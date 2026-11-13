Три месяца вместо года: почему обжаловать решения ФНС может стать сложнее

Михаил Яковлев, налоговый консультант. Семь лет работал в ФНС, последние девять лет занимается налоговым консалтингом.
Минфин предлагает сократить срок подачи жалобы на вступившее в силу решение налоговой с года до трёх месяцев. «Клерк» уже разобрал основные изменения. Среди предложений есть и те, что выглядят полезными для бизнеса: возможность лично участвовать в рассмотрении жалобы, привлекать бизнес-омбудсмена, публикация решений.
Но главный вопрос в другом: станет ли предпринимателю проще добиться отмены ошибочного решения налоговой?
Я семь лет работал в ФНС, а последние девять занимаюсь налоговым консалтингом. И, судя по тому, как сегодня устроено досудебное обжалование, опасаюсь, что реформа не решит существующие проблемы налогоплательщиков. Зато у бизнеса станет меньше времени на защиту, а сама процедура может усложниться.
Почему жалобы доходят до центрального аппарата ФНС
Сегодня предприниматель, который не согласен с решением инспекции, обращается с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Иногда это позволяет исправить ошибку без суда.
Основная проблема — региональные управления ФНС не всегда готовы отменять решения нижестоящих инспекций, даже при наличии очевидных ошибок со стороны коллег.
Отмена доначислений означает признание того, что налоговый орган допустил ошибку. А брать на себя такую ответственность никто особенно не стремится. В результате спор может дойти до центрального аппарата ФНС.
По моим наблюдениям, именно нежелание региональных управлений отменять решения районок — одна из причин перегрузки системы обжалования.
И теперь вместо того чтобы разобраться, почему ошибки не исправляются на региональном уровне, предлагается существенно изменить процедуру для налогоплательщика.
Три месяца вместо года: кому не хватит времени
Сейчас для ряда жалоб на вступившие в силу решения и действия налоговых органов предусмотрен годичный срок. Законопроект предлагает сократить его до трёх месяцев.
Для компании с налоговым юристом сокращение срока — неприятное, но решаемое изменение. Специалист отслеживает документы, понимает последствия и знает, какие действия нужно предпринять.
У малого бизнеса ситуация другая.
Предприниматель может не узнать о решении сразу. Например, документы приходят на адрес регистрации, по которому он фактически не живёт. Или уведомление получает бухгалтер на аутсорсе, который не оценивает его как начало серьёзного налогового спора.
Бывает, что собственник узнаёт о проблеме уже тогда, когда деньги списаны со счёта.
При годичном сроке у него остаётся больше возможностей разобраться в ситуации, найти специалиста, собрать документы и подготовить жалобу. Три месяца значительно сужают это окно.
При этом, досудебное обжалование в налоговых спорах имеет принципиальное значение для последующего обращения в суд. Если обязательный порядок обжалования не соблюдён, судебная защита может оказаться недоступной. Возможность восстановить пропущенный срок существует, но рассчитывать на неё как на гарантированный выход нельзя.
Жалоба рискует стать продолжением налоговой проверки
Ещё одно важное направление реформы — расширение процессуальных возможностей при рассмотрении жалоб.
Само по себе участие налогоплательщика в заседании — положительное изменение. У бизнеса появляется возможность лично объяснить свою позицию, ответить на вопросы и обратить внимание на обстоятельства, которые инспекция не учла.
Но важно, в каких условиях это будет происходить.
Если на стадии обжалования налоговый орган получит дополнительные инструменты сбора и исследования доказательств, возникает риск, что рассмотрение жалобы превратится в ещё один этап налогового контроля.
Предприниматель рассчитывает, что вышестоящий орган проверит законность уже принятого решения. А вместо этого может столкнуться с новыми запросами, дополнительными вопросами и необходимостью защищаться по расширенному кругу обстоятельств.
Получается не совсем равная ситуация: налоговая получает дополнительные возможности, а налогоплательщик — меньше времени на подготовку.
Особенно сложно будет тем, кто приходит на рассмотрение жалобы без профессионального представителя. Одно дело — изложить аргументы письменно. Другое — отвечать на вопросы сотрудников налогового органа, понимая, что сказанное может повлиять на исход спора.
Публикация решений и внутренний аудит: помогут ли они?
