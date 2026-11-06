Акт сверки и исковая давность: подпись, которая продлевает жизнь долгу на три года

Базовые правила

Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ). Течет он со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по долгу с установленным сроком оплаты — с первого дня просрочки (ст. 200 ГК РФ).

Если покупатель должен был оплатить поставку до 10.11.2023, давность по этому долгу истекает 10.11.2026. Проблема в том, что многие компании узнают об этом, когда собирают документы для иска.