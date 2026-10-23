Больше не перепутаете компанию: обновления бизнес-аккаунта на Клерке
Рассказываем об изменениях для тех, кто работает на Клерке от имени нескольких организаций.
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Что изменилось
Переход в профиль в один клик. Из личного кабинета в профиль компании теперь ведёт пункт в боковом меню слева.
Смена компании при оплате. На странице оплаты видно, за какую организацию вы платите, и её можно поменять на другую.
Выбор автора поста. В редакторе публикаций показано, от лица какой компании выйдет пост, и тут же её можно сменить.
Теперь компания выбирается там же, где вы работаете. Так меньше шансов оплатить тариф или опубликовать пост не от той компании.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Жеско