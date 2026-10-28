СПОТ без отсрочки: с 1 ноября импортеры из Беларуси платят обеспечительный платеж

С 1 ноября 2026 года заканчивается последняя отсрочка по обеспечительному платежу в рамках системы СПОТ. Разбираем, что это значит на практике, как устроен механизм и к чему нужно быть готовым уже сейчас.

Что меняется с 1 ноября: конец «белорусского» переходного периода

Система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) заработала в промышленной эксплуатации с 1 июня 2026 года. Она распространяется на ввоз товаров из стран ЕАЭС — Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии — автомобильным транспортом. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2026 года № 641 для бизнеса был установлен переходный период: импортёры из Армении, Казахстана и Киргизии освобождались от обеспечительного платежа до 30 июня 2026 года, а для товаров из Беларуси отсрочка действовала до 31 октября 2026 года включительно.

С 1 ноября 2026 года льгота для белорусского направления прекращает действие. Это означает, что импортёры из всех стран ЕАЭС, включая Беларусь, обязаны вносить обеспечительный платёж. Отсрочка была не «подарком», а временем на адаптацию — и это время заканчивается.

Как устроен механизм: пошагово

Многие ошибочно полагают, что отсрочка платежа означала отсрочку всей системы. Это не так. Требования СПОТ действуют с 1 июня, и отсрочка касалась исключительно обеспечительного платежа.

Процедура выглядит следующим образом. Импортёр обязан не позднее чем за два календарных дня до ввоза направить в ФНС документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП) через сервис заявителя или по телекоммуникационным каналам связи. В ДОПП указываются сведения о сделке, продавце, перевозчике, транспортном средстве, товаре и сумме обеспечительного платежа. После обработки данных система формирует QR-код, который импортёр передаёт перевозчику. Без QR-кода пересечение границы невозможно — транспортное средство могут не допустить на территорию России.

Ключевой момент для белорусского направления. Даже в период освобождения от платежа ДОПП подавался в обязательном порядке. В графе «Особый признак заявителя» указывался код «2» (заявитель освобождён от внесения платежа), в графе «Сумма обеспечительного платежа» проставлялся «0», а также указывалась ссылка на Постановление № 641. Ошибки в заполнении этих полей приводили к тому, что система переходила в режим ожидания оплаты, и QR-код не генерировался. Если вы до сих пор не отработали эту процедуру до автоматизма, сейчас самое время проверить внутренние регламенты.

Сумма платежа и «заморозка» оборотных средств

Обеспечительный платёж вносится в размере не менее суммы косвенных налогов — НДС и акцизов, которые предстоят к уплате при ввозе. Платёж перечисляется отдельным платёжным поручением (не в составе ЕНП) на специальный КБК.

Здесь стоит обратить внимание на практическую сторону, которую недооценивают. Для малого и среднего бизнеса обеспечительный платёж — это изъятие средств из оборота на неопределённый срок. По оценкам участников рынка, возврат неиспользованного обеспечительного платежа может занимать до трёх месяцев; средства надолго «замораживаются», что провоцирует задержки поставок и увеличивает себестоимость продукции. Планируя бюджет на ноябрь и далее, закладывайте эту нагрузку заранее. От обязанности вносить платёж освобождены лишь крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы — для остальных правило единое.

Риски, о которых нужно знать до 1 ноября

Первый и самый очевидный риск — блокировка поставки. Если ДОПП не подан или QR-код не получен, товар не пропустят через границу. В условиях, когда на границе скапливается транспорт, каждая ошибка в документе оборачивается простоем и убытками.

Второй риск — расхождения в данных. ФНС сопоставляет сведения из ДОПП с данными налоговой декларации по косвенным налогам. Если декларация не представлена или данные не совпадают, инспекция направит требование о пояснениях, а в отдельных случаях возможна приостановка операций по расчётному счёту. Система автоматизирует контроль, поэтому расхождения выявляются быстрее, чем раньше.

Третий риск — технические сбои. Участники рынка отмечают, что внесённые средства не всегда отображаются в личном кабинете, QR-код нередко не поступает или не считывается таможенными системами, а устранение неполадок ведётся в ручном режиме. Наличие такого риска не освобождает от обязанности, но требует временного запаса и готовности оперативно взаимодействовать с ФНС.

Что делать: практический чек-лист

Во-первых, проверьте внутренние процессы. Кто отвечает за формирование ДОПП? Налажен ли обмен информацией между логистикой, бухгалтерией и ВЭД-подразделением? Сбои чаще всего возникают именно на стыке этих функций.

Во-вторых, сверьте данные. Убедитесь, что сведения в транспортных документах, ДОПП и декларации по косвенным налогам совпадают. Любое расхождение — повод для запроса со стороны налоговой.

В-третьих, заложите финансирование. С 1 ноября обеспечительный платёж становится реальным оттоком денежных средств. Рассчитайте сумму НДС и акцизов по планируемым поставкам и предусмотрите источник их покрытия.

В-четвёртых, помните о сроках. ДОПП и платёж — не позднее чем за два календарных дня до ввоза. Если платёж не требуется (например, при наличии законного освобождения), ДОПП можно подать не позднее чем за четыре часа до ввоза, но с 1 ноября для белорусских товаров это исключение перестаёт работать.

Вывод

СПОТ — это не разовая кампания, а постоянный механизм контроля, и отсрочка для Беларуси была последним «буфером». С 1 ноября правила становятся едиными для всех стран ЕАЭС. Если вы импортируете товары из Беларуси и до сих пор не выстроили процесс под СПОТ в полном объёме, у вас осталось очень мало времени. Ошибки в документах, неучтённая финансовая нагрузка или технические сбои могут обернуться блокировкой поставки и приостановкой операций по счёту.