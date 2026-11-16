Банковская гарантия возврата аванса: когда можно уменьшить обеспеченную сумму

Приёмка и зачёт аванса не всегда совпадают

Акт о выполненных работах подтверждает этап исполнения, но сам по себе не показывает, какая часть аванса зачтена в оплату. Порядок зачёта ищите в договоре и расчётных документах. Например, по условиям конкретного договора предоплата может уменьшаться пропорционально стоимости принятых этапов или засчитываться в определённом платеже. Универсального графика для всех сделок нет.

Полезна простая таблица: перечисленный аванс, стоимость принятого этапа, сумма зачёта по договору, остаток аванса и документ-основание. Не смешивайте остаток аванса с общей задолженностью заказчика за работы. Они могут двигаться в разные стороны: работы приняты, но окончательный платёж ещё не поступил.

Передайте таблицу руководителю проекта и тому, кто общается с банком. Если бухгалтерия и менеджер называют разные остатки, сначала разберите расхождение по документам, а уже потом обсуждайте изменение обеспечения.