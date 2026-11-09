Где заканчивается честный бизнес и начинается преступление

Добропорядочный предприниматель заключил сделку, как ему кажущуюся вполне законную и прозрачную, но на каком-то этапе возникли трудности с её реализацией, или появилось желание оптимизировать затраты, пусть даже не у самого предпринимателя, а у его партнёра по сделке, в такие моменты принимаются нестандартные решения, направленные на устранение возникших препятствий. Вот в момент принятия таких креативных решений по оптимизации бизнес-процесса предприниматель и оказывается на грани перехода от сделки к совершению неправомерных действий. Хочу отметить, что большинство таких лиц убеждены в том, что действуют ещё в рамках закона, хотя осознают, что подошли уже к черте, за которой нарушение, но ещё её не переходят. Это одна из разновидностей предпринимательского риска.

Самыми распространёнными схемами преступлений, связанных с оптимизацией налогообложения по-прежнему остаются: дробление бизнеса; использование фирм-однодневок для уменьшения налогооблагаемой базы, завышения расходов и, как следствие, получение налоговых вычетов; необоснованное применение налоговых льгот, когда специально для реализации той схемы создаётся налоговый резидент в льготной зона налогообложения или применяется «налоговая миграция». «Бумажный НДС» тоже никуда не делся, встречается ещё довольно часто. В качестве ещё одной схемы хочу отметить минимизацию зарплатных налогов и страховых взносов. Когда с целью оптимизации штатные сотрудники компании оформляются как ИП или самозанятые.