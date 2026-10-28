ЭКГ-рейтинг в 2026–2027 годах: зачем бизнесу проверять свою деловую репутацию

В 2026 году у российских компаний появился ещё один повод обратить внимание на собственную деловую репутацию. Причём речь не об отзывах клиентов, рекомендациях партнёров или количестве выполненных контрактов.
Речь об ЭКГ-рейтинге, который оценивает бизнес по целому набору показателей: от налоговой дисциплины до отношения к сотрудникам.
С июня действует обновлённый национальный стандарт, а с октября расширились возможности использования деловой репутации при оценке участников отдельных государственных закупок. Разберёмся, что изменилось, зачем компании знать свой рейтинг и на что обратить внимание руководителю и бухгалтерии перед 2027 годом.
Что такое ЭКГ-рейтинг и почему он касается не только крупных компаний
ЭКГ расшифровывается как «Экология, Кадры, Государство».
Это индекс деловой репутации, который позволяет оценивать благонадёжность бизнеса, его социальную и экологическую ответственность.
Если объяснять проще, государство пытается получить более полное представление о компании, чем дают выручка, прибыль и количество сотрудников.
Представим двух подрядчиков.
Оба работают в одной отрасли, имеют сопоставимый опыт и примерно одинаковые финансовые показатели.
Но у одного стабильный коллектив, прозрачная система оплаты труда и нет существенных проблем с исполнением обязательств. У другого регулярно возникают кадровые сложности, нарушения и финансовые риски.
С точки зрения потенциального заказчика это не совсем одинаковые компании, даже если обе готовы выполнить работу за одну цену.
ЭКГ-рейтинг предлагает формализованный способ учитывать подобные различия.
При этом он не ограничивается крупными предприятиями. Методика рассчитана на широкий круг субъектов предпринимательской деятельности, включая организации и индивидуальных предпринимателей.
Что изменилось в ЭКГ-рейтинге в 2026 году
С 13 июня 2026 года действует ГОСТ Р 71198-2026, заменивший стандарт 2023 года.
Обновление затронуло не только формулировки, но и содержание оценки.
В частности, расширен набор сведений, используемых при определении благонадёжности бизнеса. В методике учитываются показатели, связанные с налоговой дисциплиной, соблюдением антимонопольного законодательства, исполнением государственных контрактов и кадровой политикой.
Больше внимания уделяется стабильности коллектива, поддержке сотрудников с детьми и участию работодателя в реализации семейной и демографической политики.
Это означает, что для оценки деловой репутации значение имеют не только финансовые результаты, но и управленческие решения, которые компания принимает в повседневной работе.
Для бухгалтерии здесь есть отдельный практический момент.
Данные налоговой и финансовой отчётности, сведения о выплатах и исполнении обязательств перестают быть исключительно внутренней учётной информацией. В предусмотренных методикой пределах они участвуют в формировании внешней оценки бизнеса.
Однако ЭКГ-рейтинг не следует путать с налоговой проверкой. Это самостоятельная система оценки, которая использует в том числе государственные информационные данные.
Как рассчитывается ЭКГ-рейтинг
Оценка включает автоматизированный скоринг и добровольное анкетирование.
При скоринге используются сведения государственных информационных систем. В обычной ситуации компании не требуется подавать отдельную заявку только для формирования первоначальной оценки.
Далее бизнес может дополнительно подтвердить определённые практики ответственного ведения деятельности через добровольное анкетирование.
По методике 2026 года максимальная оценка составляет 170 баллов:
до 100 баллов — автоматизированный скоринг;
до 60 баллов — добровольное анкетирование;
до 10 баллов — дополнительные показатели, связанные с взаимодействием с предусмотренными методикой деловыми объединениями.
По результатам оценки компании присваивается соответствующий уровень рейтинга: базовый, средний, продвинутый или лидер.
Но я бы не рекомендовал руководителю ориентироваться исключительно на итоговую цифру.
Полезнее разобраться, за счёт каких показателей она сформирована и какие факторы компания действительно способна изменить.
Например, если проблема связана с налоговыми данными, это одна управленческая задача. Если с кадровой политикой — совершенно другая.
