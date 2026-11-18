Как повысить конверсию продаж: что проверять до смены скрипта
Заявки поступают, менеджеры разговаривают с клиентами, но продаж становится меньше. Первое решение — переписать скрипт и научить команду новым формулировкам.
Однако клиент мог не дождаться ответа, получить предложение с опозданием или остаться без следующего контакта. Новый сценарий разговора такие потери не устранит.
Чтобы повысить конверсию продаж, сначала определите, на каком этапе и по какой причине клиенты перестают двигаться к покупке.
1. Проверьте, правильно ли рассчитана конверсия
Для конверсии из заявки в покупку используется формула:
Количество покупателей из выбранной группы заявок / количество заявок в этой группе × 100%.
Главное — считать одну группу клиентов. Если сделка занимает месяц, деление сегодняшних оплат на сегодняшние заявки не покажет качество их обработки.
Проверьте также:
одинаково ли учитываются обращения в сравниваемых периодах;
исключены ли дубли и технические тесты;
по каким правилам заявка признаётся нецелевой;
достаточно ли времени прошло для покупки;
отражены ли реальные результаты в CRM.
Не позволяйте улучшать показатель через произвольное исключение неудобных клиентов. Критерии должны быть согласованы и применяться последовательно.
Иначе команда будет обсуждать изменение конверсии, которого в действительности не было.
2. Найдите этап потери
Общая конверсия показывает итог, но не объясняет причину.
Разложите путь клиента на переходы, соответствующие вашей модели продаж:
заявка → состоявшийся контакт;
контакт → встреча или обсуждение продукта;
обсуждение → согласование условий;
согласование → покупка.
Если снизилась доля состоявшихся контактов, проверьте скорость ответа, распределение обращений и дальнейшие попытки связаться. До презентации продукта часть клиентов ещё не дошла.
Если разговоры проходят, но предложения остаются без движения, нужно изучать содержание переговоров и последующие действия.
Сопоставляйте статусы с перепиской и звонками. Запись «клиент думает» не объясняет, какие вопросы остались и о чём договорились.
3. Выясните, какие заявки получает команда
Конверсия зависит от того, с каким ожиданием человек оставил обращение.
Уточните:
что ему обещали в рекламе;
видел ли он стоимость;
выбирал ли конкретный продукт;
оставлял ли заявку на покупку или на бесплатный материал;
изменились ли источники и состав аудитории.
Если раньше большинство обращений приходило от готовых к покупке клиентов, а теперь выросла доля тех, кто только изучает вопрос, общая конверсия может снизиться без ухудшения переговоров.
Сравнивайте источники и сегменты отдельно. Проверьте, соответствует ли разговор менеджера ожиданиям клиента. Человеку, который пришёл уточнить условия, и человеку, готовому оформлять заказ, может требоваться разная работа.
4. Проверьте скорость обработки и нагрузку
Посмотрите, сколько времени проходит от обращения до первого действия менеджера. Отдельно изучите заявки, поступившие вечером, в выходные и в периоды повышенной нагрузки.
Проверьте:
вовремя ли назначается ответственный;
нет ли перегруженных сотрудников;
кто подхватывает обращения при отсутствии менеджера;
соблюдаются ли обещанные сроки отправки предложений;
что происходит после неудачной попытки связаться.
Задача в CRM ещё не означает, что клиент получил ответ. Проверяйте реальные действия.
Если поток вырос, а порядок распределения остался прежним, менеджеры могут не успевать обрабатывать заявки качественно. Здесь нужно пересматривать нагрузку и организацию работы.
5. Разберите действия после первого разговора
Клиент заинтересовался, получил предложение и пропал. В CRM стоит «думает». Следующая задача — через неделю.
Проверьте, выяснил ли менеджер порядок принятия решения, оставшиеся вопросы и подходящий срок продолжения разговора. Был ли согласован конкретный следующий шаг?
Один отправленный файл не подтверждает, что клиент понял предложение и готов двигаться дальше.
Изучите и причины потерь ближе к оплате: непонятные условия, задержки согласования, отсутствие нужного продукта, технические сложности. Разделяйте отказ от покупки и препятствие, которое компания ещё может устранить.
Цепочка дальнейших контактов должна учитывать договорённости с клиентом. Бесконечное «напоминаю о себе» не заменяет содержательного продолжения.
6. Проверьте навыки менеджеров и только затем меняйте скрипт
Когда проблемный участок найден, прослушайте разговоры и прочитайте переписку по соответствующим сделкам. Возьмите как неудачные, так и успешные примеры.
Оцените, умеют ли сотрудники:
выяснять задачу и критерии выбора;
связывать предложение с полученными ответами;
уточнять причину сомнений;
обсуждать порядок согласования;
договариваться о следующем действии.
Если нужные вопросы уже есть в скрипте, но менеджеры их пропускают или не используют ответы, сначала требуется обучение. Выберите одну-две точки для изменения, отработайте их и проверьте следующие разговоры.
Обновление сценария обосновано, если изменились продукт и аудитория, появились повторяющиеся вопросы или сама структура разговора мешает выяснить задачу клиента. Скрипт должен оставаться понятной опорой для диалога.
Как проверить, помогло ли изменение
Зафиксируйте исходный показатель, выбранную причину и конкретное действие. Например: предложения уходят без согласованного обсуждения — команда отрабатывает завершение разговора и фиксацию следующего шага.
Сначала проверьте применение нового подхода, затем — движение сделок и покупки. Сравнивайте сопоставимые группы, учитывайте цикл продажи и избегайте выводов по нескольким разговорам.
Не меняйте одновременно скрипт, распределение заявок, мотивацию и условия продукта, если хотите понять вклад конкретного решения.
Начните с одного участка воронки. Найдите подтверждённую причину потерь, устраните её и вернитесь к данным. После такой проверки будет понятно, нужен ли новый скрипт и какую именно задачу он должен решать.
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