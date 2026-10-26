Управляющая компания не пускает интернет-провайдера в дом: когда грозит штраф до 1 млн рублей

Житель (собственник или наниматель по договору соц. найма) заключил договор с интернет-провайдером, но подключение откладывается: управляющая компания не допускает специалистов к общедомовому имуществу. Или связь уже пропала, а сотрудники оператора не могут попасть к оборудованию для ремонта.

Такие препятствия могут повлечь административную ответственность. С 6 августа 2026 года за нарушение правил взаимодействия с операторами связи предусмотрены специальные штрафы. Для юридических лиц при повторном нарушении они достигают 1 млн рублей.

Разберёмся, когда провайдеру не требуется согласие общего собрания, какие обязанности есть у управляющей организации и как действовать при недопуске.