Коллеги, приветствую. Есть в надзорном праве механизм, который звучит почти как сделка с совестью: «Я не буду платить штраф, но вложусь в устранение нарушений». Официально это называется соглашением о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований, а в народе — «инвестиции вместо штрафов». Минэкономразвития проектом постановления (подготовлен 19 октября 2026 года) решило сделать механизм проще и доступнее: больше участников, больше видов контроля, больше времени на оформление. Спойлер: это не амнистия для нарушителей, а попытка государства сказать бизнесу: «Вместо штрафа — вложись в устранение». Но, как всегда, есть нюансы.
Что это за механизм, если коротко
Механизм появился в конце 2024 года — в Законе о госконтроле появилась новая ст. 90.2. Суть: если для устранения нарушения нужно много времени и значительные материальные затраты, а также капитальные вложения (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение машин и оборудования), либо бюджетному учреждению необходимо выделить бюджетные средства, либо устранение нарушения без учёта конкретной ситуации может повлечь массовое сокращение работников или снижение выпуска стратегически значимых товаров и услуг, — можно заключить соглашение с надзорным органом.
В обмен на приостановление действия предписания бизнес обязуется выполнить подробную программу устранения нарушений с поэтапным контролем. Если соглашение полностью исполнено — «замороженное» предписание отменяется. Если не исполняется надлежащим образом — действие приостановленного предписания возобновляется.
С июля 2026 года механизм дополнен: при заключении соглашения приостанавливаются сроки давности привлечения к административной ответственности. Если затем соглашение исполнено — дело об административном правонарушении прекращается, а лицо освобождается от ответственности.
Ирония вот в чём: «инвестиции вместо штрафов» — это не откуп. Это кредит доверия под залог реальных вложений. Государство говорит: «Мы верим, что ты исправишься, но проверим». И если не исправишься — вернёшься к исходной точке, только уже с испорченной репутацией.
Что предлагают изменить: больше, дольше, шире
Проект Минэкономразвития вносит поправки в постановление № 829 и делает механизм доступнее. Главное — сроки: подать заявление можно будет в течение 30 рабочих дней вместо 10, а на подписание соглашения отводится 15 рабочих дней вместо 5. То есть у бизнеса появляется время спокойно собрать документы и обосновать затраты.
Второе важное изменение — можно оспаривать предписание частично. Сейчас соглашение нельзя заключать, если предписание оспаривается. Поправки разрешают заключать соглашение при одновременном оспаривании — но только в отношении тех пунктов, которые нарушитель не оспаривает.
Третье — новые участники. В число участников механизма включат ещё три группы компаний: концессионеров, которые отвечают за объекты контроля по концессионному договору (они могли взять в концессию объект, уже «обременённый» нарушением); компании, занятые добычей полезных ископаемых; компании обрабатывающей промышленности.
Четвёртое — новые виды контроля. Соглашения можно будет заключать в рамках федерального госпожнадзора, федерального контроля в области охраны объектов культурного наследия, федерального контроля качества и безопасности медицинской деятельности, федерального контроля за соблюдением требований к отдельным видам промышленной продукции и регионального государственного экологического контроля.
Пятое — прокурорский фильтр. Будет скорректирован порядок проверки соглашений органами прокуратуры: у прокурора появится опция направлять свои замечания к документу, если не хватает необходимых сведений, но не имеется сутевых причин для отказа в согласовании. Это не «зелёный свет», но и не «красный». Скорее — «жёлтый»: «Допишите, и поедем дальше».
Шестое — фиксация затрат. В программе устранения нарушений будет фиксироваться планируемый объём материальных затрат и (или) капитальных вложений со стороны поднадзорного лица. То есть государство хочет видеть не «мы что-нибудь сделаем», а «мы вложим столько-то и туда-то».
Кто может заключить соглашение — и кому нельзя
Сейчас по действующим правилам соглашение могут заключить государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, организации ЖКХ, энергетики, связи, транспорта и сельского хозяйства, производители лекарственных средств, градообразующие и системообразующие предприятия, стратегические предприятия и АО из перечня, утверждённого Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009, организации оборонно-промышленного комплекса, а также организации, у которых право на заключение соглашения появилось на основании поручения Президента, Председателя или Зампреда Правительства РФ, либо за которые «заступился» губернатор.
Но есть важное ограничение: нельзя заключать соглашение, если выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и причинения вреда здоровью людей. Это не «размен», а та грань, за которой «инвестиции» уже не работают.
Ещё одно ограничение: если лицо уже заключало подобное соглашение и не исполнило его (соглашение было расторгнуто), — 5 лет после расторжения оно не может заключать новое.
Какие надзорные органы могут заключать соглашения
Сейчас соглашение разрешено заключать при осуществлении нескольких видов федерального государственного надзора: промышленная безопасность (кроме ядерных объектов военного назначения и объектов силовых и военных ведомств), энергетический надзор, надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (кроме судоходных и портовых), горный надзор, экологический и геологический контроль (кроме объектов ФСБ), земельный контроль в части полномочий Росприроднадзора, а также лицензионный контроль деятельности по производству лекарственных средств.
