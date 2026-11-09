Внутренний контроль селлера на маркетплейсе в 2026 году

Для селлера на маркетплейсе хаос в цифрах перестал быть только внутренней болью. С 1 октября 2026 года площадки работают в новом режиме обмена данными с ФНС, а значит, разрыв между личным кабинетом, бухгалтерией и реальными деньгами теперь быстрее превращается в вопрос контроля, пояснений и налоговых рисков.
Я бы сформулировала это жёстко: если раньше можно было месяцами жить на смеси из выписки банка, Excel и надежды, то сейчас такая схема уже опасна. Налоговикам интересны не только суммы продаж, но и договорные условия, данные продавца, политика скидок за счёт селлера, акты сверки и другая финансовая документация. Даже если автоматическая передача сведений прекращается из-за отсутствия согласия, право запросить документы у площадки в рамках обычных процедур у ФНС остаётся.
Почему тема стала острой именно сейчас
У маркетплейсов появились конкретные сроки работы с данными партнёра: после получения согласия сведения должны уйти в течение 2 рабочих дней, а при изменении данных — в течение 3 рабочих дней. Одновременно уже работает логика быстрого выявления рисков. Если у продавца находят признаки дробления или иные подозрительные расхождения, на ответ с пояснениями и подтверждающими документами могут дать 10 рабочих дней. Для бухгалтера это означает простую вещь: собирать доказательную базу надо не после письма, а до него.
На практике это особенно чувствительно для селлеров, у которых быстро растут обороты. Как только бизнес проходит этап «продаём руками и считаем в чате», всплывают старые огрехи: выручка отражалась по поступлению денег, удержания площадки списывались одной строкой, возвраты приезжали позже, чем попадали в аналитику, а остатки на складах маркетплейса жили своей жизнью. В обычный год это бьёт по прибыли. В 2026 году это уже бьёт и по качеству ответа на вопросы ФНС.
Почему одной выписки банка уже недостаточно
Личный кабинет маркетплейса не показывает селлеру чистую прибыль в полноценном виде. Там видно продажи и часть расходов площадки, но нет всей картины: банковских комиссий, зарплаты, аренды, налогов, закупки, расходов на подрядчиков. Из-за этого собственник почти всегда путает три разные величины: выручку, выплату от маркетплейса и реальную прибыль. Это одна из самых дорогих иллюзий в онлайн-торговле.
Иллюзия стала ещё дороже из-за роста расходов. Во втором квартале 2026 года расходы селлеров на одной из крупнейших площадок достигли 47,8% базовой цены товара, на других крупных площадках — 42,7% и 40,1%. По оценкам отраслевых объединений, рентабельность за два года снизилась с 12–15% до 5–8%, а к концу 2026 года показатель может опуститься до 3–6%. Когда почти половина цены съедается комиссией, логистикой и сопутствующими затратами, ошибка в учёте уже не косметическая — она съедает бизнес.
У селлеров я регулярно вижу один и тот же сценарий. Собственник смотрит на выплату от площадки, видит «живые» деньги и считает, что всё хорошо. Потом в ту же неделю оплачивает поставщика, рекламу, упаковку, зарплату и налоги — и внезапно уходит в кассовый разрыв. Формально продажи есть. По банку движение есть. А свободных денег нет. Причина почти всегда одна: никто не собирал картину целиком.
Какие регистры я бы поставила в работу в первую очередь
1. Реестр валовой выручки по отчёту маркетплейса
С 2026 года для селлера особенно опасно ориентироваться на сумму, которую площадка перечислила на расчётный счёт. В учёте и для контроля лимитов важна полная сумма продаж, а не выплата за минусом комиссии. Безопасный подход — опираться на данные покупательских оплат и сводить их по отчёту маркетплейса, который контролёры прямо называют удобным и унифицированным способом отражения выручки.
В этот реестр я включаю минимум такие графы: дата отчёта, период продаж, сумма продаж брутто, возвраты, скидки за счёт селлера, комиссия, логистика, хранение, реклама, компенсации, сумма к перечислению, дата фактической выплаты. Именно этот файл потом связывает налоговый учёт, бухучёт и управленческий P&L.
2. Отдельная аналитика по расчётам с площадкой
Если расчёты с маркетплейсом не разделены, бухгалтер очень быстро перестаёт понимать, где выручка, где услуги площадки, а где деньги в пути. В учёте для этого логично разводить аналитику по счёту 76: отдельно расчёты по товарам, отдельно по комиссии и услугам. Такой подход позволяет не путать задолженность площадки перед продавцом с обязательствами самого продавца перед площадкой.
Это не теоретическая красота. Когда у вас один общий субсчёт, собственник видит «маркетплейс должен нам 4 млн», но в эту сумму могут быть намешаны и выручка, и удержанная комиссия, и спорные услуги, и ещё не закрытые возвраты. После разделения цифра наконец начинает говорить по делу.
3. Реестр движения товара вне своего склада
Для FBO и похожих схем главная ошибка — считать, что товар, отправленный на склад площадки, уже продан. Нет: пока право собственности не перешло покупателю, себестоимость таких товаров временно учитывают на счёте 45 «Товары отгруженные». Это базовая точка контроля, без которой и остатки, и прибыль искажаются уже на первом месяце.
