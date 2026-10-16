ЕНС селлера в 2026 году: сверка сальдо без кассового разрыва

У селлера на маркетплейсе кассовый разрыв нередко начинается не со склада и не с рекламы. Он начинается с фразы: «На счете деньги есть, почему налоговая показывает минус?» В 2026 году этот вопрос я слышу чаще, чем споры о себестоимости. Причина простая: бизнес смотрит на остаток по банку, бухгалтер — на оборотку, а списание налогов живет по своей логике через ЕНС. В итоге собственник видит один денежный контур, а обязательства уходят по другому.
Для онлайн-торговли это особенно болезненно. Выплаты от площадок приходят с лагом, удержания всплывают кусками, уведомление по налогу можно подать вовремя, но не проверить, как оно легло, а положительное сальдо на ЕНС легко принять за «свободные деньги». В сезон продаж такая ошибка бьет не по отчетности, а по закупке, логистике и зарплате.
Почему тема острая именно сейчас
В 2026 году большинство налогов и страховых взносов по-прежнему платят через единый налоговый платеж, обычно со сроком уплаты до 28-го числа. По УСН авансы за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев нужно не только обеспечить деньгами на ЕНС, но и заранее направить уведомление об исчисленной сумме. Для 9 месяцев 2026 года крайний срок уведомления — 26 октября 2026 года, а срок уплаты — 28 октября 2026 года. Уведомление за год по УСН не подают, потому что срок уплаты налога идет после срока декларации.
Отдельный риск в том, что отсутствие уведомления обычно не дает штрафа по статье 126 НК РФ, но деньги на ЕНС без этого документа не распределяются на нужную обязанность так, как ожидает бухгалтер. На практике это и рождает «техническую» недоимку: средства перечислены, а конкретный налог в нужную дату не закрыт.
С 1 сентября 2026 года правила распоряжения положительным сальдо ЕНС стали жестче: зачет или перевод средств в пользу другого лица возможен только под его реальную налоговую обязанность. Иначе говоря, использовать чужой ЕНС как временный кошелек стало еще опаснее. Если у группы компаний раньше был соблазн закрывать кассовые провалы таким способом, теперь это требует куда более аккуратной проверки.
Пять признаков, что ЕНС уже мешает управлять деньгами
Первый признак — в платежном календаре все спокойно, а за два дня до срока уплаты налога вы начинаете перекидывать деньги между счетами. Второй — в личном кабинете ФНС минус, хотя банк показывает комфортный остаток. Третий — аванс по УСН рассчитан верно, но после срока списания появляется пеня. Четвертый — по данным учета переплата есть, а вернуть ее быстро не получается. Пятый — собственник уверен, что бухгалтер «переплатил налоги», хотя на самом деле деньги просто зависли внутри механики ЕНС.
В онлайн-торговле к этому добавляется своя специфика. Площадка может перечислить выручку уже за минусом комиссии, логистики и штрафов, а налоговая обязанность живет отдельно и ждет свою дату списания. Поэтому остаток по банку у селлера почти никогда не равен свободному денежному остатку. Если бухгалтер не ведет отдельный контроль суммы, которую нужно держать под ЕНС, бизнес начинает проедать налоговые деньги, даже не замечая этого.
Откуда берутся расхождения по ЕНС у селлеров и интернет-магазинов
Самая частая причина — уведомление подано, но с ошибкой в периоде, КБК или ОКТМО, либо не подано вовсе. Для УСН это классика: аванс посчитали, деньги отправили, а уведомление забыли. До 28-го числа кажется, что все в порядке. После срока — сюрприз.
Вторая причина — бухгалтер ориентируется только на банковскую выписку и не сверяет движение обязательств внутри ЕНС. Сам перевод денег на единый налоговый счет еще не означает, что каждая обязанность корректно «села» в налоговой базе. В учете перечисление ЕНП отражают проводкой Дебет 68 субсчет «ЕНС» Кредит 51, а дальше нужно контролировать перенос конкретных начислений на ЕНС и их списание по сроку. В учетных системах для этого используют регламентную операцию по начислению налогов на ЕНС или документ корректировки.
