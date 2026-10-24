Отсрочка оплаты по контракту: как проверить срок оборотного кредита

Начните с договора, а не с банковского лимита

Найдите в контракте дату поставки или завершения работ, порядок приёмки, условия оплаты и документы, после которых заказчик обязан заплатить. Формулировка «оплата после подписания акта» не даёт одной календарной даты: акт ещё нужно подготовить и подписать. Если договор предусматривает поэтапную оплату, разделите её на отдельные поступления.

Для кредита важен не только конец действия контракта. Деньги могут прийти позже, чем закончится поставка: из-за периода приёмки и согласованной отсрочки. Это не утверждение о просрочке заказчика. Даже при исполнении договора точно в срок между расходом поставщика и поступлением оплаты остаётся интервал, который надо профинансировать.

Проверьте также, из какого счёта и по каким документам банк ожидает погашение. Для отдельных кредитных линий на исполнение контракта банк описывает погашение из платежей заказчика. Но такая схема зависит от конкретного продукта и договора с банком. Нельзя переносить её на любой оборотный кредит.