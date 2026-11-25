У бухгалтеров селлеров в 2026 году появилась новая зона риска, которую уже нельзя считать «внутренней кухней» маркетинга. С 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны передавать в ФНС сведения о продавцах, в том числе данные о согласии или запрете на скидки за счет продавца и сведения по актам сверки взаиморасчетов. Передавать такие сведения нужно не позднее 2 рабочих дней после получения согласия и не позднее 3 рабочих дней после изменения данных.
Для бухгалтера это меняет логику работы. Раньше спор о скидке часто оставался между коммерческим блоком и личным кабинетом площадки. Теперь та же скидка влияет сразу на три вещи: налоговую базу, управленческую маржу и объяснимость цифр при требовании ФНС. В рамках эксперимента с маркетплейсами налоговая уже выделяет у селлеров пять типовых рисков, среди них — неполное отражение выручки по агентским схемам. Эксперимент начался в январе 2025 года и продлен до 1 июля 2027 года.
Я вижу одну и ту же ошибку у крепких, вполне аккуратных компаний: бухгалтер честно загружает отчет площадки, но не разделяет, чья это скидка. В итоге собственник смотрит на прибыльность SKU, видит одну картину, а через месяц выясняется, что товар продавался почти в ноль. На бумаге все прилично. В деньгах — тревожно.
Когда скидка действительно уменьшает выручку
Ключевой вопрос простой: кто профинансировал снижение цены. Если скидка дана за счет продавца, то в учете и для налогов выручка формируется по фактической цене продажи покупателю, то есть уже за минусом скидки. Если площадка дает скидку за свой счет, модель учета другая. Если же маркетплейс начисляет баллы, которыми потом уменьшает стоимость своих услуг, сами баллы не образуют отдельный доход продавца, пока они работают как внутренний механизм зачета услуг.
Отдельно важен договорный момент. Судебная практика 2026 года показала: если оферта допускает автоматическое снижение цены, а продавец не заявил возражения, маркетплейс вправе применять такую скидку. А с октября 2026 года сама информация о согласии или отказе продавца на скидки за его счет стала предметом передачи в ФНС. Значит, бухгалтеру уже недостаточно сказать: «Это маркетинг сам включил акцию». Нужно понимать, было ли согласие, где оно зафиксировано и как оно отразилось в выручке.
Где бухгалтер ошибается чаще всего
Первая ошибка — брать в доход то, что пришло на расчетный счет. Для селлера это ловушка. Доход по продажам через маркетплейс — не сумма выплаты от площадки после удержаний, а сумма реализации по правилам агентской схемы. Для УСН с 2025 года в разъяснениях закреплен подход: доход признается на дату, когда комиссионер получил деньги от покупателя. Если ориентироваться только на банковскую выписку, можно и занизить доход, и съехать по дате признания.
Вторая ошибка — сваливать скидку продавца в услуги маркетплейса. Так обычно искажается экономика товара. Комиссия, логистика, хранение, эквайринг и скидка за счет продавца — это разные сущности. Когда скидка прячется внутри «прочих удержаний», бухгалтерия еще держится, а управленческий учет уже ломается: собственник видит завышенную цену реализации и не понимает, почему при хорошем обороте денег на счете нет.
Третья ошибка — не разделять баллы, зачет услуг и денежную премию. Если площадка начислила баллы и ими уменьшила стоимость своих услуг, отдельный доход не возникает. Но если баллы превысили сумму услуг и остаток выплатили деньгами как премию, это уже другая история и другая аналитика. На практике я всегда прошу развести эти потоки по разным субконто сразу, а не после закрытия квартала, когда менеджеры уже забыли, какая акция что съела.
Четвертая ошибка — не сверять коммерческие настройки с бухгалтерскими данными. Сейчас это особенно опасно. Если в личном кабинете стояло согласие на скидки за счет продавца, площадка передаст сам факт такого согласия в ФНС. Если в отчете комиссионера цена уже снижена, а в учете выручка осталась по прайсу до акции, расхождение становится слишком заметным.
Практический пример: как одна скидка съедает маржу
Покажу схему без НДС — так проще увидеть экономику. Товар закуплен за 1 650 руб. Цена в карточке — 3 200 руб. Коммерческий отдел включил акцию, и товар ушел покупателю за 2 816 руб., то есть со скидкой 12% за счет продавца. Комиссия и логистика площадки — 540 руб. Внутренняя реклама — 230 руб.
