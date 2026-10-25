Что бухгалтеру можно поручить нейросети, а что нельзя: персональные данные, 152-ФЗ и проверка ответов

Где начинаются персональные данные

Граница проходит не там, где многие думают. По статье 3 закона № 152-ФЗ персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к определённому или определяемому человеку. Не только паспорт и СНИЛС. ФИО сотрудника с окладом — персональные данные. Выписка, где есть перечисления подотчётным лицам или ИП, — тоже: индивидуальный предприниматель остаётся физическим лицом, и его ФИО в назначении платежа никуда не девается. Больничные — отдельная история: сведения о здоровье относятся к специальной категории (статья 10), и требования к ним жёстче.

Компания в этой схеме — оператор персональных данных. Когда бухгалтер вставляет ведомость в чат-бот, компания фактически передаёт данные стороннему сервису. Для этого нужно правовое основание, а если сервис обрабатывает данные по поручению компании, закон требует договора с перечнем действий, целей и мер защиты (часть 3 статьи 6). Нажатие кнопки «Отправить» в бесплатном чате таким договором не является.

Если сервис зарубежный, добавляется трансграничная передача, статья 12. До её начала компания должна отдельно уведомить Роскомнадзор, причём это уведомление не заменяет обычное уведомление об обработке. Перед подачей нужно получить от иностранного получателя сведения о том, как он защищает данные. Если страна не входит в перечень государств с адекватной защитой, передавать данные нельзя, пока Роскомнадзор рассматривает уведомление, а это до десяти рабочих дней. 30 октября 2026 года вступает в силу новый перечень (приказ Роскомнадзора от 16.09.2026 № 253), и США в нём, как и в прежнем, нет. А OpenAI, Anthropic и Google, чьи нейросети знают все, — американские компании, и в уведомлении по статье 12 придётся честно указать, в какую страну уходят данные.

Ещё одна деталь, о которой часто не знают. В личных тарифах ChatGPT (бесплатном, Plus и Pro) OpenAI по умолчанию может использовать переписку для обучения моделей, это отключается в настройках. В бизнес-тарифах и при работе через API по умолчанию не использует. Но для 152-ФЗ это мало что меняет: обязанности оператора не зависят от того, обучается ли на ваших данных модель.

Для ориентира по штрафам для организаций. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, — от 150 до 300 тысяч рублей (часть 1 статьи 13.11 КоАП). Обработка без письменного согласия там, где оно обязательно, — от 300 до 700 тысяч (часть 2). Если данные от тысячи до десяти тысяч человек окажутся там, где их быть не должно, это уже утечка, от 3 до 5 миллионов (часть 12). Скидки за оплату штрафа в первые 20 дней по статье 13.11 больше нет.