Почему стратегия «сначала будем отбиваться от налоговой проверки сами, а потом позовем специалиста» больше не работает

У бизнеса до сих пор встречается понятная тактика:

«Сначала ответим налоговой сами. Получим акт — посмотрим, что они доказали. Если доначисления будут серьёзными, тогда подключим налогового юриста или адвоката».

Несколько лет назад такой подход ещё можно было объяснить экономией.

Сегодня он становится одной из самых дорогих ошибок при налоговой проверке.

Проблема не в том, что после акта уже невозможно защищаться. Возможно.

Проблема в другом: к моменту составления акта значительная часть доказательственной картины уже сформирована. Сотрудники допрошены, ответы на требования получены, банковские операции проанализированы, цепочка контрагентов исследована, а объяснения самой компании зафиксированы.

Поэтому задача бизнеса — не ждать акта, а отработать каждого проблемного контрагента ещё во время проверки.