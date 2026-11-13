Три месяца вместо года: почему обжаловать решения ФНС может стать сложнее

Михаил Яковлев, налоговый консультант. Семь лет работал в ФНС, последние девять лет занимается налоговым консалтингом.

Минфин предлагает сократить срок подачи жалобы на вступившее в силу решение налоговой с года до трёх месяцев. «Клерк» уже разобрал основные изменения. Среди предложений есть и те, что выглядят полезными для бизнеса: возможность лично участвовать в рассмотрении жалобы, привлекать бизнес-омбудсмена, публикация решений.

Но главный вопрос в другом: станет ли предпринимателю проще добиться отмены ошибочного решения налоговой?

Я семь лет работал в ФНС, а последние девять занимаюсь налоговым консалтингом. И, судя по тому, как сегодня устроено досудебное обжалование, опасаюсь, что реформа не решит существующие проблемы налогоплательщиков. Зато у бизнеса станет меньше времени на защиту, а сама процедура может усложниться.