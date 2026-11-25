У бухгалтеров селлеров в 2026 году появилась новая зона риска, которую уже нельзя считать «внутренней кухней» маркетинга. С 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны передавать в ФНС сведения о продавцах, в том числе данные о согласии или запрете на скидки за счет продавца и сведения по актам сверки взаиморасчетов. Передавать такие сведения нужно не позднее 2 рабочих дней после получения согласия и не позднее 3 рабочих дней после изменения данных.

Для бухгалтера это меняет логику работы. Раньше спор о скидке часто оставался между коммерческим блоком и личным кабинетом площадки. Теперь та же скидка влияет сразу на три вещи: налоговую базу, управленческую маржу и объяснимость цифр при требовании ФНС. В рамках эксперимента с маркетплейсами налоговая уже выделяет у селлеров пять типовых рисков, среди них — неполное отражение выручки по агентским схемам. Эксперимент начался в январе 2025 года и продлен до 1 июля 2027 года.

Я вижу одну и ту же ошибку у крепких, вполне аккуратных компаний: бухгалтер честно загружает отчет площадки, но не разделяет, чья это скидка. В итоге собственник смотрит на прибыльность SKU, видит одну картину, а через месяц выясняется, что товар продавался почти в ноль. На бумаге все прилично. В деньгах — тревожно.