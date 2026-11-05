Как построить отдел продаж с нуля: этапы и ошибки

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Собственник больше не успевает продавать сам. Заявки копятся, клиентам нужно отвечать, действующую базу тоже нельзя бросать. Кажется, решение очевидно: нанять менеджеров и передать им продажи.

Но после найма появляются новые задачи. Одному сотруднику непонятен продукт, другой не знает, что отвечать клиентам, третий ждёт согласования каждого предложения. Вместо освобождения времени собственник получает ещё одну работу — управление командой.

Чтобы построить отдел продаж с нуля, нужно подготовить условия, в которых сотрудники смогут давать результат: понятный процесс продажи, поток клиентов, обучение и управление. Разберём, в какой последовательности это делать и какие ошибки мешают запуску.

1. Проверьте, что именно вы собираетесь передавать менеджерам

Прежде чем нанимать команду, разберитесь, как сейчас происходят продажи.

Кто покупает продукт? С какой задачей приходит? Какие вопросы задаёт? Почему соглашается или отказывается? Какие действия помогают довести клиента до решения?

Если пока никто не понимает, кому и как продавать, менеджерам придётся одновременно проверять спрос, придумывать предложение и искать способ заключить сделку. При этом собственник будет ждать от них выполнения плана.

Первые продажи дают материал для будущей системы. Зафиксируйте:

какие клиенты покупают и зачем;

откуда они приходят;

как проходит разговор;

какие сомнения возникают;

что влияет на решение;

сколько времени занимает покупка.

Если собственник продаёт лично, важно разобрать его действия. Фразы «нужно почувствовать клиента» недостаточно для обучения. Нужны конкретные вопросы, аргументы и примеры разговоров.

Отдельно проверьте, нужен ли бизнесу именно отдел продаж. Если покупка проходит самостоятельно, а сотрудники в основном помогают оформить заказ, состав задач и требования к команде будут другими.

2. Определите цель и бюджет запуска

«Хотим больше продавать» не объясняет, какой отдел нужен.

Определите результат на выбранный период: объём продаж, количество клиентов, допустимые расходы. Затем проверьте, сколько заявок, встреч и сделок потребуется для его достижения.

Если исторических данных мало, первые расчёты будут гипотезами. Их нужно проверять на практике, а не превращать в обязательные нормативы без оснований.

В бюджете запуска учтите:

подбор сотрудников;

оплату руководителя и менеджеров;

время на обучение и адаптацию;

привлечение клиентов;

CRM, телефонию и другие необходимые инструменты;

период до выхода команды на ожидаемую результативность.

Не рассчитывайте, что новый сотрудник сразу начнёт продавать на уровне собственника. Ему нужно разобраться в продукте, клиентах и процессе работы.

План должен учитывать и цикл сделки. Если клиент принимает решение несколько месяцев, результаты первых недель нельзя оценивать только по поступившим деньгам.

3. Выберите, кто будет строить отдел

Есть два варианта старта.

Первый — через руководителя отдела продаж. Вы нанимаете РОПа, который погружается в продукт, разбирается в продаже, формирует команду и организует её работу.

Это требует больше вложений на старте. При подборе нужно проверить, умеет ли кандидат именно запускать отдел: выстраивать найм, адаптацию и управление. Опыт руководства готовой командой сам по себе этого не подтверждает.

Второй — через собственника. Вы берёте на себя функцию руководителя, нанимаете первых менеджеров, обучаете их и контролируете работу. Позже привлекаете РОПа или развиваете подходящего сотрудника внутри команды.

В своих материалах Василий рекомендует рассматривать старт с двух менеджеров: так можно сравнивать их работу и снижать зависимость от одного продавца. При этом объём найма нужно соотносить с потоком клиентов и бюджетом.

Главное ограничение второго варианта — время собственника. Управление нельзя выполнять по остаточному принципу.

Если вы выбрали этот путь, в календаре должны появиться подбор, обучение, разборы сделок и контроль показателей. Иначе менеджеры останутся без руководства, хотя формально руководитель у них есть.

4. Подготовьте рабочую основу

До выхода сотрудников соберите минимум, который позволит им начать работу:

материалы о продукте и клиентах;

структуру разговора и ответы на частые вопросы;

базу или поток заявок;

понятные этапы сделки;

порядок фиксации информации;

правила согласования условий;

план и систему оплаты.

На старте не нужен многотомный регламент. Нужны ответы на повседневные вопросы: кому звонить, что выяснять, как предлагать продукт, где фиксировать договорённости и когда подключать руководителя.

В CRM настройте этапы, которые отражают реальную продажу. У сделки должны быть ответственный, актуальный статус и следующий шаг со сроком.

