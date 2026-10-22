В ИИ-чате Клерк.Системы появились темы оформления
ИИ-чат теперь можно настроить под себя: выбрать оформление, в котором удобнее читать ответы днем, вечером или ночью.
Сейчас на выбор доступно четыре варианта оформления чата, у каждого своя цветовая гамма:
Светлая тема:
Тёмная тема:
Сепия:
Полночь:
Переключатель находится в левой панели, ниже списка диалогов. Попробуйте разные варианты и оставьте тот, с которым работать комфортнее всего.
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