В ИИ-чате Клерк.Системы появились темы оформления

ИИ-чат теперь можно настроить под себя: выбрать оформление, в котором удобнее читать ответы днем, вечером или ночью.

Сейчас на выбор доступно четыре варианта оформления чата, у каждого своя цветовая гамма:

Светлая тема: Белый фон и тёмный текст, привычный вариант для работы днём

Тёмная тема: Тёмно-серый фон и светлый текст, меньше нагрузки на глаза вечером

Сепия: Тёплый бежевый фон и коричневатый текст, напоминает старую бумагу и подходит для долгого чтения

Полночь: Глубокий тёмно-синий фон и мягкий светлый текст, самый тёмный вариант для работы ночью

Переключатель находится в левой панели, ниже списка диалогов. Попробуйте разные варианты и оставьте тот, с которым работать комфортнее всего.