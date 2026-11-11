Обеспечение гарантийных обязательств по 44-ФЗ: как не спутать его с обеспечением исполнения

Сначала проверьте, что требует заказчик

Обеспечение исполнения контракта связано с обязательствами поставщика по самому контракту. Требование о нём заказчик указывает в закупочных документах с учётом правил статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Обеспечение гарантийных обязательств возникает не автоматически при каждой закупке: по части 2.2 той же статьи заказчик вправе установить такое требование, если предусмотрены требования к гарантийным обязательствам по части 4 статьи 33.

Поэтому начинать расчёт с привычной суммы прошлой закупки не стоит. Откройте извещение, проект контракта и приложения. Отдельно выпишите, требуется ли обеспечение исполнения, требуется ли обеспечение гарантийных обязательств, каков размер каждого и какие обязательства им покрываются. Если одного из требований нет, не добавляйте его в бюджет «на всякий случай» как обязательное. Если оба есть, не считайте, что одна банковская гарантия обязательно закроет оба требования: сначала проверьте условия документов и текст предлагаемой гарантии.

Для обеспечения гарантийных обязательств закон устанавливает верхнюю границу: не более 10% начальной максимальной цены контракта либо цены контракта с единственным поставщиком. Это предел требования заказчика, а не универсальная сумма для каждой закупки. Фактический размер берите из документов конкретной процедуры.