ИП на ГПХ: СФР разрешил получать больничный сразу по двум основаниям

Письмо СФР от 23 сентября 2026 г. № 14-20/51667
Ко мне как к практикующему адвокату часто обращаются предприниматели, которые работают с компаниями по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Один из самых частых вопросов: «Положен ли мне больничный, если я одновременно и ИП, и исполнитель по договору подряда?» Недавнее письмо Социального фонда России ставит в этом вопросе точку.
Суть разъяснения: два статуса — два основания
СФР подтвердил: если гражданин одновременно является индивидуальным предпринимателем, добровольно уплачивающим взносы на социальное страхование, и исполнителем по договору ГПХ, он может получать пособие по временной нетрудоспособности сразу по двум основаниям.
Первое основание — статус ИП. Предприниматель, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному социальному страхованию (ОСС), приобретает право на пособие при условии уплаты страховых взносов за год, предшествующий году наступления страхового случая. Специальных требований, кроме своевременной уплаты взносов, к ИП не установлено.
Второе основание — статус исполнителя по ГПХ. Работник по договору ГПХ приобретает право на страховое обеспечение, если сумма взносов, начисленных с выплат в его пользу за предыдущий год, составляет не менее стоимости страхового года.
Ключевой вывод СФР: выполнение требований по линии ИП автоматически даёт право на выплаты по обеим ролям, поскольку норматив отчислений одинаков.
Как это работает на практике: кто и что платит
СФР чётко разграничил обязанности:
Первые 3 дня больничного оплачивает заказчик (работодатель), у которого исполнитель работает по договору ГПХ. Факт назначения пособия через СФР как ИП не освобождает компанию от этой обязанности.
С 1-го дня нетрудоспособности пособие как лицу, добровольно вступившему в правоотношения по ОСС, выплачивается за счёт средств СФР.
Таким образом, исполнитель-предприниматель получает выплаты и от заказчика, и из Фонда.
Что важно помнить
Размер стоимости страхового года зависит от МРОТ и в 2026 году составляет 9 428,36 руб. (2,9% от МРОТ, умноженные на 12). Взносы необходимо уплатить до 31 декабря текущего года, чтобы получить право на пособие в следующем году.
Также стоит учитывать: самозанятые, заключившие договор ГПХ в этом статусе и не работающие по трудовому договору, не считаются застрахованными и не могут претендовать на пособие.
Это разъяснение СФР — хорошая новость для предпринимателей, которые совмещают статусы. Но помните: право на двойное пособие не возникает автоматически — необходимо своевременно уплачивать взносы и следить за соответствием требованиям.
Обратная сторона: защита персональных данных
Разъяснение СФР затрагивает и менее очевидный, но важный пласт — обработку персональных данных. Речь идёт о специальных категориях: сведениях о здоровье, которые содержатся в листке нетрудоспособности. При выплате пособия эти данные проходят через несколько звеньев — от медицинской организации до СФР и заказчика по ГПХ, — и на каждом из них возникают вопросы правового основания обработки.
Первое. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании листка нетрудоспособности, содержащего сведения о состоянии здоровья. Обработка таких данных допускается на основании закона (255-ФЗ). Возникает вопрос: требуется ли в этом случае отдельное согласие субъекта, или достаточно закона как правового основания? Практика показывает, что однозначного ответа регулятор пока не дал, а это создаёт неопределённость для операторов.
Второе. Заказчик обязан оплатить первые три дня больничного, следовательно, получает доступ к листку нетрудоспособности исполнителя. Нужно ли получать согласие исполнителя на передачу его медицинских данных в СФР и на их обработку заказчиком? Или такие данные передаются в рамках исполнения закона и не требуют согласия? На практике заказчики решают этот вопрос по-разному, что порождает риски.
Третье. При двойном статусе (ИП и исполнитель по ГПХ) гражданин одновременно взаимодействует с СФР как ИП и с заказчиком как исполнитель по ГПХ. Возникает риск дублирования и пересечения потоков его персональных данных. Оценка рисков утечек и неправомерного использования таких данных, а также планы проверок операторов, участвующих в выплате пособий, пока остаются открытыми.
Четвёртое. Многие заказчики включают в договоры ГПХ условия об обработке персональных данных, в том числе медицинских. Является ли такое условие обязательным? Может ли исполнитель отказаться от подписания согласия на обработку сведений о здоровье, если это не требуется для исполнения договора? На мой взгляд, это один из самых острых практических вопросов, поскольку отказ от подписания такого условия нередко воспринимается заказчиком как препятствие к заключению договора.
Пятое. Соотношение требований 152-ФЗ о специальных категориях данных с положениями 255-ФЗ о выплате пособий до сих пор не получило развёрнутого официального разъяснения. Методические рекомендации для работодателей и СФР по обработке медицинских данных в социальной сфере отсутствуют, и участники отношений вынуждены ориентироваться на общие нормы.
Таким образом, разъяснение СФР — хорошая новость для предпринимателей, совмещающих статусы. Но оно же обнажает проблему, которая касается каждого получателя пособия: баланс между социальными гарантиями и защитой чувствительных персональных данных пока не найден на уровне регулятора. Практикующему адвокату это даёт основание рекомендовать клиентам внимательно относиться к условиям договоров ГПХ о персональных данных и фиксировать правовые основания обработки.