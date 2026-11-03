Нейросети пересказывают обзоры, а не тарифы РКО для ИП: платить придется по договору банка

Вы спросили ChatGPT, GigaChat, Алису AI или Perplexity, какой банк выбрать для ИП, и получили список из четырёх-пяти банков с бесплатным обслуживанием и низкими комиссиями. Эти цифры нейросеть берёт не из условий банка, а из сторонних обзоров и отзывов, которые могут хранить тарифы прошлых лет. В условном расчёте ниже ИП из-за такой ошибки переплачивает 30 109 ₽ за год, и большая часть разницы приходится на переводы и снятие наличных. Поэтому каждую цифру из ответа нужно сверить с тарифом на сайте банка и в договоре до подписания, начиная с платежей, которые будут списываться каждый месяц.
На сайты банков ведёт меньше половины ссылок в ответах нейросетей
Нейросеть берёт условия банков и с их сайтов, и с чужих страниц, причём чужих в ответах больше. В сентябре 2026 года Visiobrand задал семи нейросетям 180 вопросов о банковских продуктах, в том числе для бизнеса, и собрал 2 400 ответов. Из 32 480 ссылок на источники в этих ответах 40% ведут на сайты самих банков. Ещё 34% ведут на сайты сравнения банков: banki.ru, sravni.ru, finuslugi.ru и vbr.ru. По словам авторов исследования, такие сайты и СМИ хранят условия прошлых лет, и нейросеть пересказывает их как актуальные.
С прямыми вопросами о конкретном банке картина та же. В октябре 2026 года Контекстема проверила ответы нейросетей о ВТБ, Газпромбанке и Альфа-Банке: в них преобладают новости, рейтинги и отзывы клиентов, а не сайты самих банков. Для условий, которые банк сам публикует в открытом доступе, это неожиданно.
Ответ нейросети про банк — это сводка чужих обзоров на какую-то дату, а не оферта. Как короткий список кандидатов он подходит. Основанием выбрать тариф он служить не может: деньги и обязательства задают только тарифы банка и договор банковского счёта, поэтому проверять нужно в первую очередь цифры, которые будут списываться каждый месяц.
Сводку выдаёт и одинаковая формулировка. Visiobrand насчитал в ответах 1 095 упоминаний бесплатного обслуживания, и повторяется она у всех банков. По такой фразе условия одного банка от условий другого не отличить.
Какой банк советуют нейросети: у каждой свой, а тарифов в ответе нет
На один и тот же вопрос разные нейросети называют разные банки. По данным Visiobrand, GigaChat, нейросеть Сбера, называет Сбер в 83% ответов, Алиса AI и ChatGPT чаще ставят первым ВТБ, Gemini выбирает Т-Банк. ChatGPT в 28% ответов не называет ни одного банка и задаёт уточняющие вопросы, остальные дают список в среднем из 4,8 банка.
О тарифах эти списки ничего не говорят. Контекстема сама оговаривает, что её индекс показывает, как часто и в какой роли нейросети называют банк, и не оценивает ни качество услуг, ни надёжность. Сравнение РКО для ИП имеет смысл только по тарифам: сколько при вашем обороте будут стоить обслуживание, переводы и наличные.
Как сверить ответ нейросети с тарифами на сайте банка
Сверка до договора занимает три шага: убедиться, что банк существует, найти тариф на его сайте и открыть условия пакета.
Проверить, что банк существует. Из ответа берут только названия, цифры пока откладывают. Почта Банк 1 мая 2026 года присоединился к ВТБ, и его лицензия перестала действовать, но в октябре нейросети назвали его в 16 ответах о выборе банка. GigaChat во всех трёх своих ответах о нём описал его как действующий и независимый. Visiobrand находил в ответах и Открытие с Хоум Банком, которые влиты в ВТБ и Совкомбанк.
Найти тариф на сайте банка. Нужна страница тарифов самого банка, сайт сравнения тут не годится. С неё выписывают плату за обслуживание после бесплатного периода, комиссию за переводы физлицам и лимиты, после которых она растёт, комиссии за снятие и внесение наличных и дату редакции документа. У Т-Банка, например, на странице тарифов сказано, что первые два месяца обслуживание стоит 0 ₽, дальше плата берётся только за основной счёт. Переводы и снятие наличных там вынесены в отдельные разделы.
Открыть условия пакета или акции. Цифры на странице тарифов часто относятся к пакету или акции. Т-Банк выкладывает полные условия пакетов с названиями Межбанки без комиссии и Физлицам без комиссии отдельными документами. В таком документе ищут срок акции и тариф, который начнёт действовать после неё.