Зачем ЭКГ-рейтинг бухгалтерии и финансовому директору
На первый взгляд кажется, что деловая репутация — зона ответственности руководителя или юридического отдела.
Но значительная часть информации, которая характеризует финансовую устойчивость и добросовестность компании, формируется именно в бухгалтерии.
Поэтому я бы выделил три практических направления.
Первое — достоверность и актуальность сведений.
Если рейтинг формируется на основе государственных данных, важно понимать, какие сведения используются и соответствуют ли они фактическому положению дел. При обнаружении расхождений необходимо разбираться с их источником и предусмотренным порядком уточнения информации.
Второе — оценка финансовых рисков.
Показатели деловой репутации могут стать дополнительным источником информации при анализе контрагентов.
Но высокий ЭКГ-рейтинг не означает, что компания гарантированно исполнит обязательства, а низкий не доказывает её недобросовестность.
Поэтому его разумно рассматривать вместе с бухгалтерской отчётностью, судебными спорами, исполнительными производствами и другими доступными сведениями.
Третье — участие в закупках и программах поддержки.
Если компания планирует работать с государственными заказчиками или претендовать на меры поддержки, полезно заранее понимать, учитывается ли ЭКГ-рейтинг в конкретной процедуре.
При этом бухгалтерия должна оценивать не только возможные преимущества, но и затраты, необходимые для выполнения обязательств.
Как ЭКГ-рейтинг влияет на госзакупки с октября 2026 года
Здесь произошло одно из наиболее заметных изменений.
Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2026 года № 1255 были скорректированы правила оценки заявок по постановлению № 2604. Изменения вступили в силу 30 сентября и применяются к закупкам, объявленным с 1 октября 2026 года.
Для отдельных конкурсов на выполнение строительных и ремонтных работ заказчикам предоставлена возможность учитывать деловую репутацию участников наряду с опытом сопоставимых работ.
Речь, в частности, идёт о закупках на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, текущий ремонт зданий и сооружений, ремонт и содержание автомобильных дорог.
При этом установлен важный баланс.
Если заказчик использует показатель деловой репутации, значимость опыта сопоставимых работ должна составлять не менее 60% от суммы значимостей показателей, применяемых по критерию квалификации. Соответственно, на деловую репутацию может приходиться не более 40% этой суммы. Обратите внимание: речь не о 40% итоговой оценки всей заявки, а о распределении значимости внутри соответствующего критерия.
Это принципиальная разница.
Допустим, две строительные компании предлагают сопоставимые условия исполнения контракта. Одна имеет более высокий показатель деловой репутации. Если конкурсная документация предусматривает его оценку, такая компания может получить дополнительные баллы. Но это не гарантирует победу.
Продолжают иметь значение цена, опыт и другие предусмотренные критерии. И ещё одно важное уточнение: наличие ЭКГ-рейтинга не означает, что его будут учитывать в каждом тендере.
А что с закупками по 223-ФЗ
В закупках по 223-ФЗ действует другая система регулирования.
Заказчики руководствуются законом, собственным положением о закупке и документацией конкретной процедуры.
Поэтому использование показателей деловой репутации необходимо рассматривать с учётом установленных заказчиком правил и требований законодательства.
Универсального правила, по которому высокий ЭКГ-рейтинг автоматически даёт преимущество во всех закупках по 223-ФЗ, нет.
Для поставщика главный практический вывод простой: прежде чем оценивать свои шансы, нужно внимательно изучить порядок рассмотрения и оценки заявок.
Может ли низкий рейтинг помешать компании получить контракт
Сам по себе низкий ЭКГ-рейтинг не означает запрета на участие в государственных закупках. Необходимо различать требования к участникам и показатели оценки заявок.
Это разные механизмы.
Если заказчик законно использует индекс деловой репутации как показатель оценки, более низкое значение может повлиять на количество полученных баллов. Но нельзя автоматически делать вывод, что компания с низким рейтингом должна быть отклонена.
Для каждого конкурса необходимо отдельно проверять правовое основание, порядок начисления баллов и документы, которыми подтверждается соответствующий показатель. Это особенно важно в строительстве, где требования к опыту, квалификации и финансовым возможностям участников и без того могут быть достаточно сложными.
