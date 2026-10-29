Незаконный запрет приставов на выезд: Верховный Суд поддержал взыскание расходов на сорванный отпуск
Гражданин узнал об ограничении на выезд уже в аэропорту. Поездка с супругой не состоялась, а спор о возмещении расходов дошёл до Верховного Суда. ВС РФ поддержал взыскание 144 тысяч рублей за счет казны, признав обоснованным вывод о прямой связи между незаконными действиями пристава и последствиями для гражданина.
Гражданин узнал об ограничении на выезд уже в аэропорту. Поездка с супругой не состоялась, а спор о возмещении расходов дошёл до Верховного Суда. ВС РФ поддержал взыскание 144 тысяч рублей за счёт казны, признав обоснованным вывод о прямой связи между незаконными действиями пристава и последствиями для гражданина.
Об ограничении стало известно в аэропорту
В отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство из-за задолженности перед банком. Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд из России.
При этом гражданин не знал о возбуждённом исполнительном производстве. Об ограничении он узнал в аэропорту, когда вместе с супругой собирался отправиться за границу. В результате туристическая поездка сорвалась.
Гражданин оспорил постановление пристава. Останкинский районный суд Москвы признал ограничение на выезд незаконным.
Однако признание постановления незаконным само по себе не решило вопрос о возмещении расходов на несостоявшийся отпуск. Для этого потребовалось отдельное судебное разбирательство.
Какие требования предъявил гражданин
После оспаривания постановления мужчина обратился в Басманный районный суд Москвы (дело №2-1587/25) с иском к Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов.
Он потребовал возместить стоимость тура, расходы на такси до аэропорта и обратно, а также компенсировать моральный вред. Общая сумма требований превысила 162 тысячи рублей.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал в пользу гражданина 144 тысячи рублей за счёт казны Российской Федерации.
Почему апелляция отказала во взыскании
ФССП обжаловала решение. Апелляционный суд отменил его и отказал гражданину в удовлетворении иска.
Ключевым стал вопрос о причинно-следственной связи. По мнению апелляции, такая связь между признанными незаконными действиями пристава и расходами гражданина отсутствовала.
Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с этим выводом.
Таким образом, незаконность ограничения на выезд уже была установлена, но суды разошлись в оценке того, являлись ли расходы на сорванную поездку последствием действий пристава.
Верховный Суд поддержал взыскание
Гражданин обратился в Верховный Суд РФ, который не согласился с позицией апелляционной и кассационной инстанций.
ВС РФ указал, что суд первой инстанции верно установил прямую причинно-следственную связь между противоправными действиями пристава и неблагоприятными последствиями для гражданина.
Верховный Суд отменил судебные акты апелляции и кассации, оставив в силе решение Басманного районного суда Москвы о взыскании 144 тысяч рублей.
В чём значение этого дела
Дело показывает: признание ограничения на выезд незаконным может стать основанием для последующего взыскания убытков, связанных со срывом поездки. При этом самостоятельное значение имеет вопрос о связи между действиями пристава и понесёнными расходами.
В рассмотренном споре именно оценка этой связи определила результат разбирательства. Первая инстанция установила её наличие, апелляция и кассация пришли к противоположному выводу, а Верховный Суд поддержал первоначальное решение.
Незаконное ограничение на выезд может повлечь для государства обязанность возместить убытки. В этом деле гражданин добился взыскания, доказав прямую связь между действиями пристава и последствиями сорванной поездки.
Адвокат Карен Гукасян https://telegram.me/pravo_gukasyan
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