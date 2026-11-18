Заявки поступают, менеджеры разговаривают с клиентами, но продаж становится меньше. Первое решение — переписать скрипт и научить команду новым формулировкам.

Однако клиент мог не дождаться ответа, получить предложение с опозданием или остаться без следующего контакта. Новый сценарий разговора такие потери не устранит.

Чтобы повысить конверсию продаж, сначала определите, на каком этапе и по какой причине клиенты перестают двигаться к покупке.

1. Проверьте, правильно ли рассчитана конверсия

Для конверсии из заявки в покупку используется формула:

Количество покупателей из выбранной группы заявок / количество заявок в этой группе × 100%.

Главное — считать одну группу клиентов. Если сделка занимает месяц, деление сегодняшних оплат на сегодняшние заявки не покажет качество их обработки.

Проверьте также:

одинаково ли учитываются обращения в сравниваемых периодах;

исключены ли дубли и технические тесты;

по каким правилам заявка признаётся нецелевой;

достаточно ли времени прошло для покупки;

отражены ли реальные результаты в CRM.

Не позволяйте улучшать показатель через произвольное исключение неудобных клиентов. Критерии должны быть согласованы и применяться последовательно.

Иначе команда будет обсуждать изменение конверсии, которого в действительности не было.

2. Найдите этап потери

Общая конверсия показывает итог, но не объясняет причину.

Разложите путь клиента на переходы, соответствующие вашей модели продаж:

заявка → состоявшийся контакт;

контакт → встреча или обсуждение продукта;

обсуждение → согласование условий;

согласование → покупка.

Если снизилась доля состоявшихся контактов, проверьте скорость ответа, распределение обращений и дальнейшие попытки связаться. До презентации продукта часть клиентов ещё не дошла.

Если разговоры проходят, но предложения остаются без движения, нужно изучать содержание переговоров и последующие действия.

Сопоставляйте статусы с перепиской и звонками. Запись «клиент думает» не объясняет, какие вопросы остались и о чём договорились.

3. Выясните, какие заявки получает команда

Конверсия зависит от того, с каким ожиданием человек оставил обращение.

Уточните:

что ему обещали в рекламе;

видел ли он стоимость;

выбирал ли конкретный продукт;

оставлял ли заявку на покупку или на бесплатный материал;

изменились ли источники и состав аудитории.

Если раньше большинство обращений приходило от готовых к покупке клиентов, а теперь выросла доля тех, кто только изучает вопрос, общая конверсия может снизиться без ухудшения переговоров.

Сравнивайте источники и сегменты отдельно. Проверьте, соответствует ли разговор менеджера ожиданиям клиента. Человеку, который пришёл уточнить условия, и человеку, готовому оформлять заказ, может требоваться разная работа.

4. Проверьте скорость обработки и нагрузку

Посмотрите, сколько времени проходит от обращения до первого действия менеджера. Отдельно изучите заявки, поступившие вечером, в выходные и в периоды повышенной нагрузки.

Проверьте:

вовремя ли назначается ответственный;

нет ли перегруженных сотрудников;

кто подхватывает обращения при отсутствии менеджера;

соблюдаются ли обещанные сроки отправки предложений;

что происходит после неудачной попытки связаться.

Задача в CRM ещё не означает, что клиент получил ответ. Проверяйте реальные действия.

Если поток вырос, а порядок распределения остался прежним, менеджеры могут не успевать обрабатывать заявки качественно. Здесь нужно пересматривать нагрузку и организацию работы.

5. Разберите действия после первого разговора

Клиент заинтересовался, получил предложение и пропал. В CRM стоит «думает». Следующая задача — через неделю.

Проверьте, выяснил ли менеджер порядок принятия решения, оставшиеся вопросы и подходящий срок продолжения разговора. Был ли согласован конкретный следующий шаг?

Один отправленный файл не подтверждает, что клиент понял предложение и готов двигаться дальше.

Изучите и причины потерь ближе к оплате: непонятные условия, задержки согласования, отсутствие нужного продукта, технические сложности. Разделяйте отказ от покупки и препятствие, которое компания ещё может устранить.

Цепочка дальнейших контактов должна учитывать договорённости с клиентом. Бесконечное «напоминаю о себе» не заменяет содержательного продолжения.

6. Проверьте навыки менеджеров и только затем меняйте скрипт

Когда проблемный участок найден, прослушайте разговоры и прочитайте переписку по соответствующим сделкам. Возьмите как неудачные, так и успешные примеры.

Оцените, умеют ли сотрудники:

выяснять задачу и критерии выбора;

связывать предложение с полученными ответами;

уточнять причину сомнений;

обсуждать порядок согласования;

договариваться о следующем действии.

Если нужные вопросы уже есть в скрипте, но менеджеры их пропускают или не используют ответы, сначала требуется обучение. Выберите одну-две точки для изменения, отработайте их и проверьте следующие разговоры.

Обновление сценария обосновано, если изменились продукт и аудитория, появились повторяющиеся вопросы или сама структура разговора мешает выяснить задачу клиента. Скрипт должен оставаться понятной опорой для диалога.

Как проверить, помогло ли изменение

Зафиксируйте исходный показатель, выбранную причину и конкретное действие. Например: предложения уходят без согласованного обсуждения — команда отрабатывает завершение разговора и фиксацию следующего шага.

Сначала проверьте применение нового подхода, затем — движение сделок и покупки. Сравнивайте сопоставимые группы, учитывайте цикл продажи и избегайте выводов по нескольким разговорам.

Не меняйте одновременно скрипт, распределение заявок, мотивацию и условия продукта, если хотите понять вклад конкретного решения.

Начните с одного участка воронки. Найдите подтверждённую причину потерь, устраните её и вернитесь к данным. После такой проверки будет понятно, нужен ли новый скрипт и какую именно задачу он должен решать.