Не пытайтесь заранее автоматизировать весь будущий отдел. Сначала проверьте процесс на реальных клиентах. Когда станет понятно, какие действия работают и повторяются, их можно закреплять и улучшать.

Иначе вы потратите время на настройку системы, которую придётся переделывать после первых разговоров.

5. Наймите сотрудников под конкретные задачи

«Нужен сильный продажник» — слишком широкое описание вакансии.

Работа с входящими заявками, поиск новых клиентов и развитие действующей базы требуют разного опыта. Определите, какие задачи человек будет выполнять, с каким продуктом работать и какой цикл сделки сопровождать.

На собеседовании выясняйте:

что кандидат продавал в последнее время;

откуда получал клиентов;

за какую часть сделки отвечал;

каких результатов достигал и при каких условиях;

как разбирался с отказами и сложными ситуациями;

чего ждёт от следующего места работы.

Умение убедительно рассказать о себе ещё не доказывает качество работы с клиентами. Просите конкретные примеры, уточняйте личный вклад и условия достижения результата.

Со своей стороны показывайте реальную картину: задачи, продукт, поток заявок, оплату, обучение и текущие сложности. Если на собеседовании обещать готовую систему, а после выхода предложить построить всё самостоятельно, ожидания разойдутся.

Подбор тоже требует анализа. Если подходящие кандидаты не откликаются, проверьте предложение компании, содержание вакансии и источники поиска.

6. Организуйте адаптацию и обучение

Папка с материалами и просьба «изучи, потом начнёшь звонить» не заменяют адаптацию.

Новому сотруднику нужно понять продукт, клиентов, порядок работы и критерии результата. Компании — увидеть, как он применяет информацию, воспринимает обратную связь и справляется с задачами.

Выстройте последовательность:

Знакомство с продуктом и клиентскими задачами. Разбор примеров разговоров и сделок. Отработка типовых ситуаций. Освоение CRM и правил работы. Первые контакты с поддержкой руководителя. Обратная связь и проверка изменений.

Назначьте ответственного за адаптацию и контрольные точки. Проверяйте способность действовать, а не только пересказывать информацию.

После разбора звонка выберите одну-две вещи для улучшения и посмотрите следующий разговор. Если менеджер согласился с замечаниями, но продолжает работать по-прежнему, обучение ещё не завершено.

Систему оплаты тоже объясните до начала работы. Сотрудник должен понимать, из чего складывается доход и какой результат влияет на вознаграждение.

7. Запустите контроль и только затем расширяйте команду

Первые продажи — повод изучить работающую модель, а не сразу увеличивать штат.

Смотрите, хватает ли заявок, как быстро их обрабатывают, где теряются клиенты, выполняются ли договорённости и как меняется результат после обучения.

Нормативы активности связывайте с задачами. Количество звонков полезно, когда понятно, какую работу они обеспечивают. Само по себе требование «звонить больше» не объясняет, почему клиенты не покупают.

Перед следующим наймом проверьте, что ограничивает продажи. Если менеджеры не справляются с качественной обработкой потока, усиление команды может быть обоснованным. Если заявок недостаточно или сотрудники теряют клиентов на одном этапе, сначала разберитесь с этой проблемой.

Расширять отдел стоит с пониманием, откуда новые люди получат работу, кто их обучит и как будет контролироваться результат.

Ошибки, которые тормозят построение отдела продаж

Нанять РОПа и исчезнуть. Руководителю нужны согласованные цели, ресурсы и регулярная коммуникация с собственником. Самостоятельность формируется через понятные договорённости.

Надеяться на одного сильного продавца. Если его подход никто не изучает, успех остаётся личным навыком. Разбирайте удачные сделки и проверяйте, что можно передать команде.

Заменять обучение требованиями. Менеджер может знать план, но не уметь его выполнять. Руководителю нужно видеть, каких действий и навыков ему не хватает.

Оценивать новичков без учёта условий. Перед выводами проверьте качество заявок, подготовку, нагрузку и время, необходимое для прохождения сделки.

Описывать непроверенный процесс в подробных регламентах. Документы должны помогать выполнять работу. Закрепляйте то, что проверили, и обновляйте правила по результатам практики.

С чего начать собственнику

До публикации вакансии ответьте на пять вопросов:

Что и кому будет продавать команда? Откуда поступят клиенты? Кто займётся наймом, обучением и ежедневным управлением? Какой бюджет предусмотрен на запуск? По каким данным вы поймёте, что отдел начинает работать?

Если ответы пока расплывчатые, сначала уточните основу. Это поможет сформулировать задачи будущих сотрудников и подготовить условия для их выполнения.

Затем выберите модель запуска, назначьте ответственного и начните с небольшой команды, работу которой сможете поддерживать и анализировать. Следующий найм должен опираться на понимание, как устроена продажа и что позволит увеличить результат.