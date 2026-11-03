На сайты банков ведёт меньше половины ссылок в ответах нейросетей

Нейросеть берёт условия банков и с их сайтов, и с чужих страниц, причём чужих в ответах больше. В сентябре 2026 года Visiobrand задал семи нейросетям 180 вопросов о банковских продуктах, в том числе для бизнеса, и собрал 2 400 ответов. Из 32 480 ссылок на источники в этих ответах 40% ведут на сайты самих банков. Ещё 34% ведут на сайты сравнения банков: banki.ru, sravni.ru, finuslugi.ru и vbr.ru. По словам авторов исследования, такие сайты и СМИ хранят условия прошлых лет, и нейросеть пересказывает их как актуальные.

С прямыми вопросами о конкретном банке картина та же. В октябре 2026 года Контекстема проверила ответы нейросетей о ВТБ, Газпромбанке и Альфа-Банке: в них преобладают новости, рейтинги и отзывы клиентов, а не сайты самих банков. Для условий, которые банк сам публикует в открытом доступе, это неожиданно.

Ответ нейросети про банк — это сводка чужих обзоров на какую-то дату, а не оферта. Как короткий список кандидатов он подходит. Основанием выбрать тариф он служить не может: деньги и обязательства задают только тарифы банка и договор банковского счёта, поэтому проверять нужно в первую очередь цифры, которые будут списываться каждый месяц.

Сводку выдаёт и одинаковая формулировка. Visiobrand насчитал в ответах 1 095 упоминаний бесплатного обслуживания, и повторяется она у всех банков. По такой фразе условия одного банка от условий другого не отличить.