По документам тоже нужен порядок. В личном кабинете обычно формируются отчёт о продажах или отчёт комиссионера, УПД или счёт-фактура по услугам, акты на хранение, доставку, упаковку и иные сервисы, документы на передачу товара на склад, а при самостоятельной отгрузке — транспортные накладные. Если бухгалтер не сводит эти документы в единый контур, спор по сумме удержаний неизбежен.
4. Платёжный календарь хотя бы на 6–8 недель
Платёжный календарь нужен не для красоты в презентации, а для раннего обнаружения кассового разрыва. Его обычно составляют по дням, и в него попадают не только продажи, но и все ожидаемые поступления и платежи: налоги, зарплата, аренда, проценты, закупки, кредиты, возвраты авансов, субсидии. Если в конкретный день остаток денег уходит в минус, это уже сигнал: нужно переносить оплату, договариваться с поставщиком или искать дополнительное финансирование.
Для селлера это особенно важно из-за лагов между продажей и выплатой. Деньги «как будто заработаны», но ещё не пришли. А обязательства перед поставщиком и сотрудниками уже наступили. Поэтому хороший бухгалтер здесь работает не постфактум, а на опережение.
Проводки, которые дают контроль, а не просто закрывают месяц
Набор проводок зависит от системы налогообложения и настроек учёта, но для селлера на общей системе или при полноценном бухучёте логика обычно такая: передача товара на склад площадки — Дебет 45 Кредит 41; отражение выручки по отчёту комиссионера — Дебет 62 Кредит 90.1; перенос задолженности площадки — Дебет 76 Кредит 62; списание себестоимости — Дебет 90.2 Кредит 45; начисление вознаграждения площадки — Дебет 44 Кредит 76; входящий НДС по услугам — Дебет 19 Кредит 76; поступление денег на расчётный счёт — Дебет 51 Кредит 76. Такой каркас позволяет видеть отдельно товар, выручку, услуги площадки и реальные деньги.
Я люблю эти проводки не за учебниковую правильность, а за управленческий эффект. Как только они разложены по аналитике, сразу видно, где именно зависают деньги: в непризнанной выручке, в неразобранных удержаниях, в возвратах, в комиссии, в товаре на складе маркетплейса или в банальном кассовом разрыве.
Как я бы выстроила закрытие месяца у селлера
Забрать все документы площадки за период: отчёт о продажах, акты, УПД, документы по возвратам и компенсациям. Без этого закрытие всегда будет «примерным».
Сверить валовую выручку по отчёту с данными учёта и отдельно проверить, что сумма перечисления на расчётный счёт не подменяет собой выручку.
Разнести удержания по видам: комиссия, логистика, хранение, реклама, штрафы, прочие услуги. Одна общая строка «услуги маркетплейса» убивает аналитику и мешает спорить по начислениям.
Сверить счёт 76 по площадке: что нам должны за товар, что удержано, что оплачено, что зависло в пути, что требует запроса в поддержку или допдокумента.
Обновить платёжный календарь минимум на ближайшие 6–8 недель, чтобы увидеть, когда выплата от площадки реально перекрывает закупки, ФОТ и налоги.
После этого я всегда делаю короткий управленческий отчёт для собственника на одной странице: продажи брутто, возвраты, валовая маржа, услуги площадки, реклама, прочие переменные расходы, постоянные расходы, операционная прибыль, выплаты от площадки, ожидаемый остаток денег на 2 недели вперёд. Не двадцать вкладок. Одна страница. Именно её читают и по ней принимают решения.
Ошибки, которые чаще всего ломают картину
Выручку признают по банковской выписке. Для маркетплейсов это даёт запаздывание и искажает лимиты, налоги и управленческий результат.
Товар на складе площадки оставляют на 41 счёте как будто он лежит у компании. В результате остатки выглядят красивее, чем есть, а себестоимость продаж и прибыль плавают.
Комиссию, логистику и хранение не дробят по статьям. Тогда невозможно посчитать юнит-экономику по SKU и понять, что именно съедает маржу.
Собственник ориентируется на сумму выплаты от площадки. Но площадка не считает полную чистую прибыль, а расходы селлера в 2026 году уже слишком велики, чтобы жить по ощущению.
Нет платёжного календаря. Поэтому минус на счёте замечают тогда, когда зарплату и налоги переносить уже некуда.
Что делать уже в этом месяце
Если бы мне нужно было быстро оздоровить учёт селлера, я бы не начинала с большой автоматизации. Я бы начала с дисциплины:
закрепить дату признания выручки и единый порядок работы с отчётом маркетплейса;
разделить аналитику по счёту 76 минимум на товар и услуги площадки;
вынести товар на складе маркетплейса в отдельный контроль;
завести платёжный календарь по дням;
раз в неделю показывать собственнику не только прибыль, но и ожидаемый остаток денег.
Сейчас выигрывает не тот, у кого больше оборот, а тот, у кого цифры собраны в одну логику. Для селлера на маркетплейсе бухгалтер в 2026 году — это уже не человек «про проводки после факта». Это тот, кто соединяет товар, выручку, удержания, налоги и деньги раньше, чем бизнесу зададут неприятный вопрос.