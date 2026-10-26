Управляющая компания не пускает интернет-провайдера в дом: когда грозит штраф до 1 млн рублей

Житель (собственник или наниматель по договору соц. найма) заключил договор с интернет-провайдером, но подключение откладывается: управляющая компания не допускает специалистов к общедомовому имуществу. Или связь уже пропала, а сотрудники оператора не могут попасть к оборудованию для ремонта.
Такие препятствия могут повлечь административную ответственность. С 6 августа 2026 года за нарушение правил взаимодействия с операторами связи предусмотрены специальные штрафы. Для юридических лиц при повторном нарушении они достигают 1 млн рублей.
Разберёмся, когда провайдеру не требуется согласие общего собрания, какие обязанности есть у управляющей организации и как действовать при недопуске.
Нужно ли решение общего собрания собственников
По общему правилу вопросы использования общедомового имущества другими лицами относятся к компетенции общего собрания собственников. Однако для размещения сетей связи законодатель предусмотрел специальное исключение.
Согласно ч. 4.2 ст. 36 ЖК РФ, решение общего собрания не требуется для монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей на общедомовом имуществе, если они необходимы для оказания услуг связи гражданину, который:
является собственником помещения в этом доме либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма;
заключил с оператором договор об оказании услуг связи.
Достаточно одного такого абонента. Получать согласие большинства собственников для его подключения не нужно.
Следовательно, при соблюдении этих условий управляющая организация не вправе требовать протокол общего собрания как обязательное основание для допуска провайдера.
При этом данное исключение нельзя автоматически распространять на любое оборудование: значение имеют цель его размещения и соблюдение предусмотренных законом условий.
Чем регулируется порядок доступа
Отсутствие необходимости проводить общее собрание не означает, что оператор может самостоятельно войти в технические помещения и приступить к любым работам.
Порядок взаимодействия оператора связи и лица, управляющего многоквартирным домом, установлен Правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 № 1055.
Правила регулируют подготовку проекта, монтаж, эксплуатацию и демонтаж сетей, доступ к общему имуществу, а также устранение повреждений, причинённых при проведении работ.
В частности, согласно п. 7 Правил основанием для направления запроса о доступе в целях предпроектных изысканий может быть уже заявление собственника или социального нанимателя о заключении договора либо действующий договор с ним.
Таким образом, обязанности есть у обеих сторон: управляющая организация обеспечивает доступ в установленном порядке, а оператор соблюдает процедуру и требования к проведению работ.
За какие нарушения предусмотрена ответственность
Часть 1.1 ст. 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение лицом, управляющим многоквартирным домом, правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на общедомовом имуществе.
Эта норма распространяется на управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и других лиц, осуществляющих управление домом.
Основанием для привлечения к ответственности, в частности, могут стать следующие нарушения.
Подпункт «а» п. 46 Правил № 1055 обязывает управляющее домом лицо обеспечивать оператору доступ к общему имуществу, включая технические помещения, подвалы, стояки, чердаки и крышу, в соответствии с Правилами.
Поэтому отказ предоставить доступ для подключения абонента или ремонта оборудования может повлечь ответственность, если оператор соблюдает установленный порядок.
2. Взимание запрещённой платы
Пункт 5 Правил № 1055 предусматривает безвозмездность пользования общедомовым имуществом для оказания услуг связи в доме, доступа к нему, монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи.
Соответственно, взимание платы за перечисленные действия может стать основанием для применения ч. 1.1 ст. 9.21 КоАП РФ.
При этом в КоАП нет отдельного закрытого перечня всех возможных препятствий. Для привлечения к ответственности необходимо установить, какое конкретно требование Правил нарушено. Одного указания на конфликт между управляющей организацией и провайдером недостаточно.
Какие штрафы установлены
За первое нарушение по ч. 1.1 ст. 9.21 КоАП РФ предусмотрены штрафы:
для должностных лиц — от 10 тыс. до 40 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
За повторное нарушение по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ:
для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет;
для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.
Следовательно, максимальный штраф в 1 млн рублей предусмотрен именно для юридического лица при повторном нарушении.
ФАС уже применяет новую норму
Как сообщила ФАС России, Томское УФАС возбудило дело в отношении жилищного кооператива из-за недопуска сотрудников «Ростелекома» в многоквартирный дом для проведения работ.
Тюменское УФАС рассматривало вопрос о привлечении ТСН «Радуга» к ответственности за недопуск сотрудников «Интеллект Телекома» к общему имуществу для восстановления работоспособности оборудования.
Важно различать возбуждение дела и назначение наказания: начало разбирательства ещё не означает, что нарушение окончательно установлено и штраф назначен.
Что делать жителю, если провайдера не допускают
Прежде всего стоит выяснить, что именно мешает подключению или ремонту. Причиной может быть как отказ управляющей организации, так и несоблюдение процедуры самим оператором.
Для защиты своих прав целесообразно:
Получить письменный ответ провайдера с указанием причины задержки и сведений о препятствиях со стороны управляющей организации.
Обратиться в управляющую организацию с просьбой объяснить основания отказа и обеспечить доступ в соответствии с Правилами № 1055.
Сохранить документы: договор, заявку на подключение или ремонт, ответы и переписку.
При наличии признаков нарушения обратиться в территориальное управление ФАС, приложив подтверждающие материалы. Оператор связи также вправе обжаловать препятствия.
Чем конкретнее описаны обстоятельства - дата запроса, цель работ, содержание отказа, - тем проще установить, какое требование было нарушено.
Что учитывать управляющим организациям
Наличие в доме уже работающего провайдера само по себе не даёт оснований препятствовать доступу другого оператора, обслуживающего абонента на предусмотренных законом условиях.
Чтобы снизить риск споров и штрафов, управляющим организациям следует организовать приём и рассмотрение запросов, предоставление доступа и фиксацию взаимодействия с операторами в соответствии с Правилами № 1055.
При этом закон защищает и общедомовое имущество: оператор обязан соблюдать требования к работам, а причинённый им вред подлежит возмещению в полном объёме в силу ч. 4.3 ст. 36 ЖК РФ.
Право жителя выбрать провайдера реализуется через установленную процедуру. Управляющая организация должна обеспечить законный доступ, а оператор - провести работы с соблюдением требований и сохранностью общего имущества.