Если бухгалтер отражает выручку правильно, картина такая: выручка 2 816 руб., валовая прибыль до рекламы 626 руб., после рекламы — 396 руб. Если же скидка не выделена и в управленческой таблице остается «цена продажи» 3 200 руб., тот же SKU кажется почти вдвое прибыльнее. Разница в 384 руб. на одной штуке выглядит нестрашно; на партии 3 000 единиц это уже 1 152 000 руб. управленческого самообмана.
В одном проекте именно так и произошло. Собственник был уверен, что проблема в росте логистики. После разборки отчета выяснилось другое: логистика выросла умеренно, а основную дыру дала серия автоакций, которые команда продаж воспринимала как «нормальный разгон карточки». Пока скидку не вынесли в отдельную аналитику, бизнес спорил не о тех цифрах.
Как это отразить в учете
Если товар передан маркетплейсу как комиссионеру, сама передача на склад площадки не означает продажу: товар остается собственностью продавца. В практическом учете я обычно раскладываю операцию так: сначала перемещение товара к комиссионеру, затем признание выручки по отчету комиссионера, списание себестоимости, признание услуг площадки и поступление денег от нее. Такой подход соответствует агентской природе работы маркетплейсов.
Для примера выше проводки можно выстроить так:
Дебет 45 Кредит 41 — передан товар маркетплейсу;
Дебет 76 Кредит 90.1 — отражена выручка 2 816 руб. по фактической цене продажи;
Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость 1 650 руб.;
Дебет 44 Кредит 76 — отражены услуги маркетплейса 540 руб.;
Дебет 44 Кредит 76 или 60 — отражены рекламные расходы 230 руб. в зависимости от документа и модели расчетов;
Дебет 51 Кредит 76 — поступили деньги от маркетплейса.
Счета аналитики можно адаптировать под учетную политику, но смысл должен сохраниться: скидка продавца уменьшает выручку, а не маскируется под комиссию. Иначе страдает не только налоговый учет, но и P&L по каналам продаж.
Как я настраиваю аналитику, чтобы к теме не возвращаться каждый месяц
Я давно перестал верить в универсальную строку «удержания маркетплейса». Она удобна только до первой серьезной сверки. Рабочая схема у меня такая.
Фиксирую тип скидки. Внутри учетной модели должна быть развилка: скидка за счет продавца, скидка за счет площадки, баллы в зачет услуг, денежная премия по итогам баллов.
Развожу удержания по видам. Комиссия, логистика, хранение, эквайринг, реклама, штрафы, компенсации, зачет бонусов — все отдельно. Тогда видно не только налог, но и настоящую маржу.
Сверяю три источника. Оферта и условия акции, отчет комиссионера, акт сверки взаиморасчетов. С октября 2026 года сведения по актам сверки и согласиям на скидки ушли в более чувствительную зону контроля, поэтому «потом разберемся» уже плохая стратегия.
Для УСН отдельно контролирую дату дохода. Не дату выплаты маркетплейса, а дату получения денег комиссионером от покупателя, если учет настроен по действующим разъяснениям.
После такой настройки собственник наконец начинает видеть не «оборот по кабинету», а реальную экономику: сколько дала цена, сколько съела акция, сколько стоил канал продаж и что осталось в деньгах. И это, честно, самый полезный эффект для бизнеса. Налоговые риски снижаются, но еще важнее — у руководителя появляется шанс перестать путать оборот с прибылью.
Чек-лист перед закрытием месяца
Проверьте, кто профинансировал скидку: продавец, площадка или бонусный механизм.
Сверьте цену продажи покупателю в отчете комиссионера с суммой выручки в учете. Для скидки за счет продавца это должна быть одна логика.
Убедитесь, что доход не отражен за минусом комиссии площадки только потому, что именно такая сумма пришла в банк.
Проверьте настройки акций и согласия на скидки в личном кабинете: теперь это уже не только коммерческий, но и налоговый след.
Разделите в аналитике уменьшение стоимости услуг баллами и денежную премию сверх суммы услуг.
Снимите отдельный отчет по марже SKU с учетом скидки продавца, а не только по сумме выплат от маркетплейса.
Главный вывод короткий: скидка за счет продавца — это не «какая-то маркетинговая поправка», а прямая корректировка вашей выручки и вашей маржи. Чем раньше бухгалтер отделит ее от комиссий и прочих удержаний, тем меньше шансов получить кривой P&L, спор с собственником и лишние вопросы от ФНС.