В законопроекте есть предложения, которые потенциально могут сделать систему прозрачнее. Например, публикация решений по жалобам позволит бизнесу и консультантам лучше понимать практику ФНС.
Но прозрачность сама по себе не гарантирует объективности. Главная проблема в том, насколько вышестоящий орган готов признать ошибку нижестоящего.
Можно внедрить новые цифровые инструменты, усовершенствовать внутренний аудит, сделать процедуру более формализованной. Но если у сотрудников сохраняется мотивация поддерживать доначисления, а ресурсов для качественного пересмотра решений недостаточно, результат может почти не измениться.
Есть и кадровый вопрос. Качественное рассмотрение жалобы требует времени и квалификации. Нельзя просто добавить новые процессуальные действия и рассчитывать, что существующий штат будет выполнять их без потери качества.
Технически ФНС, возможно, готова к более сложной процедуре. Но готовность информационных систем и готовность людей принимать независимые решения — разные вещи.
Почему крупному бизнесу будет проще адаптироваться
У крупных компаний обычно есть штатные юристы или постоянные налоговые консультанты. Они следят за сроками, заранее формируют доказательственную базу и умеют работать в условиях налогового спора.
Малый бизнес чаще обращается за помощью уже после того, как возникла проблема.
Представим собственника небольшой компании. Он получает решение налоговой, не согласен с доначислениями, но не понимает, какие аргументы будут иметь значение. Ему нужно найти специалиста, передать документы, восстановить историю операций и подготовить правовую позицию.
Теперь на всё это остаётся три месяца. А если жалоба будет рассматриваться в формате заседания с дополнительными процессуальными действиями, собственнику потребуется ещё и подготовка к самому разбирательству.
В результате право на обжалование формально сохраняется, но воспользоваться им становится сложнее.
Именно поэтому я считаю, что основная нагрузка от реформы ляжет не на крупные компании со сложными налоговыми схемами, а на обычных предпринимателей, у которых нет юридической службы.
Что действительно стоило бы изменить
На мой взгляд, начинать реформу нужно не с сокращения сроков для налогоплательщиков, а с повышения качества рассмотрения жалоб. Прежде всего, нужно разобраться, почему региональные управления не исправляют ошибки инспекций и почему споры доходят до вышестоящих органов.
Не менее важно, чтобы налоговые органы отвечали за нарушения процедуры. Пока последствия ошибок для предпринимателя и для инспекции несопоставимы, говорить о равных условиях защиты сложно.
Я бы также сохранил действующие сроки обжалования и не превращал рассмотрение жалобы в дополнительную проверку. На этом этапе нужно оценить, насколько законно решение инспекции, а не давать ей ещё одну возможность укрепить свою позицию.
И вообще: насколько независимы те, кто рассматривает налоговые споры? Внутриведомственная процедура удобна и позволяет быстро исправлять ошибки. Но только если вышестоящий орган действительно готов их признавать.
Что предпринимателям стоит сделать уже сейчас
Хотя речь пока только о законопроекте, порядок работы с документами ФНС стоит проверить независимо от того, будет ли реформа принята.
1. Убедитесь, что не пропускаете сообщения налоговой.
Проверьте личный кабинет, электронный документооборот и почтовый адрес, на который приходит корреспонденция. Важно не только знать, куда поступают документы, но и понимать, кто отвечает за их получение и передачу руководителю.
2. Договоритесь с бухгалтером о порядке передачи документов.
Особенно если бухгалтерия на аутсорсе. Требования, акты и решения налоговой должны оперативно попадать к собственнику или ответственному за налоговые споры специалисту. Не стоит рассчитывать, что бухгалтер самостоятельно оценит все юридические последствия полученного документа.
3. Не откладывайте подготовку жалобы.
Если вы не согласны с решением инспекции, лучше сразу разобраться, какой порядок обжалования применяется в вашей ситуации, сколько времени есть на подачу жалобы и какие документы понадобятся.
Пока это только законопроект. Если его примут в нынешнем виде, новые правила начнут действовать с 1 января 2029 года. Но уже сейчас бизнесу стоит следить за письмами из налоговой и не пропускать сроки обжалования.
Важно не только то, как быстро налоговая рассматривает жалобу, но и то, насколько реально добиться отмены ошибочного решения.
Пока неясно, поможет ли в этом предложенная реформа. Зато уже видно, что защищать свои права предпринимателям может стать сложнее.