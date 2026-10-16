ЕНС селлера в 2026 году: сверка сальдо без кассового разрыва

Почему тема острая именно сейчас

В 2026 году большинство налогов и страховых взносов по-прежнему платят через единый налоговый платеж, обычно со сроком уплаты до 28-го числа. По УСН авансы за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев нужно не только обеспечить деньгами на ЕНС, но и заранее направить уведомление об исчисленной сумме. Для 9 месяцев 2026 года крайний срок уведомления — 26 октября 2026 года, а срок уплаты — 28 октября 2026 года. Уведомление за год по УСН не подают, потому что срок уплаты налога идет после срока декларации.

Отдельный риск в том, что отсутствие уведомления обычно не дает штрафа по статье 126 НК РФ, но деньги на ЕНС без этого документа не распределяются на нужную обязанность так, как ожидает бухгалтер. На практике это и рождает «техническую» недоимку: средства перечислены, а конкретный налог в нужную дату не закрыт.

С 1 сентября 2026 года правила распоряжения положительным сальдо ЕНС стали жестче: зачет или перевод средств в пользу другого лица возможен только под его реальную налоговую обязанность. Иначе говоря, использовать чужой ЕНС как временный кошелек стало еще опаснее. Если у группы компаний раньше был соблазн закрывать кассовые провалы таким способом, теперь это требует куда более аккуратной проверки.