Третья причина — корректировки задним числом. Сдали уточненку, поправили начисления, допровели документы по зарплате, пересобрали налоговую базу по УСН, а расшифровку ЕНС не пересмотрели. На бумаге учет уже «красивый», а в налоговом контуре остается старое распределение денег.
Четвертая причина — путаница между положительным сальдо и свободными деньгами. Если на ЕНС есть плюс, это еще не всегда ресурс, который можно безболезненно вернуть в оборот. С 15 января 2026 года действуют обновленные формы документов на зачет и возврат положительного сальдо, а с сентября 2026 года возврат и зачет в пользу другого лица дополнительно завязаны на источник формирования денег и реальную обязанность получателя.
Мой рабочий алгоритм сверки ЕНС раз в неделю и обязательно перед сроками 26/28 числа
Я советую не ждать квартального закрытия. Для селлера ЕНС лучше сверять коротким циклом: раз в неделю и отдельно за 3–5 дней до налоговых дат. Это быстрее, чем потом объяснять собственнику, почему закупка отложена из-за внезапного минуса у налоговой.
Шаг 1. Соберите три цифры, а не одну
Нужны сразу три остатка: деньги на расчетном счете, сумма на ЕНС по данным налоговой и резерв под ближайшие налоговые списания по вашему внутреннему календарю. Пока эти три цифры не лежат рядом, никакой реальной картины нет. Именно на этом шаге обычно становится видно, что «деньги есть» только в выписке банка, а не в свободном денежном потоке.
Шаг 2. Возьмите документы из налогового контура
Для нормальной сверки мало скриншота из личного кабинета. Запрашивайте справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС по форме КНД 1160082. Если нужно подтвердить именно отсутствие долга на конкретную дату, используйте сведения о наличии или отсутствии задолженности с КНД 1120518. Если ваши данные по положительному сальдо расходятся с данными инспекции, можно запросить акт сверки расчетов.
Шаг 3. Сверьте не только сумму, но и хронологию
Это ключевой момент, который многие пропускают. Нужно проверить: когда отправили уведомление, когда деньги пришли на ЕНС, когда у налога наступает срок списания и не попадает ли дата на выходной перенос. Например, по авансу УСН за 9 месяцев 2026 года уведомление нужно подать не позднее 26 октября 2026 года, а деньги должны быть на ЕНС к 28 октября 2026 года. Если платеж уйдет слишком поздно, система может отработать с задержкой, и тогда появляются технические пени.
Шаг 4. Проверьте регистры учета и документы в базе
Если у налоговой задолженность уже погашена, а в вашей базе недоимка висит, ищите разрыв в регистрах ЕНС: не проведены сведения об уплате, пропущена регламентная операция, неверно оформлена корректировка. На этом этапе я всегда прошу бухгалтера смотреть не только оборотку по 68 счету, но и технические документы, которые двигают ЕНС внутри программы. Именно здесь чаще всего прячется ошибка, которая потом выглядит как «странность налоговой».
Шаг 5. Если нужна автоматическая сверка — заранее откройте доступ к данным
Для ежедневного обновления сведений по ЕНС через оператора ЭДО обычно требуется согласие на раскрытие налоговой тайны. Без него автоматизация работает урезанно: часть данных будет приходить реже или не приходить вовсе. Для компаний с несколькими юрлицами это не формальность, а экономия часов на ручной сверке.
Что делать, если нашли плюс, минус или зависшие деньги
Если обнаружили отрицательное сальдо, сначала не пополняйте ЕНС вслепую. Сначала поймите, это реальная недоимка или ошибка распределения. Я видела немало ситуаций, когда бизнес дважды заводил деньги в налоговый контур только потому, что не проверил уведомление и дату поступления платежа. Для селлера это особенно опасно: замороженные 300–500 тысяч рублей в конце месяца легко ломают закупку следующей партии товара.
