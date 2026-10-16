Ошибочный перевод денег: как суды возвращают средства и что доказывать в 2026 году

Почему банк не вернёт деньги сам

Первое, с чем сталкивается человек, обнаруживший, что средства ушли не туда, - иллюзия, будто достаточно позвонить в банк. Кредитная организация исполняет распоряжение клиента и не вправе списывать зачисленную сумму со счёта получателя без его согласия либо судебного акта. Банковская тайна и гарантии неприкосновенности частной собственности (ст. 35 Конституции РФ) защищают приобретателя не меньше, чем потерпевшего.

Отсюда практический вывод: спор ведётся не с банком, а с тем, кто деньги фактически получил. Единственный рабочий путь — обращение в суд с требованием о возврате неосновательно приобретённого имущества.