Документы в карточке товара на маркетплейсе: что проверить продавцу по новым правилам

Один товар — один маршрут проверки

Продавец передаёт код ТН ВЭД ЕАЭС и/или ОКПД2. По нему оператор определяет, требуется ли специальная проверка. В постановлении отдельно описаны пестициды и агрохимикаты, лекарства, медицинские изделия, отдельные товары с государственной регистрацией, товары с обязательным подтверждением соответствия и маркировкой. Нельзя выводить из этого, что у каждой карточки должны одновременно быть сертификат, декларация, код маркировки и свидетельство о регистрации.

Вопрос перед публикацией Документ или запись для проверки Кто должен знать ответ внутри компании Что именно продаём и как классифицирован товар? Номенклатура, код, техническое описание Категорийный менеджер совместно со специалистом по документам Для этой категории нужна государственная регистрация? Соответствующий государственный реестр Ответственный за разрешительные документы Нужны сертификат, декларация или маркировка? Действующие записи в применимых реестрах Тот же ответственный и сотрудник, ведущий карточку Документ относится к этой модели, составу и изготовителю? Сфера действия документа и сведения о товаре Владелец ассортимента Что произойдёт при изменении статуса? История карточки, контакт ответственного, порядок исправления Руководитель продаж на площадке

Правила дают оператору три рабочих дня на проверку после того, как партнёр представил необходимые сведения. При отрицательном результате оператор сообщает причину. Партнёр вправе исправить информацию и подать её снова; ограничивать число повторных проверок нельзя. Размещённые сведения проверяются периодически, обычно не реже одного раза в десять рабочих дней, с особым порядком для реестров, передающих уведомления об изменении. Эти сроки не обещают, что любой спор с площадкой разрешится за три дня.