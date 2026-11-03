Инспекция спрашивает, сколько вы должны контрагенту-недоимщику: что ответить и кому платить

Схема выглядит так. У поставщика или подрядчика долг перед бюджетом, и на его счетах денег нет. Тогда инспекция ищет тех, кто должен ему самому. Покупатели и заказчики получают требование: подтвердите, есть ли задолженность перед таким-то ООО, приложите договор, акты, сверку. Следом некоторые инспекторы по телефону предлагают «закрыть вопрос» и перечислить долг контрагента прямо в бюджет.
Ниже — что это за требование, на что в нём смотреть, что отвечать и в какой момент деньги действительно нужно отдавать не контрагенту. Отдельно — как не заплатить одну и ту же сумму дважды.
Шаг 1. Определите, по какой норме пришло требование
Нужная вам норма — абзац второй п. 2.1 ст. 93.1 НК, в редакции 263-ФЗ от 14.07.2022. Механизм такой:
на контрагента вынесено решение о взыскании по ст. 46 НК на сумму больше 1 млн ₽;
решение не исполнено в течение 10 дней с даты его принятия;
инспекция запросила документы у самого должника, а тот их не дал.
Тогда инспекция «вправе истребовать у иных лиц, располагающих документами (информацией) об имуществе или имущественных правах налогоплательщика». Ваш долг перед контрагентом и есть его имущественное право.
Требование выставляет ваша инспекция по поручению инспекции контрагента. В поручении должно быть указано, что документы нужны «в связи с наличием задолженности» (п. 3 ст. 93.1 НК). Копию поручения прикладывают к требованию (п. 4).
Иногда то же самое запрашивают по п. 2 ст. 93.1 НК — информацию «относительно конкретной сделки». Тогда в требовании должна быть указана эта сделка.
Проверьте по требованию:
указана ли норма (п. 2 или п. 2.1 ст. 93.1 НК);
приложено ли поручение и указана ли в нём задолженность как основание;
названы ли контрагент (ИНН), договор или период;
что именно просят: документы, информацию или и то и другое.
Главное: это запрос сведений, а не требование об уплате. Ни ст. 93.1, ни ст. 46–47 НК не позволяют инспекции обязать вас перечислить в бюджет то, что вы должны контрагенту. Списать эти деньги с вашего счёта инспекция тоже не может.
Шаг 2. Посчитайте срок
Срок ответа — 10 дней со дня получения требования (абз. 2 п. 5 ст. 93.1 НК). Дни рабочие (п. 6 ст. 6.1 НК).
В те же 10 дней можно сообщить, что запрошенных документов или информации у вас нет. Если собрать комплект не успеваете, направьте уведомление о невозможности представить документы в срок: укажите причины и срок, к которому вы их представите. Уведомление подаётся в порядке п. 3 ст. 93 НК, то есть в течение дня, следующего за днём получения требования. Продлевать срок или нет, решает инспекция (п. 5 ст. 93.1 НК).
С какого дня считать срок, зависит от способа получения:
по ТКС требование считается полученным на шестой рабочий день со дня отправки, указанного в подтверждении оператора ЭДО (п. 4 ст. 31 НК). Квитанцию о приёме с 5 февраля 2025 года отправлять не нужно: абзац второй п. 5.1 ст. 23 НК исключён 259-ФЗ от 08.08.2024, на дату получения квитанция не влияет;
через личный кабинет — на следующий день после размещения;
заказным письмом — на шестой рабочий день со дня отправки.
Десять рабочих дней на ответ считаются со следующего дня после даты получения.
Шаг 3. Сверьте расчёты до того, как писать ответ
Ответ на такое требование сразу становится доказательством. Инспекция передаст его приставу, а пристав по нему решит, есть ли у контрагента дебиторка, на которую можно обратить взыскание. Поэтому сначала цифры, потом письмо.
Что сделать:
Выгрузите карточку счёта 60, 62 или 76 по контрагенту в разрезе договоров. Проверьте авансы, отгрузки, возвраты, корректировочные документы.
Сверьте с первичкой. Долг возникает из подписанных актов и УПД, а не из сальдо. Если работы не приняты, акт не подписан или есть мотивированный отказ от приёмки — денежного обязательства в этой части может ещё не быть.
Проверьте условия оплаты. Отсрочка, оплата после устранения замечаний, гарантийное удержание — всё это условия, на которых долг перейдёт к взыскателю (ч. 1 ст. 76 229-ФЗ: «на тех же условиях»).
Найдите зачёты, претензии, неустойки. Заявление о зачёте, претензия по качеству, начисленные штрафы по договору уменьшают или делают спорной сумму к оплате.
Проверьте давность. Если срок исковой давности по долгу истёк, взыскание на него не обращается (п. 1 ч. 3 ст. 76 229-ФЗ).
Результат оформите внутренней справкой. Если контрагент на связи, подпишите акт сверки. Если нет — составьте односторонний акт и отправьте его контрагенту: это тоже аргумент.
Пример. По договору подряда числится 700 000 ₽ к оплате:
500 000 ₽ — работы приняты по акту, отсрочка истекла;
200 000 ₽ — по акту есть замечания, направлена претензия, окончательный расчёт по допсоглашению — после устранения.
