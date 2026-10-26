ИП на ГПХ: СФР разрешил получать больничный сразу по двум основаниям

Суть разъяснения: два статуса — два основания

СФР подтвердил: если гражданин одновременно является индивидуальным предпринимателем, добровольно уплачивающим взносы на социальное страхование, и исполнителем по договору ГПХ, он может получать пособие по временной нетрудоспособности сразу по двум основаниям.

Первое основание — статус ИП. Предприниматель, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному социальному страхованию (ОСС), приобретает право на пособие при условии уплаты страховых взносов за год, предшествующий году наступления страхового случая. Специальных требований, кроме своевременной уплаты взносов, к ИП не установлено.

Второе основание — статус исполнителя по ГПХ. Работник по договору ГПХ приобретает право на страховое обеспечение, если сумма взносов, начисленных с выплат в его пользу за предыдущий год, составляет не менее стоимости страхового года.

Ключевой вывод СФР: выполнение требований по линии ИП автоматически даёт право на выплаты по обеим ролям, поскольку норматив отчислений одинаков.