Где проверить ЭКГ-рейтинг своей компании
Для проверки предусмотрен официальный ресурс экг-рейтинг.рф.
Компания может найти опубликованные сведения по ИНН или наименованию и ознакомиться с доступной оценкой.
Я бы рекомендовал руководителю не ограничиваться просмотром общего балла. Лучше организовать небольшую внутреннюю проверку.
Сначала уточнить, правильно ли определена организация и насколько актуальны опубликованные сведения. Затем изучить структуру оценки и понять, какие показатели формируются автоматически, а какие могут быть дополнены через добровольное анкетирование.
После этого стоит определить, есть ли практическая необходимость предпринимать дополнительные действия.
Например, если компания вообще не участвует в закупках, не планирует использовать рейтинг при работе с партнёрами и не претендует на связанные с ним меры поддержки, срочно заниматься повышением баллов только ради красивого результата необязательно.
Другое дело, если индекс уже учитывается в процедурах, которые представляют интерес для бизнеса.
Можно ли повысить рейтинг перед участием в тендере
Определённые возможности улучшить оценку существуют.
Но здесь важно не перепутать работу над деловой репутацией с попыткой быстро получить дополнительные баллы перед конкретным конкурсом. Часть показателей зависит от государственных данных и фактической деятельности компании. Другие могут подтверждаться документами в рамках добровольного анкетирования.
Поэтому начинать следует с анализа методики и текущих показателей.
Например, если организация реализует программы поддержки сотрудников, но соответствующие сведения не отражены в дополнительной оценке, имеет смысл изучить условия их подтверждения.
Если же речь идёт о налоговой дисциплине или нарушениях при исполнении контрактов, проблема не решается простым заполнением анкеты.
Именно поэтому повышение рейтинга лучше рассматривать как последовательную управленческую работу, а не как разовое действие ради одного тендера.
Что стоит сделать компании до 2027 года
Я бы не советовал предпринимателям ждать, пока ЭКГ-рейтинг впервые встретится им в конкурсной документации.
Разумнее заранее выполнить несколько действий.
1. Проверить опубликованный рейтинг.
Убедиться, что компания корректно идентифицирована, а доступные сведения не вызывают вопросов.
2. Изучить действующую методику.
Ориентироваться на ГОСТ Р 71198-2026, а не на устаревшие описания предыдущей редакции.
3. Подключить бухгалтерию и кадровую службу.
Разобраться, какие финансовые, налоговые и кадровые показатели могут влиять на оценку.
4. Проверить закупочную практику своей отрасли.
Посмотреть, встречается ли оценка деловой репутации в интересующих конкурсах и какое значение ей придают заказчики.
5. Определить, нужны ли дополнительные действия.
Не всем компаниям необходимо стремиться к максимальному баллу. Важно понимать, какую практическую задачу решает повышение рейтинга.
При этом 2027 год не следует воспринимать как дату введения нового обязательного рейтинга для всех поставщиков. По состоянию на октябрь 2026 года такого универсального требования нет.
Речь идёт о подготовке бизнеса к возможному более широкому применению уже существующего инструмента.
Вместо вывода
В работе с закупками я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда компания начинает разбираться в новых требованиях только после появления интересного контракта.
С ЭКГ-рейтингом лучше действовать иначе.
Проверить собственную оценку можно заранее. Разобраться в методике — тоже. А если рейтинг окажется важен для будущего конкурса, у руководителя уже будет представление о своих возможностях.
На мой взгляд, главный смысл ЭКГ-рейтинга для бизнеса не в том, чтобы получить максимальное количество баллов.
Он в том, что финансовая дисциплина, отношение к сотрудникам и исполнение обязательств становятся более заметными для государства и потенциальных партнёров.
В 2026–2027 годах это ещё не универсальный пропуск к государственным контрактам. Но уже дополнительный фактор, который стоит учитывать при управлении компанией.
И чем раньше руководитель разберётся, из чего складывается деловая репутация его бизнеса, тем меньше неожиданностей возникнет при работе с заказчиками и партнёрами.