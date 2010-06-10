Дискриминация от Тензор (СБИС)

Сегодня столкнулся с ситуацией которая меня крайне возмутила. Утром позвонил менеджер СБИС, как обычно напомнить о том что через 2 месяца заканчивается лицензия у клиента, договорились что вышлют счет на этом бы и закончилось если бы не одно «но».

Поступил счет клиенту ИП, на базовую лицензию «СБИС модуль ЭО-Базовый, ИП» на сумму 5400 руб., а также на днях поступил счет на такую же лицензию другому клиенту на 4900 т.е. на 10% дешевле.

Оба клиента зарегистрированы и ведут деятельность в Санкт-Петербурге и отчитываются в местные ФНС. Мне это показалось странным, и я задал обслуживающему менеджеру вопрос о причинах различий выставленных сумм в счетах. И получил ответ, оказывается для клиентов с ИНН выданных не Санкт-Петербургскими ФНС цена 4900, а для клиентов с ИНН СПБ цена выше, на вопрос о причинах такой дискриминации по признаку ИНН менеджер сказала «Ну просто у нас такие цены» и все.

Получается что если вы родились или получили паспорт в 14 лет в СПБ то для вас доступ к электронному документообороту в Санкт-Петербурге почему-то дороже, чем для людей которые приехали из других регионов с ИНН отличным от 78 региона.

Как вы думаете насколько это справедливо и нету ли в таком ценообразовании нарушения закона РФ?