Как это работает на практике
Контролируемое лицо, которое не собирается обжаловать итоги проверки и предписание (это важно — для целей заключения соглашения не следует оспаривать предписание даже частично), в течение 10 рабочих дней со дня выдачи предписания (только в отношении одного предписания, если их несколько) вправе подать ходатайство через Госуслуги с обоснованием грандиозности затрат и проектом программы устранения.
Далее пошагово:
Надзорный орган в течение 5 рабочих дней решает, будет ли рассматривать ходатайство, или есть основания для отказа.
Если принято к рассмотрению — решение «удовлетворить или нет» принимается в течение 15 рабочих дней и размещается в личном кабинете на Госуслугах.
Если отказали — есть ещё 10 рабочих дней, чтобы подать новое ходатайство с дополнительными доводами и документами.
Если согласны — контролируемое лицо разрабатывает программу, надзорный орган — проект соглашения. Взаимное согласование — 10 рабочих дней.
Подписание — в течение 5 рабочих дней с использованием УКЭП.
Затем соглашение направляется на согласование в органы прокуратуры. Лишь после согласования соглашение вступает в силу.
В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу надзорный орган принимает решение о приостановлении действия предписания.
Срок исполнения соглашения не может превышать трёх лет.
Что фиксируется в соглашении
В соглашении обязательно определяются перечень выявленных нарушений, которые нужно устранить; программа, включающая три перечня: мероприятия по устранению нарушений, мероприятия по оценке исполнения программы, документы и сведения, подлежащие направлению в надзорный орган для оценки исполнения; обязательство устранить нарушения в установленные сроки; срок исполнения соглашения, порядок и сроки подачи ходатайства об изменении или продлении. Также может быть закреплён порядок поэтапной оценки исполнения соглашения.
Продление, изменение и расторжение
Соглашение можно изменить, если возникли новые обстоятельства, которые не могли быть известны на момент заключения и существенно влияют на исполнение; устранена часть нарушений и это позволяет пересмотреть условия; нужно уточнить или дополнить условия для более чёткого исполнения; нужно разделить этапы исполнения с указанием сроков.
Продлить срок можно, если нарушения не устранены в срок из-за необходимости выполнения сложных технических работ, о которых не было известно при заключении; возникли непредвиденные ситуации (стихийное бедствие, ЧС, эпидемия и иной форс-мажор); учредитель, являющийся стороной соглашения, не исполнил обязательство.
А вот расторгнуть соглашение до истечения срока можно только по инициативе надзорного органа или прокуратуры, но не контролируемого лица. Перед расторжением соглашение должно быть признано неисполненным — например, если контролируемое лицо или учредитель не исполняли или не принимали мер к исполнению соглашения, если обязательные требования исключены из Перечня НПА, если лицо признано банкротом или ликвидировано, либо ликвидирован объект государственного контроля. Решение о расторжении принимается в течение 5 рабочих дней со дня признания соглашения неисполненным, а в течение следующих 5 рабочих дней — о возобновлении действия предписания.
Окончание исполнения: два сценария
По истечении срока исполнения надзорный орган принимает одно из решений: о признании соглашения исполненным — и тогда в течение 5 рабочих дней предписание отменяется; либо о признании соглашения неисполненным — и тогда в течение 5 рабочих дней предписание возобновляет действие.
Административная ответственность: как освободиться
Против контролируемого лица по самому факту нарушения, как правило, возбуждается дело об административном правонарушении. Чтобы воспользоваться механизмом освобождения от ответственности, ходатайство о заключении соглашения нужно подать до того, как протокол будет направлен в суд или должностному лицу.
Если соглашение заключено, со дня вступления в силу приостанавливаются течение срока давности привлечения к административной ответственности и само производство по делу, о чём выносится отдельное определение. Если соглашение исполнено — в течение 5 дней производство по делу прекращается, а лицо освобождается от административной ответственности. Если не исполнено — на следующий день возобновляется течение срока давности и производство по делу, а лицо утрачивает возможность получить освобождение от ответственности за аналогичное нарушение.
Резюме для тех, кто не любит читать много
«Инвестиции вместо штрафов» — это соглашение с надзором: предписание приостанавливается, бизнес выполняет программу устранения, штраф не платит, а дело об административном правонарушении прекращается.
Проект Минэкономразвития упрощает механизм: сроки увеличиваются втрое, можно частично оспаривать предписание, добавляются новые участники и виды контроля.
Новые участники: концессионеры, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность.
Новые виды контроля: госпожнадзор, охрана культурного наследия, качество меддеятельности, промпродукция, региональный экологический контроль.
Ограничения: нельзя — если нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью; нельзя — если предыдущее соглашение было расторгнуто (5 лет).
Прокурор сможет направлять замечания, но не блокировать согласование без сутевых причин.
Если вы — руководитель предприятия и получили предписание, которое требует серьёзных вложений, это повод до истечения срока на обжалование оценить, подпадаете ли вы под механизм «инвестиции вместо штрафов», и правильно оформить соглашение так, чтобы «кредит доверия» не превратился в «кредит с просрочкой». Государство даёт шанс не платить штраф — но только тем, кто готов вкладываться в исправление. И это, пожалуй, честная сделка.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Для принятия решений по конкретной ситуации рекомендуется обратиться к профильному специалисту.