Мы готовили одежду для защиты от общих производственных загрязнений: без обещаний защитить человека от огня, кислоты или электрической дуги. Казалось бы, один из самых понятных случаев применения регламента о средствах индивидуальной защиты. На практике подготовка заняла месяцы: пришлось сопоставлять регламент с ГОСТами, разбираться в методах испытаний и добиваться возврата денег за спорные протоколы.
Такую одежду используют, например, в мастерских и автосервисах. При выборе изделий для кухни или кафе важно отличать защиту работника от санитарной одежды для защиты пищи. Внешне похожие халаты могут иметь разные назначения.
Это не первый наш опыт декларирования спецодежды. Раньше проходили по схеме 3д: испытания проводила аккредитованная лаборатория, поэтому выбор исполнителя был для нас понятнее. На нужный теперь набор работ прежний контрагент сориентировал на 600 тыс. ₽ с лишним, причём это ещё не выглядело окончательным пределом. Поэтому решили разбираться глубже сами.
Я организовывал эту работу целиком — от выбора требований и материалов до технической документации, лабораторий и претензий. В результате у нас появился готовый проект комплекта ТУ, но запуск этого направления мы отложили: по нескольким ключевым вопросам требуется определённость. Другую продукцию предприятие продолжает выпускать.
Расскажу, что стоит выяснить до оплаты испытаний и почему слово «декларация» ещё не означает простую процедуру. Нормативные ссылки проверены на 11 ноября 2026 года.
Сначала определите обещанную защиту
ТР ТС 019/2011 регулирует средства индивидуальной защиты — СИЗ. Для одежды от общих производственных загрязнений используется обозначение «З». Это заявленное защитное свойство. Если добавить защиту от истирания, воды, пореза или другого воздействия, появятся соответствующие требования и испытания. [1]
Изделие нужно описывать честно и точно. Обычный халат и похожий на него защитный халат могут попадать под разные регламенты, но выбрать более удобный режим одним переименованием нельзя. Имеют значение назначение, документация, маркировка и то, какую защиту изготовитель обещает пользователю.
Для нашей одежды «З» предусмотрена схема декларирования 1д при серийном выпуске. «Схема» — установленный набор действий: какие доказательства собирают, кто проводит испытания и как контролируют производство. Именно здесь и начинается первый вопрос.
Кто может испытать изделие по схеме 1д
Пункты 5.9 и 5.10 ТР ТС 019 описывают декларирование на собственных доказательствах. В пункте 5.10 участие аккредитованной лаборатории связано с требованием выбранной схемы. Но пункт 5.12 в требованиях к содержанию протокола говорит о результатах с привлечением аккредитованной лаборатории без такого же явного уточнения. [1]
Для юриста это вопрос совместного толкования норм. Для цеха — вполне материальный выбор: какой лаборатории платить и будет ли её протокол пригоден через несколько лет при проверке декларации.
В новом проекте выбранный при дальнейшем поиске исполнитель провёл исследования вне области своей аккредитации. Аккредитация подтверждает компетентность для определённых объектов, показателей и методов. Поэтому статус организации сам по себе ещё не означает, что конкретный результат получен в области аккредитации. Если схема требует такого результата, различие определяет пригодность протокола. Метод, объект и статус исследования стоит согласовать до оплаты.
Мы включили в обращение в ЕЭК прямой вопрос: какие доказательства допустимы именно при схеме 1д, включая собственную или стороннюю неаккредитованную лабораторию? До ответа не стану превращать выбранное толкование в совет всем изготовителям.
Откуда берутся дополнительные требования ГОСТа
В регламенте для тканей одежды «З» установлена разрывная нагрузка: не менее 400 Н по основе и 250 Н по утку. Основа и уток — два направления нитей ткани; ньютон — единица силы. Проверяется, какое усилие выдерживает образец до разрыва. [1] [2]
Если изготовитель заявляет выпуск по ГОСТ 12.4.280-2014, появляется ещё один набор применимых требований. В таблице 3 этого стандарта есть, например, гигроскопичность не менее 5% и воздухопроницаемость не менее 20 дм³/(м²·с) для соответствующей подгруппы. Гигроскопичность показывает способность материала поглощать влагу из воздуха, воздухопроницаемость — пропускать воздух. Сам по себе норматив разрывной нагрузки из регламента эта таблица не заменяет. [3]
Удобно увидеть разницу на конкретных задачах:
Что выясняем
Зачем
Пример для изготовителя
Заявляем ли выпуск по всему стандарту
Тогда выполняем все применимые требования к продукции
Если применима гигроскопичность не менее 5%, достоверный результат 3% требованиям не отвечает; это не общий запрет синтетики
Используем ли только метод или отдельные пункты
Не обещаем соответствие всему ГОСТу
Испытание прочности по одному пункту не даёт основания заявить в тендере полное соответствие стандарту
Какие пункты включены в перечень к регламенту
Выясняем, какие требования они подтверждают и что остаётся проверить
Подтверждение прочности не закрывает автоматически гигиену и маркировку
Применим ли метод к нашей ткани
Проверяем состав, покрытие и область применения
Метод для ткани без покрытия нельзя переносить на покрытый материал без проверки его условий
Одна и та же лаборатория несколько раз исследовала одну из смесовых тканей и сообщала результаты гигроскопичности в диапазоне 3,2–4,6%. Эти цифры стали поводом разбираться в документации, но после обнаруженных проблем с испытаниями использовать их как достоверное доказательство свойств материала мы не стали.
