Что это за механизм, если коротко

Механизм появился в конце 2024 года — в Законе о госконтроле появилась новая ст. 90.2. Суть: если для устранения нарушения нужно много времени и значительные материальные затраты, а также капитальные вложения (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение машин и оборудования), либо бюджетному учреждению необходимо выделить бюджетные средства, либо устранение нарушения без учёта конкретной ситуации может повлечь массовое сокращение работников или снижение выпуска стратегически значимых товаров и услуг, — можно заключить соглашение с надзорным органом.

В обмен на приостановление действия предписания бизнес обязуется выполнить подробную программу устранения нарушений с поэтапным контролем. Если соглашение полностью исполнено — «замороженное» предписание отменяется. Если не исполняется надлежащим образом — действие приостановленного предписания возобновляется.

С июля 2026 года механизм дополнен: при заключении соглашения приостанавливаются сроки давности привлечения к административной ответственности. Если затем соглашение исполнено — дело об административном правонарушении прекращается, а лицо освобождается от ответственности.

Ирония вот в чём: «инвестиции вместо штрафов» — это не откуп. Это кредит доверия под залог реальных вложений. Государство говорит: «Мы верим, что ты исправишься, но проверим». И если не исправишься — вернёшься к исходной точке, только уже с испорченной репутацией.