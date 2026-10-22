Интерфейс Клерк.Системы стал удобнее: поиск с ИИ-консультантом и новая навигация

Мы обновили главную страницу и навигацию в Клерк.Системе, чтобы нужные материалы находились быстрее.

Что изменилось

Поиск с ИИ-консультантом. Строка поиска на главной ищет по всей системе. Если разбор или вебинар не находится, консультант подскажет, где его искать.

Прямой переход к судебной практике. Этот раздел и правовая система теперь открываются сразу, без захода в «Документы».

Зачем это нужно

В Клерк.Системе много разборов и вебинаров, и найти нужный материал бывает непросто. Теперь поиск начинается сразу с главной страницы, а если нужный разбор не находится, поможет ИИ-консультант.

Раньше, чтобы попасть в судебную практику или правовую систему, нужно было сначала зайти в раздел «Документы». Теперь эти разделы открываются напрямую, и до нужной базы меньше шагов.