Если сальдо положительное и деньги действительно лишние, можно оформить возврат или зачет по действующим формам. С 15 января 2026 года применяют обновленные документы на возврат и зачет положительного сальдо ЕНС; для возврата используется форма с КНД 1112542. Но прежде чем подавать заявление, я всегда советую сверить ближайшие обязательства хотя бы на две недели вперед. Иначе бухгалтер вернет деньги, а потом снова будет экстренно пополнять ЕНС перед списанием налогов.
Если вопрос касается платежей за другое лицо, в 2026 году нужен особенно холодный расчет. После 1 сентября перевод или зачет положительного сальдо в пользу другой компании или ИП проходит только при наличии у получателя реальной налоговой обязанности. Для группы компаний это означает одно: старый прием «переложить деньги, а потом разберемся» больше нельзя считать безопасным.
Кейс, который хорошо отрезвляет собственника
Типовой сценарий в онлайн-торговле выглядит так. За неделю до крупной закупки на расчетном счете лежит 1,9 млн рублей. Собственник уверен, что можно смело оплачивать поставку на 1,6 млн. Бухгалтер поднимает календарь и видит: через четыре дня нужно закрыть зарплатные налоги, через шесть — аванс по УСН, еще часть денег уже фактически предназначена для ЕНС, хотя в банке это никак не видно. После пересборки календаря свободный остаток оказывается не 1,9 млн, а 740 тыс. рублей. Если бы закупку оплатили в полном объеме, через неделю пришлось бы или просить отсрочку у поставщика, или ловить пеню.
Этот кейс ценен не цифрами, а выводом. ЕНС нельзя отдавать на самотек и нельзя вести только силами налогового календаря. Его нужно вшивать в управленческий ДДС. Иначе бухгалтер формально все сдаст, а бизнес все равно попадет в кассовую яму.
Как встроить ЕНС в нормальный управленческий учет
Рабочая схема простая. В платежном календаре должна быть отдельная строка «Резерв под ЕНС». Не «налоги в конце месяца», не «заплатим потом», а отдельный резерв с датой, суммой и основанием. По УСН, НДФЛ, страховым взносам и иным регулярным списаниям этот резерв должен обновляться сразу после расчета, а не в день уплаты. Тогда собственник видит не красивый остаток на счете, а реальный доступный лимит денег.
В бухгалтерском учете не путайте две операции: начисление налога и перечисление денег на ЕНС. Само перечисление — это еще не уплата конкретного налога, а лишь пополнение налогового кошелька. Поэтому контроль должен идти по двум контурам сразу: по проводкам и по данным налоговой. Только такой двойной контроль спасает от иллюзии, что «мы уже все заплатили».
Короткий чек-лист для бухгалтера
Раз в неделю сверяйте банк, ЕНС и внутренний резерв под ближайшие списания.
Перед 26-м и 28-м числами месяца поднимайте уведомления, платежи и даты переноса из-за выходных.
По УСН за 9 месяцев 2026 года держите ориентир: уведомление — до 26 октября 2026 года, деньги на ЕНС — до 28 октября 2026 года.
Запрашивайте документы по ЕНС, а не ориентируйтесь только на скриншоты из кабинета.
Не возвращайте положительное сальдо, пока не просмотрели календарь обязательств минимум на две недели вперед.
Не используйте ЕНС группы компаний как взаимный кошелек без проверки новых правил 2026 года.
Если подвести итог в одной фразе, он будет таким: ЕНС — это уже не просто налоговая техника, а часть управления ликвидностью. У кого это поняли раньше, тот спокойнее проходит сезон, точнее планирует закупки и реже объясняет собственнику, куда внезапно делись деньги.