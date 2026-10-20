Кассовый разрыв или убыток: что проверить, прежде чем брать кредит

Работы выполнены, в учете виден положительный результат, а до платежа поставщику денег не хватает. В такой ситуации хочется сразу искать кредит. Сначала стоит понять, где именно возникла нехватка: в экономике сделки или в календаре поступлений.
Прибыль и остаток на счете отвечают на разные вопросы
Результат периода показывает, сколько заработал бизнес после учета соответствующих расходов. Остаток на счете показывает, сколько денег доступно сейчас. Между ними стоят неоплаченные счета покупателей, авансы, закупки и даты обязательных платежей. Поэтому прибыльный период не гарантирует, что в конкретный вторник хватит денег на расчет с поставщиком.
Есть и обратная ловушка. Деньги на счете могут быть авансом клиента под работу, которую еще предстоит выполнить. Считать весь остаток свободным запасом опасно: часть суммы понадобится на исполнение обязательств.
Здесь речь об управленческом сравнении результата и денежных потоков, а не о расчете налоговой базы. Правила признания доходов и расходов для налога зависят от режима и метода учета; их нельзя выводить из банковской выписки. ФНС отдельно объясняет, что для налога на прибыль прибыль определяется как разница между доходами и расходами. Цифровая платформа МСП описывает различие между методом начисления и кассовым методом. Но управленческий календарь платежей нужен при любом варианте учета.
Простой расчет: деньги придут, но позже
Условный пример, не история реальной компании. За выполненные работы выставлено 500 тыс. рублей, связанные с ними затраты составляют 420 тыс. рублей. Упрощенный результат по этим операциям равен 80 тыс. рублей до налогов, процентов и прочих расходов. Он ничего не говорит о том, сколько лежит на счете сегодня.
Сейчас на счете 120 тыс. рублей. Через пять дней нужно перечислить поставщику 180 тыс. рублей. Покупатель обещает оплатить 300 тыс. рублей через восемь дней. Если других поступлений нет, на дату платежа не хватает 60 тыс. рублей. После оплаты покупателя разрыв закроется, но поставщик ждет деньги раньше.
Это расчет минимального разрыва только по названным операциям. Зарплату, налоги, аренду и прочие платежи нельзя молча считать нулевыми. Их нужно добавить в тот же календарь, иначе «не хватает 60 тысяч» окажется слишком оптимистичной оценкой.
Что бухгалтеру собрать до разговора о финансировании
Начните с горизонта, который покрывает ближайшие обязательные платежи и ожидаемое погашение разрыва. Для каждой даты запишите начальный остаток, подтвержденные поступления, обязательные выплаты и прогнозный остаток после них. Отдельно пометьте суммы, по которым есть только обещание или счет без согласованного срока оплаты.
Проверьте три группы документов:
договоры и графики оплат покупателей: когда возникает обязанность заплатить, есть ли подписанные закрывающие документы и просрочка;
платежи, которые нельзя без последствий отложить: зарплата, налоги, обязательства перед поставщиками и банками;
выписку по всем рабочим счетам и уже зарезервированные суммы: доступный остаток должен быть реальным, а не сложенным из денег, которые уже кому-то обещаны.
Не смешивайте «ожидаем в пятницу» с «по договору срок в пятницу». Для внутреннего решения полезно сделать два сценария: платеж приходит вовремя и задерживается. Если во втором сценарии денег не хватает и после предполагаемого погашения кредита, размер займа надо пересмотреть.
Когда кредит может помочь, а когда отложит проблему
Если разрыв вызван только несовпадением дат, сначала проверьте, можно ли согласовать срок оплаты с поставщиком, получить часть денег от покупателя раньше или использовать собственный резерв. При дебиторской задолженности с отсрочкой платежа возможен и факторинг: Банк России рассматривает его как инструмент для оборотных средств при поставках с отсрочкой. Условия, комиссии и распределение риска нужно смотреть в конкретном договоре, а не выбирать продукт по одному названию.
Если же продажи систематически не покрывают расходы, новый долг не создаст прибыль. Он добавит платежи к уже слабому денежному потоку. В этом случае полезнее пересчитать маржу по направлениям, постоянные расходы и условия расчетов с покупателями. Финансирование может дать время на изменения, но не заменит их.
Перед заявкой сравните не только сумму, которую нужно получить сейчас. Посмотрите на дату фактического поступления денег, общую стоимость финансирования, график погашения и остаток после каждого платежа. Главный вопрос: из какого подтверждаемого поступления будет погашен долг, если покупатель задержится?
Вывод
Сначала составьте календарь денег и отдельно посчитайте экономический результат. Кредит имеет смысл обсуждать после того, как видны размер разрыва, его причина и источник погашения. Так разговор с руководителем идет о конкретных датах и суммах, а не о тревожной цифре на счете.
Источники: ФНС о прибыли и расходах, цифровая платформа МСП о методах учета, Банк России о факторинге и кассовых разрывах. Актуальность проверена 20 октября 2026 года.