От разных лабораторий я также не раз слышал, что ткани с долей полиэстера больше 50% обычно не проходят требование по гигроскопичности. Для выбора материала это серьёзный практический сигнал. Однако процент полиэстера не заменяет методику и результат конкретного испытания.
Есть и обратная сторона: мы нашли восемь реестровых выписок других изготовителей на синтетическую продукцию. В части записей ГОСТ 12.4.280 указан как документ изготовления, в других — техническое описание и отдельные положения стандартов. Реестр показывает формулировку декларации, но не объясняет весь путь к ней. Поэтому эти примеры ставят вопрос о единообразии практики, а не дают основание объявить чужую продукцию незаконной.
Где описано само изделие
В некоторых выписках рядом с отдельными пунктами ГОСТа было техническое описание, а ТУ не видно. Это ещё не доказывает, что документов нет: реестр не показывает весь комплект. Но изготовителю всё равно нужно где-то определить материалы, конструкцию, размеры, защиту и правила приёмки.
Регламент — обязательная нормативная основа. Но он не является технической документацией на нашу конкретную модель и не описывает вместо изготовителя весь её производственный комплект. [4]
А дальше появляется уже предметный вопрос к правилам. В подпункте 2 пункта 5.10 ТР ТС 019 среди обязательных доказательственных материалов прямо названы «технические условия», описание СИЗ и эксплуатационные документы. Следующий подпункт отдельно говорит о стандартах, применяемых полностью или частично, и об описании выбранных решений, если эти стандарты не применяются. Для меня это основание проверять комплект документов, а не довольствоваться строкой «соответствует пункту ГОСТа». [1]
При этом общие правила заполнения декларации, утверждённые Решением ЕЭК № 293, требуют указывать документ изготовления — стандарт, стандарт организации (СТО), ТУ или иной документ — с оговоркой «при наличии». А применение отдельных пунктов стандартов предусматривают отдельно, в дополнительных сведениях. Оговорка в форме документа сама по себе не отменяет требования конкретного регламента к доказательствам. [5]
В обращении в ЕЭК мы просим разъяснить, когда нужны отдельные ТУ, когда допустим иной документ с соответствующим содержанием и как правильно показать выбранный комплект в декларации. Для своего проекта ТУ разработали; регламент и одну ссылку на испытание вместо документации на модель не используем.
Почему число циклов истирания ещё ничего не доказывает
Допустим, в одном документе требуется 1 300 циклов, а лаборатория сообщает 74 000. Хочется выдохнуть: запас огромный. Но сначала нужно выяснить, одинаково ли испытывали материал.
У нас истирание определили по ГОСТ ISO 12947-2-2021, методом Мартиндейла. В перечне к регламенту указан другой документ этого семейства — ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011, а ГОСТ 12.4.280 отсылает также к ГОСТ 18976-73. Разные методы задают разные воздействия и критерии. Сравнивать их циклы напрямую так же бессмысленно, как сравнивать количество шагов и оборотов педалей. [6] [3]
При этом старый ГОСТ 18976-73 исключает из области применения ткани для спецодежды из химических волокон. Возникает следующий вопрос: каким методом подтверждать показатель для конкретной современной смесовой ткани? И ещё раньше — распространяется ли требование об истирании на одежду только со свойством «З», без заявленного «Ми», то есть защиты от истирания? Именно это мы просим разъяснить ЕЭК. В окончательном проекте ТУ мы сохранили испытание на истирание: норма прямо упоминает одежду «З», а стоимость этой проверки невелика. Это наш осторожный выбор до разъяснения, а не универсально утверждённая методика. Проект пока не введён в производство. [7]
Замена стандарта в национальном фонде тоже не решает вопрос автоматически. Для оценки соответствия важен перечень ЕАЭС и его переходные правила. «ГОСТ отменён» и «результат по нему запрещён в любой ситуации» — не одно и то же. [6] [8]
Для материала с полимерным покрытием возник похожий выбор. В перечне есть ГОСТ 30303-95, а его современная замена — ГОСТ ISO 1421-2021. Российский статус стандарта и его место в перечне ЕАЭС надо проверять отдельно: национальная отмена не позволяет просто объявить старый результат недопустимым, а новая дата на обложке не делает новый метод автоматически пригодным для любой декларации. Переходные правила здесь имеют практическое значение. В проекте ТУ мы оставили метод из перечня — ГОСТ 30303-95, а допустимость замены вынесли в вопросы к ЕЭК. [9] [8]
Как мы проверили работу лаборатории
В нашей истории было три серии испытаний: по двум выдали протоколы, по одной прислали результаты электронной почтой без оформления протоколов. По первичным записям и фотографиям я проверял подготовку образцов, размеры, режимы и расчёты. Для этого нужно понимать заказанную программу и прослеживать, как из измерений получился вывод.
