достаточно, чтобы не путать прибыль с остатком денежных средств.
Короткий чек-лист на закрытие периода
Сначала загружайте и проверяйте отчет комиссионера, а уже потом сверяйте банк.
Выручку считайте по полной сумме продаж, а не по сумме выплаты от площадки.
Возвраты отражайте сразу: и в выручке, и в остатках, и при необходимости в НДС.
Комиссию, логистику, хранение и продвижение разносите по отдельным статьям.
Раз в неделю делайте мини-сверку: отчет площадки, УПД или акты, выплата, остатки по складу.
Если коротко, сильный бухгалтер на маркетплейсах нужен не для того, чтобы просто провести отчет комиссионера. Его задача — превратить этот отчет в понятную экономику бизнеса. Как только вы перестаете смотреть на площадку через банковскую выписку и начинаете смотреть через выручку, возвраты, себестоимость и удержания, у собственника впервые появляется честная цифра прибыли. А вместе с ней — шанс управлять, а не угадывать.