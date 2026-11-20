Мы готовили одежду для защиты от общих производственных загрязнений: без обещаний защитить человека от огня, кислоты или электрической дуги. Казалось бы, один из самых понятных случаев применения регламента о средствах индивидуальной защиты. На практике подготовка заняла месяцы: пришлось сопоставлять регламент с ГОСТами, разбираться в методах испытаний и добиваться возврата денег за спорные протоколы.

Такую одежду используют, например, в мастерских и автосервисах. При выборе изделий для кухни или кафе важно отличать защиту работника от санитарной одежды для защиты пищи. Внешне похожие халаты могут иметь разные назначения.

Это не первый наш опыт декларирования спецодежды. Раньше проходили по схеме 3д: испытания проводила аккредитованная лаборатория, поэтому выбор исполнителя был для нас понятнее. На нужный теперь набор работ прежний контрагент сориентировал на 600 тыс. ₽ с лишним, причём это ещё не выглядело окончательным пределом. Поэтому решили разбираться глубже сами.

Я организовывал эту работу целиком — от выбора требований и материалов до технической документации, лабораторий и претензий. В результате у нас появился готовый проект комплекта ТУ, но запуск этого направления мы отложили: по нескольким ключевым вопросам требуется определённость. Другую продукцию предприятие продолжает выпускать.

Расскажу, что стоит выяснить до оплаты испытаний и почему слово «декларация» ещё не означает простую процедуру. Нормативные ссылки проверены на 11 ноября 2026 года.