отчетноть мобилка
Купить подписку
Z
zshklyaeva
Интернет и технологии
Читать 1 мин

В личном кабинете Клерка появилась отмена заказов: неактуальные покупки больше не нужно хранить

Передумали платить за курс — заказ можно отменить самостоятельно.

247 просмотров7 открытий
В личном кабинете Клерка появилась отмена заказов: неактуальные покупки больше не нужно хранить

На Клерке появилась возможность отменять свои заказы прямо из личного кабинета. Больше не нужно писать в поддержку или хранить в списке счета, которые уже неактуальны.

Новая функция работает в разделе «Заказы»: неоплаченный заказ теперь можно убрать из работы в один клик.

Что изменилось:

  • Кнопка «Отменить». На странице «Заказы» в личном кабинете у каждого неоплаченного заказа появилась кнопка «Отменить».

    Кнопка отмены только на курсе, где ожидается оплата
    Кнопка отмены только на курсе, где ожидается оплата

  • Новый статус. После нажатия заказ получает статус «Отменено» и остаётся в истории — найти его можно в списке.

Что важно знать

  • Отменить можно только неоплаченный заказ. У оплаченных заказов кнопки нет — по ним по-прежнему нужно обращаться в поддержку.

  • Отменённый заказ оплатить нельзя. Если вы снова захотите купить курс, оформите новый заказ.

  • История сохраняется. Заказ со статусом «Отменено» не удаляется из кабинета, а остаётся в списке заказов.

    После отмены курс можно увидеть во вкладке “
    После отмены курс можно увидеть во вкладке “Отменено

Информации об авторе

Z

zshklyaeva

Клерк.Ру

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка