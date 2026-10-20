В личном кабинете Клерка появилась отмена заказов: неактуальные покупки больше не нужно хранить
Передумали платить за курс — заказ можно отменить самостоятельно.
На Клерке появилась возможность отменять свои заказы прямо из личного кабинета. Больше не нужно писать в поддержку или хранить в списке счета, которые уже неактуальны.
Новая функция работает в разделе «Заказы»: неоплаченный заказ теперь можно убрать из работы в один клик.
Что изменилось:
Кнопка «Отменить». На странице «Заказы» в личном кабинете у каждого неоплаченного заказа появилась кнопка «Отменить».
Новый статус. После нажатия заказ получает статус «Отменено» и остаётся в истории — найти его можно в списке.
Что важно знать
Отменить можно только неоплаченный заказ. У оплаченных заказов кнопки нет — по ним по-прежнему нужно обращаться в поддержку.
Отменённый заказ оплатить нельзя. Если вы снова захотите купить курс, оформите новый заказ.
История сохраняется. Заказ со статусом «Отменено» не удаляется из кабинета, а остаётся в списке заказов.
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