В банке данных ФССП около 7,8 млн действующих производств против организаций. Каждое четвертое — налоги, взносы и сальдо ЕНС, каждое седьмое — исполнительский сбор. Разбираем структуру долгов, путь налогового долга к приставу и что делать при аресте счета.

В открытом банке данных ФССП сейчас около 7,8 млн действующих исполнительных производств в отношении организаций. Примерно каждое четвёртое из них — налоги, страховые взносы и отрицательное сальдо ЕНС. Больше четверти — штрафы. А каждое седьмое — исполнительский сбор, то есть плата за то, что долг не погасили в срок для добровольного исполнения. Разбираем, что именно взыскивают приставы с компаний, как налоговый долг доходит до ФССП и что делать бухгалтерии, если счёт уже арестован.

Что взыскивают с организаций

Предмет взыскания Производств, оценка Доля Остаток долга, порядка Штраф ГИБДД 1,55 млн 20 % — Исполнительский сбор 1,13 млн 14 % — Страховые взносы с пенями 1,03 млн 13 % 3,7 млрд ₽ Штраф иного органа 0,68 млн 9 % 9,5 млрд ₽ Налоги и сборы с пенями (кроме таможенных) 0,50 млн 6 % 36 млрд ₽ Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС 0,40 млн 5 % — Госпошлина по решению суда 0,24 млн 3 % — Газ, тепло и электроэнергия 0,21 млн 3 % 80 млрд ₽ Остальное, в том числе иные взыскания в пользу физических и юридических лиц около 2 млн 26 % —

Источник: банк данных исполнительных производств ФССП, действующие производства на 27.11.2026, оценка по выборке. Взыскатель указан примерно у 89 % производств.

Самая массовая строка — штрафы ГИБДД: это компании с автопарком, на которые приходят штрафы с камер. Платёжные проблемы точнее показывают другие строки. За газ, тепло и электроэнергию производств немного, но суммы крупные: порядка 80 млрд ₽ на 210 тыс. производств. Налоги, взносы и сальдо ЕНС вместе дают около 1,9 млн производств.

Как отрицательное сальдо ЕНС попадает к приставу

С 2023 года налоговая задолженность — это отрицательное сальдо единого налогового счёта (ст. 11.3 НК РФ). Порядок взыскания такой:

Требование об уплате (ст. 69 НК РФ) выставляют на всю сумму отрицательного сальдо. По общему правилу на исполнение дают восемь рабочих дней, если в требовании нет более длинного срока. Решение о взыскании за счёт денег на счетах (ст. 46 НК РФ): инспекция направляет в банк поручения и может приостановить операции по счетам (ст. 76 НК РФ). Взыскание за счёт имущества (ст. 47 НК РФ): если денег на счетах не хватило, инспекция выносит постановление и направляет его приставу. Так в банке ФССП появляется производство с предметом «налог в размере отрицательного сальдо ЕНС». Таких производств около 400 тыс.

Страховые взносы с пенями — отдельная строка, и она больше миллиона производств. Учтите, что взносы на страхование от несчастных случаев на производстве администрирует Социальный фонд, а не ФНС, и его постановления о взыскании тоже исполняют приставы. Поэтому нулевое сальдо ЕНС ещё не значит, что долгов по взносам у компании нет.

Если долг на ЕНС вы погасили сами, когда производство уже возбуждено, отправьте приставу платёжное поручение. Само по себе погашение на ЕНС производство не закрывает: аресты по счетам снимут только после того, как пристав окончит производство или отменит меры.

Исполнительский сбор: 7 %, но не меньше 10 000 ₽

Возбудив производство, пристав даёт срок для добровольного исполнения — пять рабочих дней со дня получения постановления (ч. 12 ст. 30 закона № 229-ФЗ). Если за это время долг не погашен, на организацию налагают исполнительский сбор: 7 % от взыскиваемой суммы, но не меньше 10 000 ₽, а по требованиям неимущественного характера — 50 000 ₽ (ч. 3 ст. 112 закона № 229-ФЗ).

Нижний предел заметнее всего на мелких штрафах. Неоплаченный штраф с камеры на 500 ₽ после передачи приставу обходится компании в 10 500 ₽. Если сбор не взыскали в рамках основного производства, по нему возбуждают отдельное производство.

Сбор можно оспорить в суде. Суд вправе уменьшить его не больше чем на четверть, а если компания не виновата в просрочке, освободить от него совсем (ч. 6–7 ст. 112 закона № 229-ФЗ). По штрафам ГИБДД есть смысл не доводить дело до пристава. На уплату дают 60 дней со дня вступления постановления в силу (ст. 32.2 КоАП РФ), по большинству нарушений в первые 20 дней можно заплатить половину. Если не заплатить вовремя, грозит ещё и отдельный штраф по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Как проверить свою компанию и контрагента

Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП (fssp.gov.ru) открыт без регистрации. По организации видны номер и дата производства, предмет взыскания, остаток долга и отдел приставов. Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ на сайте ФНС: сальдо ЕНС, требования об уплате и решения о взыскании. Госуслуги. Постановления пристава могут приходить в личный кабинет организации. Проверьте, у кого в компании есть доступ к уведомлениям и кто их читает. Сервис ФНС о приостановлении операций по счетам (service.nalog.ru): по ИНН и БИК банка видно, есть ли действующие решения о блокировке. Подходит и для проверки контрагента перед авансом. У контрагента смотрите предмет взыскания. Пара штрафов ГИБДД у компании с автопарком — обычное дело. Взносы, налоги, долги за энергоресурсы и сбор, особенно если производства новые, говорят, что компании не хватает денег на обязательные платежи.

Что делать, если счёт арестован

Выясните, кто ограничил операции. Если это налоговая, решение о приостановлении принято по ст. 76 НК РФ, если пристав — вынесено постановление об аресте или обращении взыскания на деньги (ст. 70, 81 закона № 229-ФЗ). От этого зависит, куда писать.

Погасите долг или докажите, что он погашен. Направьте приставу платёжные документы. После полного погашения производство оканчивают, а меры по счетам отменяют.

Проверьте соразмерность. Взыскание ограничено суммой долга, сбора и расходов. Если на нескольких счетах арестовали больше, попросите пристава снять лишнее.

Обжалуйте постановление. Жалобу подают в порядке подчинённости или в суд в течение 10 дней (ст. 121, 122 закона № 229-ФЗ).

Методика

Оценка по выборке: случайная выборка страниц открытого банка данных исполнительных производств, действующие производства в отношении организаций (ИНН из 10 цифр) на 27.11.2026. Число производств и доли округлены. Суммы остатка по выборке неустойчивы из-за крупных выбросов, поэтому приведены только порядки и только для категорий, где оценка достаточно надёжна. Данные собраны сервисом проверки контрагентов proverim.org из открытого банка данных ФССП.