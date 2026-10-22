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Злата Шкляева
Интернет и технологии
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В ИИ-чате Клерк.Системы появились темы оформления

ИИ-чат теперь можно настроить под себя: выбрать оформление, в котором удобнее читать ответы днем, вечером или ночью.

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В ИИ-чате Клерк.Системы появились темы оформления

Сейчас на выбор доступно четыре варианта оформления чата, у каждого своя цветовая гамма:

  • Светлая тема:

    Белый фон и тёмный текст, привычный вариант для работы днём
    Белый фон и тёмный текст, привычный вариант для работы днём

  • Тёмная тема:

    Тёмно-серый фон и светлый текст, меньше нагрузки на глаза вечером
    Тёмно-серый фон и светлый текст, меньше нагрузки на глаза вечером

  • Сепия:

    Тёплый бежевый фон и коричневатый текст, напоминает старую бумагу и подходит для долгого чтения
    Тёплый бежевый фон и коричневатый текст, напоминает старую бумагу и подходит для долгого чтения

  • Полночь:

    Глубокий тёмно-синий фон и мягкий светлый текст, самый тёмный вариант для работы ночью
    Глубокий тёмно-синий фон и мягкий светлый текст, самый тёмный вариант для работы ночью

Переключатель находится в левой панели, ниже списка диалогов. Попробуйте разные варианты и оставьте тот, с которым работать комфортнее всего.

Информации об авторе

Злата Шкляева

Злата Шкляева

Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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