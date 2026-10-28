ЭКГ-рейтинг в 2026–2027 годах: зачем бизнесу проверять свою деловую репутацию

В 2026 году у российских компаний появился ещё один повод обратить внимание на собственную деловую репутацию. Причём речь не об отзывах клиентов, рекомендациях партнёров или количестве выполненных контрактов.

Речь об ЭКГ-рейтинге, который оценивает бизнес по целому набору показателей: от налоговой дисциплины до отношения к сотрудникам.

С июня действует обновлённый национальный стандарт, а с октября расширились возможности использования деловой репутации при оценке участников отдельных государственных закупок. Разберёмся, что изменилось, зачем компании знать свой рейтинг и на что обратить внимание руководителю и бухгалтерии перед 2027 годом.