Отсрочка оплаты по контракту: как проверить срок оборотного кредита

Поставщик закупает материалы сейчас, сдаёт результат позже, а деньги от заказчика получает ещё позднее. В этот промежуток ИП или ООО может понадобиться кредит на исполнение контракта. Ошибка возникает, когда срок кредита выбирают по дате поставки, хотя возвращать долг предстоит из денег, которые поступят после приёмки и отсрочки оплаты.
Бухгалтеру полезно составить два календаря: когда бизнес тратит деньги по контракту и когда по его условиям может получить оплату. Затем к ним добавляют график кредита. Если последний платёж банку стоит раньше реалистичной даты поступления от заказчика, сумму и срок финансирования нужно пересмотреть до подписания кредитного договора.
Начните с договора, а не с банковского лимита
Найдите в контракте дату поставки или завершения работ, порядок приёмки, условия оплаты и документы, после которых заказчик обязан заплатить. Формулировка «оплата после подписания акта» не даёт одной календарной даты: акт ещё нужно подготовить и подписать. Если договор предусматривает поэтапную оплату, разделите её на отдельные поступления.
Для кредита важен не только конец действия контракта. Деньги могут прийти позже, чем закончится поставка: из-за периода приёмки и согласованной отсрочки. Это не утверждение о просрочке заказчика. Даже при исполнении договора точно в срок между расходом поставщика и поступлением оплаты остаётся интервал, который надо профинансировать.
Проверьте также, из какого счёта и по каким документам банк ожидает погашение. Для отдельных кредитных линий на исполнение контракта банк описывает погашение из платежей заказчика. Но такая схема зависит от конкретного продукта и договора с банком. Нельзя переносить её на любой оборотный кредит.
Постройте денежный календарь по неделям
В календарь внесите платежи поставщика, которые нужны именно для исполнения этого контракта: закупку, перевозку, оплату подрядчиков и иные подтверждённые расходы. Отдельно отметьте собственные деньги, доступные на эти платежи. Разница покажет потребность в заёмных средствах. Не приравнивайте её автоматически к полной цене контракта: цена включает будущую выручку, а кредит нужен для конкретного разрыва в платежах.
После расходов нанесите на шкалу поставку, приёмку и договорный срок оплаты. Календарь должен содержать не одну оптимистичную дату, а хотя бы основной и осторожный сценарии. В осторожном сценарии акт подписывают ближе к предельной дате, разрешённой договором, а заказчик платит в последний допустимый день. Если договор допускает частичную оплату, не ставьте всю сумму в первый платёж.
Условный пример. ООО должно оплатить материалы на 800 тыс. рублей в начале месяца. Поставка запланирована через три недели. Договор даёт заказчику время на приёмку, а затем предусматривает отсрочку оплаты. Если кредит нужно погасить сразу после поставки, поступление заказчика не успеет стать источником возврата долга даже без нарушения договора. Предприятию понадобятся другие деньги или иной срок кредитования. Числа и календарь здесь только пример метода, а не описание реального клиента или условий банка.
Сравните график кредита с датами поступлений
Попросите у банка проект индивидуальных условий и график платежей. Отметьте дату выдачи или каждого транша, платежи за пользование деньгами, даты возврата основного долга и окончательный срок. Для кредитной линии важно понять, можно ли брать средства частями и как меняется доступный лимит после погашения. Название продукта не заменяет условия конкретного договора.
Сравнивать стоит не только конечную дату кредита. Если ежемесячный платёж возникает до оплаты заказчика, бухгалтер должен показать, из каких денег его внесут. Если банк списывает часть поступлений по контракту автоматически, проверьте, какая доля останется на следующие расходы и обязательства бизнеса. Если заказчик платит частями, сопоставьте каждый ожидаемый платёж с банковским списанием, а не только общую сумму за весь контракт.
Отдельный вопрос: что произойдёт, если заказчик заплатит раньше. Узнайте, можно ли вернуть кредит досрочно и как это повлияет на стоимость. А на случай более позднего поступления в пределах договорного срока проверьте, есть ли запас между ожидаемой оплатой и крайней датой возврата кредита. Запас не должен строиться на предположении, что банк автоматически продлит договор.
Не смешивайте стоимость кредита и потребность в деньгах
Предложенный лимит может быть больше фактической потребности. Если деньги можно получать траншами, сопоставьте даты их выборки с реальными платежами поставщика. Это помогает не брать всю сумму заранее только потому, что лимит уже одобрен. Но сначала проверьте, как именно банк начисляет плату: на использованную сумму, на лимит или по иной формуле договора.
При сравнении предложений запишите все обязательные платежи за период, когда деньги будут использованы. Одной объявленной ставки или комиссии недостаточно. Если графики различаются, сравнение по одному месяцу тоже вводит в заблуждение. Бухгалтеру нужен расчёт полной суммы платежей по каждому предложению при одинаковом сценарии исполнения контракта.
Что зафиксировать перед подписанием
Сведите проверку в один рабочий лист: платежи поставщика, собственные средства, планируемые транши, даты приёмки и оплаты заказчиком, платежи банку и крайний срок возврата кредита. Рядом с каждой датой укажите документ, из которого она взята: контракт, приложение, проект кредитного договора или график. Прогнозы пометьте отдельно, чтобы не выдать ожидание за договорное обязательство.
Если денег заказчика к сроку погашения недостаточно, обсуждать нужно не только увеличение лимита. Возможны меньшая сумма займа, другая дата выдачи, иной график возврата или изменение объёма собственных средств. Конкретное решение зависит от условий контракта, банка и других обязательств бизнеса. Проверка до подписания кредита позволяет увидеть разрыв на бумаге, пока он не стал просроченным платежом.