Устное обещание менеджера пакет не заменяет, и это видно по отзывам клиентов ВТБ о расчётном счёте. Один клиент вспоминает 2022 год: по пакету На старте ему устно обещали три месяца бесплатно и 199 ₽ с четвёртого месяца, а потом списались комиссии за внесение наличных. Другой пишет, что в 2023 году пакет На старте с бесплатным обслуживанием был указан на сайте для новых клиентов, но менеджер ответила, что такой тариф невозможен. По двум отзывам нельзя судить о тарифах ВТБ сегодня. Но тарифный документ нужного пакета лучше запросить до подписания договора.
Что проверить в договоре банковского счёта до подписания
Списывать деньги банк будет по договору банковского счёта. По ст. 851 ГК РФ клиент оплачивает услуги банка по операциям со счётом в случаях, предусмотренных договором. По ст. 845 ГК РФ банк по этому договору обязан зачислять деньги на счёт и выполнять распоряжения клиента о переводах и выдаче. Поэтому в договоре и приложенных к нему тарифах проверяют:
где лежат тарифы: в приложении к договору или на странице сайта по ссылке, и какая редакция действует на дату подписания;
как банк сообщает об изменении тарифов и с какого дня начинают действовать новые;
что будет после срока пакета или акции: на какой тариф переведут и с какого числа;
какие операции платные: переводы физлицам, снятие и внесение наличных, и после каких лимитов растёт комиссия.
Каждый шаг заканчивается записью в заметках: так к договору приходит список цифр, а не пересказ нейросети.
Сколько ИП переплатит за год, если выберет тариф РКО по ответу нейросети
В условном примере переплата за год составляет 30 109 ₽. Возьмём ИП, который каждый месяц переводит физлицам 150 000 ₽ и снимает 50 000 ₽ наличными. Допустим, нейросеть пересказала старый обзор: три месяца бесплатно, потом 199 ₽ в месяц, переводы физлицам без комиссии по акции, снятие наличных за 0,5%. На дату сверки тариф у банка другой. Все цифры в таблице учебные и не относятся к какому-либо банку. Настоящие берут из тарифного документа банка с датой редакции.
Платёж за 12 месяцев
По ответу нейросети (старый обзор)
По тарифу банка на дату сверки
Разница
Обслуживание счёта
9 × 199 ₽ = 1 791 ₽
10 × 790 ₽ = 7 900 ₽ (два месяца бесплатно)
6 109 ₽
Переводы физлицам, 150 000 ₽ в месяц
0 ₽ (акция)
1% = 1 500 ₽ в месяц, 18 000 ₽
18 000 ₽
Снятие наличных, 50 000 ₽ в месяц
0,5% = 250 ₽ в месяц, 3 000 ₽
1,5% = 750 ₽ в месяц, 9 000 ₽
6 000 ₽
Итого
4 791 ₽
34 900 ₽
30 109 ₽
Это арифметика примера, не данные исследования. На обслуживание счёта при выборе смотрят первым делом, но здесь оно даёт только 6 109 ₽ разницы. Самая дорогая строка — та, которую нейросеть показала бесплатной: переводы физлицам. Вместе с наличными они дают 24 000 ₽ из 30 109 ₽. Под своей таблицей стоит записать дату редакции тарифа и ссылку на тарифный документ банка: при следующей сверке цифры могут оказаться другими.
Где ИП ошибаются при сверке тарифов РКО
Тариф сверяют по сайту сравнения банков. Такие страницы могут хранить условия прошлых лет, поэтому цифры берут с сайта самого банка и из договора.
Акцию принимают за постоянный тариф. В расчёт ставят цену после акции. В условном расчёте с переводами физлицам на 150 000 ₽ в месяц одна эта ошибка стоит 18 000 ₽ за год.
Считают только обслуживание. В том же расчёте переводы и наличные дают 24 000 ₽ переплаты, обслуживание — 6 109 ₽.
Полагаются на устное обещание. По отзывам клиентов ВТБ о пакете На старте то, что обещали в отделении, разошлось с тем, что потом списали или оформили.
Если нейросеть ошиблась в тарифах банка, Яндекс по своим условиям не отвечает
За ошибку Алисы AI Яндекс не отвечает, так написано в условиях сервиса в редакции от 10 сентября 2026 года. По этим условиям результаты могут содержать неточности и не совпадать с информацией на сайтах, Яндекс рекомендует проверять данные по источникам и не возмещает убытки от решений, принятых на основе информации в сервисе. Менять условия он может без специального уведомления. Какие задачи вообще можно доверять нейросетям, если за неверный ответ платит компания, я разбирал в посте о нейросетях для бизнеса.
Банк отвечает по договору банковского счёта и своим тарифам. По ст. 851 ГК РФ клиент платит за операции в случаях, предусмотренных этим договором, а ответа нейросети в договоре нет. Поэтому решение принимают по тарифному документу банка с датой редакции и по договору, начиная с платежей, которые будут списываться каждый месяц.