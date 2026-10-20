В личном кабинете Клерка появилась отмена заказов: неактуальные покупки больше не нужно хранить

Передумали платить за курс — заказ можно отменить самостоятельно.

На Клерке появилась возможность отменять свои заказы прямо из личного кабинета. Больше не нужно писать в поддержку или хранить в списке счета, которые уже неактуальны.

Новая функция работает в разделе «Заказы»: неоплаченный заказ теперь можно убрать из работы в один клик.

Что изменилось:

Кнопка «Отменить». На странице «Заказы» в личном кабинете у каждого неоплаченного заказа появилась кнопка «Отменить». Кнопка отмены только на курсе, где ожидается оплата

Новый статус. После нажатия заказ получает статус «Отменено» и остаётся в истории — найти его можно в списке.

Что важно знать