Самый наглядный пример — воздухопроницаемость. В расчёте исходные 370,4 дм³/(м²·с) дополнительно умножили на 167 и получили 61 856,8 мм/с. Между тем 1 дм³, разделённый на 1 м², даёт слой толщиной 1 мм. Значит, исходное значение равно 370,4 мм/с, без множителя 167.
С размером образцов история сложнее: важно отличать полную заготовку, рабочую ширину и расстояние между зажимами. По одному обозначению «50 × 200» нельзя понять, правильно ли подготовлена проба. Нужно сопоставлять первичные записи с таблицей метода. В одной группе средняя продолжительность разрыва получилась около 21 секунды при предусмотренных 30 ± 5 секундах; другие группы укладывались в этот диапазон. [10]
Были и вопросы к измерительному диапазону машины. Расчёт по указанному в документах пределу 10 кН давал 2–12% шкалы вместо предусмотренных методом 20–80%. Но машина может иметь сменные датчики. Поэтому правильный следующий шаг — запросить фактически использованные датчик и диапазон, а не объявить доказанным нарушение по одному обозначению установки.
Даже простой секундомер потребовал внимания: в протокол перенесли реквизиты старой поверки, хотя в документах на оборудование была новая действующая. Это ошибка в оформлении сведений; утверждать, что прибор использовали без поверки, было бы неверно.
После первой претензии лаборатория письменно признала, что вместо согласованной стирки применяла замачивание. На вторую претензию — десять страниц и двадцать числовых доводов — подробного ответа по существу не дала. Затем договор расторгли, нам вернули 40 тыс. ₽, а восемь протоколов аннулировали по дополнительному соглашению.
Я считаю этот спор выигранным: мы добились возврата денег и не положили спорные результаты в основу декларации. Признание замачивания и последующее урегулирование — разные события; признания всех остальных замечаний от лаборатории не было.
Что можно взять у поставщика ткани
Документ на материал не заменяет оценку готового СИЗ. Это мы понимали до переписки. Запросы поставщикам нужны были, чтобы выяснить другое: какие исследования стоят за рекламным обещанием «для спецодежды» и можно ли использовать их результаты по назначению.
Содержательно ответил один крупный поставщик. Оказалось, отметка о ТР ТС 019 в его каталоге относилась к испытаниям на прокол и порез, а часть химических методов была выбрана для ТР ТС 017 и не входила в перечень к ТР ТС 019. Для нашей одежды «З» это не давало готового комплекта доказательств.
Отсюда полезный вопрос поставщику: «Какие показатели этого артикула испытаны, по каким методам и как протокол связан с нашей партией?» Слово «сертифицированная» в описании ткани само по себе ничего из этого не объясняет.
Различие методов не означает само по себе, что спецодежда обязана быть «химически безопаснее» любой обычной одежды. Важно, что и как измеряют: содержание вещества в материале или его выделение в воду либо воздух, при какой подготовке образца, температуре, длительности и чувствительности измерения. Например, содержание в мкг/г и миграция в мг/л — разные показатели; одно число нельзя просто подставить вместо другого. В ТР ТС 017 и 019 действительно есть требования с разными видами показателей и условиями применения. [11] [12]
Но это ещё не объясняет, почему для одной и той же неизменённой ткани нужно повторять подходящее исследование только из-за номера регламента. Если показатель, условия и точность совпадают, а материал прослеживается, хочется понять конкретную причину отказа принять результат. Именно это мы добавили в вопросы к ЕЭК: какие различия обусловлены безопасностью, а где требуется согласовать перечни методов и правила использования уже полученных протоколов.
