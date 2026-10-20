Кассовый разрыв или убыток: что проверить, прежде чем брать кредит

Прибыль и остаток на счете отвечают на разные вопросы

Результат периода показывает, сколько заработал бизнес после учета соответствующих расходов. Остаток на счете показывает, сколько денег доступно сейчас. Между ними стоят неоплаченные счета покупателей, авансы, закупки и даты обязательных платежей. Поэтому прибыльный период не гарантирует, что в конкретный вторник хватит денег на расчет с поставщиком.

Есть и обратная ловушка. Деньги на счете могут быть авансом клиента под работу, которую еще предстоит выполнить. Считать весь остаток свободным запасом опасно: часть суммы понадобится на исполнение обязательств.

Здесь речь об управленческом сравнении результата и денежных потоков, а не о расчете налоговой базы. Правила признания доходов и расходов для налога зависят от режима и метода учета; их нельзя выводить из банковской выписки. ФНС отдельно объясняет, что для налога на прибыль прибыль определяется как разница между доходами и расходами. Цифровая платформа МСП описывает различие между методом начисления и кассовым методом. Но управленческий календарь платежей нужен при любом варианте учета.