Акт сверки и исковая давность: подпись, которая продлевает жизнь долгу на три года

Акт сверки бухгалтеры подписывают десятками, обычно по итогам квартала или года. Для юриста это один из самых ценных документов в деле о взыскании: иногда только он и спасает долг, по которому давность вот-вот истечет или уже истекла. Разберем, как это работает и что в акте должно быть, чтобы он сработал.
Базовые правила
Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ). Течет он со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по долгу с установленным сроком оплаты — с первого дня просрочки (ст. 200 ГК РФ).
Если покупатель должен был оплатить поставку до 10.11.2023, давность по этому долгу истекает 10.11.2026. Проблема в том, что многие компании узнают об этом, когда собирают документы для иска.
Признание долга прерывает давность
Течение срока прерывается, если должник совершил действия, свидетельствующие о признании долга (ст. 203 ГК РФ). После перерыва срок начинается заново, и время, истекшее до перерыва, не засчитывается.
Верховный Суд в п. 20 постановления Пленума от 29.09.2015 № 43 привел примеры таких действий: признание претензии, просьба об отсрочке или рассрочке, акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Перечень открытый, но акт сверки в нем назван прямо. А вот уплата части долга сама по себе не означает признания всего долга, если должник не оговорил иное (там же).
Пример. Долг 800 тыс. руб., срок оплаты истек 10.11.2023. Должник подписал акт сверки 25.06.2025. С этого дня давность считается заново и истечет 25.06.2028. Без акта кредитор потерял бы право на иск в ноябре 2026 года.
Чья подпись считается
Ключевые слова — «уполномоченным лицом». Директор полномочен в силу закона. Остальным нужна доверенность, из которой видно право подписывать акты сверки или признавать долг.
На практике спорят о подписи главного бухгалтера. Если доверенности нет, суды часто не признают такой акт перерывом давности: сверить цифры и признать долг — не одно и то же. Поэтому для кредитора надежнее, чтобы акт со стороны должника подписал директор, либо чтобы к акту прилагалась копия доверенности подписанта.
Еще две детали, которые решают спор:
в акте должен быть виден конкретный долг: договор, документы, сумма, а не только общее сальдо;
акт должен исходить от должника, а не только от кредитора; акт, подписанный в одностороннем порядке, давность не прерывает.
Если давность уже истекла
Перерыв возможен только пока срок не истек. Но есть второй механизм: если должник письменно признал долг после истечения давности, срок начинает течь заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).
Верховный Суд применил это правило в определении от 27.05.2022 № 305-ЭС21-26233. По госконтракту 2012 года давность, по оценке судов, истекла в феврале 2018 года, а в 2020 году заказчик подписал акт сверки с этим долгом. Нижестоящие суды отказали в иске из-за пропуска давности. Экономколлегия с ними не согласилась и направила дело на новое рассмотрение: письменное признание долга после истечения давности запускает срок заново.
Значит, «старые» долги не стоит сразу хоронить. Если должник продолжает работать и подписывает сверки, у кредитора есть шанс.
Неустойка и проценты живут отдельно
Признание основного долга само по себе не означает признания неустойки и процентов (п. 25 постановления Пленума ВС РФ № 43). Если в акте только сумма за поставку, давность по пеням продолжает идти своим чередом. Поэтому, если неустойка существенная, ее лучше отразить в акте отдельной строкой.
Претензия тоже дает время
В спорах между компаниями до иска нужно направить претензию и подождать 30 календарных дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). На это время давность приостанавливается, а если отказ пришел раньше, то только до его получения (п. 3 ст. 202 ГК РФ, п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 43). Это не повод тянуть, но полезная страховка, если претензию отправили в последний месяц.
Что это значит для налогового учета
Долг с истекшей давностью — безнадежный (п. 2 ст. 266 НК РФ), и его списывают во внереализационные расходы или за счет резерва. Акт сверки сдвигает эту дату.
Отсюда две ошибки, которые стоят денег:
Списали слишком рано. Давность прервана актом сверки, а бухгалтер посчитал три года от даты отгрузки. Инспектор найдет акт в документах контрагента или в собственных архивах, и расход снимут с доначислением налога и пеней.
Списали слишком поздно. Минфин считает, что безнадежный долг надо списать в том периоде, когда наступило основание (письмо от 11.01.2023 № 03-03-06/1/648). Долг, который «висит» на балансе годами после истечения давности, расход в текущем году не даст: придется подавать уточненку за прошлый период.
Поэтому дату истечения давности по каждому крупному долгу стоит вести в отдельном реестре и обновлять его после каждой подписанной сверки.
Что сделать бухгалтеру кредитора
Отправлять акты сверки должникам с просрочкой хотя бы раз в квартал, а не только в конце года.
Просить подпись директора должника или копию доверенности подписанта.
Указывать в акте договоры и документы, а неустойку — отдельной строкой.
Подписанные сверки передавать юристу и хранить вместе с первичкой.
В реестре дебиторки вести дату истечения давности и пересчитывать ее после каждой сверки.
Коротко
Акт сверки, подписанный уполномоченным лицом должника, прерывает давность, а письменное признание после ее истечения запускает срок заново. Для кредитора это дополнительные три года на взыскание, для бухгалтера — новая дата, когда долг станет безнадежным.