Почему предложения лабораторий надо сравнивать построчно
Сопоставление программы помогает понять и цену. Нам нужны исследования для конкретного изделия; итоговую сумму предложения без перечня показателей сравнивать бессмысленно. Разные пакеты, наоборот, полезны, если видно, какую часть работы каждый закрывает.
Предложение из нашей переписки
Что в него входит
Что это значит для выбора
Около 385 тыс. ₽ за семь тканей со швами
Предложенный комплекс физики, гигиены, химии и токсикологии
Около 55 тыс. ₽ на ткань в среднем по этому пакету; это не универсальный тариф
36–43 тыс. ₽ на ткань
Более узкий состав санитарно-химических исследований
Не включены физические испытания, определение пентахлорфенола и бензидиновых красителей, раздражающее действие на кожу
Около 100 тыс. ₽ за состав
Ориентиры от двух других лабораторий
Нужна расшифровка программы, прежде чем сравнивать с первым пакетом
Разный объём работ не мешает сравнивать предложения. Он показывает, что именно придётся докупить. Более низкая цена неполного пакета полезна для выбора маршрута, но ещё не является ценой готового доказательственного комплекта.
Что изменится в 2027 году и что делать сейчас
Решение Совета ЕЭК № 40 меняет ТР ТС 019; основная дата вступления — 27 апреля 2027 года, для отдельных положений предусмотрена связь с включением методов в перечень. Раздел 5 об оценке соответствия этим решением не переписан. Поэтому ждать, что новая редакция сама ответит на все вопросы о схеме 1д и доказательствах, оснований нет. Решение № 115 устанавливает переходные положения для ранее оформленных документов. [13] [14]
Наш результат на сегодня — готовый проект ТУ и связанных документов: техническое описание, инструкция, маркировка, производственный контроль, досье и задания на испытания. За шесть редакций мы увязали назначение, материал, требование, метод и документ, которым подтверждается результат. Перед запуском нужно закрыть оставшиеся нормативные развилки; для этого подготовлено обращение в ЕЭК.
Новому производителю я предложил бы начать с такой же связи, пусть сначала на одной странице: что обещаем пользователю → чем это проверяется → кто может проверить → какое доказательство останется у нас. В договоре с лабораторией нужны программа, подготовка проб, методы, статус результатов и порядок разбора спорных данных. В полученном протоколе стоит проверить хотя бы идентификацию образца, единицы, арифметику и совпадение заказанной программы с выполненной.
Мне хотелось бы, чтобы этот путь был проще. Рабочий халат обычно надевают поверх другой одежды, а процедура его декларирования у нас оказалась менее предсказуемой, чем оформление обычной продукции, в том числе находящейся в длительном контакте с кожей. Продолжительность ношения сама по себе не определяет риск: у защитной одежды есть особая задача. Но конкретные различия в требованиях должны иметь ясное объяснение, которое изготовитель может получить до первого заказа испытаний.
В личном блоге я подробнее рассказываю об этой работе и её экономике. Здесь оставлю вопрос коллегам: как вы согласовываете программу испытаний — получаете от лаборатории перечень готовых услуг или сначала вместе разбираете требования к конкретному изделию?
Источники
[1] ТР ТС 019/2011, разделы 4–6 и приложения; базовый текст читается с изменениями № 55
[2] Решение Совета ЕЭК от 28.05.2019 № 55, изменения ТР ТС 019/2011
[3] ГОСТ 12.4.280-2014 с Изменением № 1, пункты 5.4.2 и таблица 3
[4] Договор о ЕАЭС, приложение № 9, пункт 2; технический регламент, изготовитель и идентификация продукции
[5] Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 № 293 в редакции № 198; правила оформления декларации, раздел II, пункт 5, подпункты д и з
[6] Росстандарт, перечни стандартов к ТР ТС 019/2011 по Решению № 30 с изменениями № 105
[7] ГОСТ 18976-73, область применения метода истирания
[8] Решение Совета ЕЭК от 23.06.2023 № 67, пункт 33 о действии стандартов из перечней
[9] Росстандарт, перечни стандартов к ТР ТС 019/2011 по Решению № 30 с изменениями № 105
[10] ГОСТ 3813-72, подготовка образцов и условия определения прочности
[11] ТР ТС 017/2011, статьи 5 и 11; карточка документа и изменения на портале Росстандарта
[12] ТР ТС 019/2011, приложение 3, таблица 1, тканевые материалы и химические показатели
[13] Решение Совета ЕЭК от 13.03.2026 № 40, изменения ТР ТС 019/2011 и сроки их вступления
[14] Решение Коллегии ЕЭК от 08.09.2026 № 115, переходные положения к изменениям ТР ТС 019/201
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