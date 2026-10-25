Что бухгалтеру можно поручить нейросети, а что нельзя: персональные данные, 152-ФЗ и проверка ответов

Нейросеть в бухгалтерии давно не экзотика. Ею пишут письма контрагентам, разбирают длинные разъяснения, составляют формулы для Excel. Вопрос уже не в том, пользоваться или нет, а в том, что именно можно ей отдавать. Я работаю с компаниями, которые подключают нейросети к рабочим процессам, и чаще всего вижу две крайности: либо в отделе запрещено всё подряд, либо зарплатная ведомость целиком улетает в бесплатный чат-бот. Обе плохие. Расскажу, как я разделяю задачи.
Что можно отдавать без опаски
Всё, где нет людей и где вы сами легко проверите результат. Черновик письма поставщику о переносе сроков оплаты. Объяснение, чем отличаются два способа учёта, простыми словами, чтобы потом прочитать первоисточник уже понимая, что ищете. Формула, которая в таблице выписки найдёт платежи без назначения. Макрос, который раскладывает реестр по листам. Краткий пересказ сорокастраничного письма, чтобы понять, касается ли оно вас вообще.
С формулами и макросами есть простой приём: отдавайте нейросети не данные, а структуру. Вместо выгрузки на две тысячи строк напишите: «В столбце A дата платежа, в B сумма, в C назначение, в D контрагент. Нужна формула, которая в E поставит "проверить", если назначение пустое или сумма больше 100 000». Модели этого хватает, а реальные платежи остаются у вас.
Где начинаются персональные данные
Граница проходит не там, где многие думают. По статье 3 закона № 152-ФЗ персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к определённому или определяемому человеку. Не только паспорт и СНИЛС. ФИО сотрудника с окладом — персональные данные. Выписка, где есть перечисления подотчётным лицам или ИП, — тоже: индивидуальный предприниматель остаётся физическим лицом, и его ФИО в назначении платежа никуда не девается. Больничные — отдельная история: сведения о здоровье относятся к специальной категории (статья 10), и требования к ним жёстче.
Компания в этой схеме — оператор персональных данных. Когда бухгалтер вставляет ведомость в чат-бот, компания фактически передаёт данные стороннему сервису. Для этого нужно правовое основание, а если сервис обрабатывает данные по поручению компании, закон требует договора с перечнем действий, целей и мер защиты (часть 3 статьи 6). Нажатие кнопки «Отправить» в бесплатном чате таким договором не является.
Если сервис зарубежный, добавляется трансграничная передача, статья 12. До её начала компания должна отдельно уведомить Роскомнадзор, причём это уведомление не заменяет обычное уведомление об обработке. Перед подачей нужно получить от иностранного получателя сведения о том, как он защищает данные. Если страна не входит в перечень государств с адекватной защитой, передавать данные нельзя, пока Роскомнадзор рассматривает уведомление, а это до десяти рабочих дней. 30 октября 2026 года вступает в силу новый перечень (приказ Роскомнадзора от 16.09.2026 № 253), и США в нём, как и в прежнем, нет. А OpenAI, Anthropic и Google, чьи нейросети знают все, — американские компании, и в уведомлении по статье 12 придётся честно указать, в какую страну уходят данные.
Ещё одна деталь, о которой часто не знают. В личных тарифах ChatGPT (бесплатном, Plus и Pro) OpenAI по умолчанию может использовать переписку для обучения моделей, это отключается в настройках. В бизнес-тарифах и при работе через API по умолчанию не использует. Но для 152-ФЗ это мало что меняет: обязанности оператора не зависят от того, обучается ли на ваших данных модель.
Для ориентира по штрафам для организаций. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, — от 150 до 300 тысяч рублей (часть 1 статьи 13.11 КоАП). Обработка без письменного согласия там, где оно обязательно, — от 300 до 700 тысяч (часть 2). Если данные от тысячи до десяти тысяч человек окажутся там, где их быть не должно, это уже утечка, от 3 до 5 миллионов (часть 12). Скидки за оплату штрафа в первые 20 дней по статье 13.11 больше нет.
Как обезличить так, чтобы не было стыдно
Если задача требует реальных данных, например нужно найти ошибку в расчёте отпускных, уберите из текста всё, по чему можно узнать человека. ФИО заменяются на «Сотрудник 1», «Сотрудник 2». Паспорт, СНИЛС, ИНН, адреса и телефоны удаляются полностью, а не обрезаются наполовину. Должность, если она уникальная («главный инженер филиала в Твери»), тоже выдаёт человека, её лучше обобщить. Таблица соответствия «Сотрудник 1 — Иванова» остаётся у вас на компьютере и никуда не отправляется.
Скажу честно: юридически это не волшебная палочка. Пока у вас есть таблица замен, вопрос, считаются ли такие данные обезличенными, остаётся спорным, и прямого разъяснения Роскомнадзора на этот счёт я не нашёл. Но разница в риске огромная: в первом случае в чат уходит ведомость с фамилиями, во втором — набор цифр, по которому никого не определить.
Почему ответ нейросети нельзя брать как есть
Модель знает законы на дату, когда её обучили, и при этом может уверенно рассуждать о том, чего не знает. У одной из новых моделей OpenAI, GPT-6 Luna, срез знаний — 18 мая 2026 года. Поправки к статье 12 закона о персональных данных приняты 26 июля 2026 года, новый перечень стран утверждён в сентябре. Модель о них просто не может знать, даже если ответит очень гладко.
С налогами то же самое. С 1 января 2026 года основная ставка НДС — 22%, а порог доходов, после которого упрощенцы платят НДС, снижен с 60 до 20 миллионов рублей (закон № 425-ФЗ). Модель, которую учили на старых текстах, может назвать вам 20% и 60 миллионов, и выглядеть это будет вполне убедительно.
Поэтому у меня три правила. Цифры — ставки, сроки, пороги, КБК — никогда не берутся из ответа нейросети, только из правовой системы или с сайта ФНС. Если модель ссылается на статью, я прошу назвать её номер и открываю текст сам: бывает, что статья существует, но говорит совсем о другом. Арифметику я пересчитываю в таблице, потому что языковые модели считают хуже калькулятора, особенно длинные столбцы. И ещё полезно прямо попросить: «Перечисли, в чём ты не уверен и что мне нужно проверить». Это не гарантия, но хорошо подсвечивает слабые места.
Простое правило для отдела
Перед тем как вставить что-то в нейросеть, достаточно ответить на три вопроса. Есть ли в этом тексте конкретный человек? Куда уйдёт текст: в сервис, с которым у компании есть договор, или в личный аккаунт сотрудника? Смогу ли я проверить ответ, прежде чем использовать его в работе? Если на первый вопрос ответ «да», а на второй «в личный аккаунт», остановитесь.
А дальше это уже задача не бухгалтера, а руководителя: утвердить, какими сервисами можно пользоваться, кто подписывает с ними договор и нужно ли подавать в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче. Без этого любая, даже самая аккуратная работа с нейросетью держится на честном слове одного сотрудника.
А в вашей бухгалтерии есть правила, что можно отдавать нейросети? Или каждый решает сам?