Внутренний контроль селлера на маркетплейсе в 2026 году

Почему одной выписки банка уже недостаточно

Личный кабинет маркетплейса не показывает селлеру чистую прибыль в полноценном виде. Там видно продажи и часть расходов площадки, но нет всей картины: банковских комиссий, зарплаты, аренды, налогов, закупки, расходов на подрядчиков. Из-за этого собственник почти всегда путает три разные величины: выручку, выплату от маркетплейса и реальную прибыль. Это одна из самых дорогих иллюзий в онлайн-торговле.

Иллюзия стала ещё дороже из-за роста расходов. Во втором квартале 2026 года расходы селлеров на одной из крупнейших площадок достигли 47,8% базовой цены товара, на других крупных площадках — 42,7% и 40,1%. По оценкам отраслевых объединений, рентабельность за два года снизилась с 12–15% до 5–8%, а к концу 2026 года показатель может опуститься до 3–6%. Когда почти половина цены съедается комиссией, логистикой и сопутствующими затратами, ошибка в учёте уже не косметическая — она съедает бизнес.

У селлеров я регулярно вижу один и тот же сценарий. Собственник смотрит на выплату от площадки, видит «живые» деньги и считает, что всё хорошо. Потом в ту же неделю оплачивает поставщика, рекламу, упаковку, зарплату и налоги — и внезапно уходит в кассовый разрыв. Формально продажи есть. По банку движение есть. А свободных денег нет. Причина почти всегда одна: никто не собирал картину целиком.