В ответе это две разные суммы с разным статусом. «Должны 700 000 ₽» писать нельзя. «Ничего не должны» — тоже.
Шаг 4. Решите, что давать, а что нет
Предмет требования — имущественные права контрагента к вам. Значит, в ответ идут документы, из которых видно, есть ли долг, сколько и на каких условиях.
Давать:
Договор (с допсоглашениями) или его реквизиты
Акты, УПД, по которым возник долг
Платёжки, которыми долг погашен полностью или частично
Акт сверки (двусторонний или односторонний)
Претензии, заявления о зачёте, мотивированные отказы от приёмки
Постановления пристава, если они уже приходили
Не давать:
Документы по другим контрагентам
Общую расшифровку дебиторки и кредиторки по всей компании
Регистры и отчётность за периоды, не связанные с расчётами с этим лицом
Внутреннюю переписку и служебные записки
Если просят «сообщить, имеется ли задолженность», — это информация. Её дают письмом: сумма, договор, дата, статус.
Если запрошенного документа у вас нет, так и напишите. Штраф по п. 1 ст. 126 НК — 200 ₽ за документ — грозит за непредставление того, что у вас было. Если инспекция не может посчитать непредставленные документы, она применяет п. 2 ст. 126 НК — 10 000 ₽.
Шаг 5. Напишите ответ
Ответ — на бланке, за подписью директора или лица по доверенности, по ТКС или через личный кабинет.
В ИФНС России № по г.
На требование о представлении документов (информации) от ..2026 № (поручение ИФНС № от ..2026 № __)
В связи с требованием, выставленным на основании абз. 2 п. 2.1 ст. 93.1 НК РФ, ООО «» (ИНН ) сообщает следующее о расчётах с ООО «» (ИНН ) по состоянию на ..2026.
По договору подряда от № задолженность ООО «» перед ООО «» составляет 500 000 ₽ по акту от № . Срок оплаты наступил ..2026.
Сумма 200 000 ₽ по акту от № не признаётся задолженностью: работы приняты с замечаниями (претензия от № ). По дополнительному соглашению от № окончательный расчёт производится после их устранения. Замечания не устранены.
Иных неисполненных денежных обязательств перед ООО «» у ООО «» нет.
Приложения: копии договора, допсоглашения, актов, претензии, акта сверки (всего __ листов).
Организация исполняет денежные обязательства перед ООО «» на основании постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность в порядке ст. 76 Федерального закона № 229-ФЗ, если такое постановление будет получено. Настоящее письмо не является согласием на уплату налоговой задолженности ООО «» за счёт собственных средств.
Последний абзац не обязателен, но полезен. Он фиксирует, что вы не согласились платить за контрагента, а только дали сведения.
Если долга нет, ответ короче: «Задолженности перед ООО „“ на .__.2026 нет». Приложите сверку и платёжки, которыми рассчитались. Одной выписки мало: из неё не всегда видно, какой договор и какой акт закрыт. Нужна связка «акт — платёжка — назначение платежа — сверка».
Шаг 6. Чего ждать дальше: кто и когда может забрать деньги
Пока у вас только требование инспекции, обязанности платить не контрагенту, а кому-то ещё нет. Нормы, запрещающей вам рассчитаться с поставщиком по договору после такого требования, тоже нет. Дальше события идут так:
Инспекция контрагента выносит постановление о взыскании за счёт имущества (п. 1 ст. 47 НК) и отправляет его приставу. С 01.04.2026 такое постановление исполняется по ст. 72.3 229-ФЗ (введена 287-ФЗ от 31.07.2025) в пределах отрицательного сальдо ЕНС контрагента. Отдельного «налогового» способа взыскать дебиторку закон не создал — работают общие правила 229-ФЗ.
Пристав по сведениям инспекции находит вашу задолженность. Он может арестовать дебиторку (ст. 83 229-ФЗ): выносит постановление и акт со списком документов, подтверждающих долг. После ареста и вам, и контрагенту запрещено совершать действия, ведущие к изменению или прекращению правоотношений, и уступать требование (ч. 1 ст. 83). Для дебитора запрет действует со дня получения уведомления об аресте (ч. 4 ст. 83). Значит, платить контрагенту после получения постановления об аресте тоже нельзя: оплата прекращает обязательство. Деньги в этот период держите у себя до постановления об обращении взыскания или снятия ареста.
Пристав выносит постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность (ч. 4 ст. 76) и направляет его вам не позднее следующего дня. В нём — депозитный счёт ФССП и порядок перечисления.
С получения постановления об обращении взыскания вы платите только на депозит. Такой платёж «считается исполнением надлежащему кредитору» (ч. 6 ст. 76). Платёж контрагенту после этой даты обязательство перед взыскателем не прекращает. Если не перечислить деньги на депозит, дебиторку продадут с торгов, и покупатель требования взыщет её с вас повторно (п. 2 ч. 2 ст. 76). Возможен и штраф по ч. 3 ст. 17.14 КоАП, хотя практика его применения к дебиторам неоднородна. В деле № А40-113282/2016 суды трёх инстанций назвали перечисление денег кредитору «в обход примененного судебным приставом ареста» незаконным и не прекращающим обязательство (ст. 408 ГК). Оговорка: позже Верховный суд эти акты отменил, но по другому основанию — на момент ареста дебиторки ещё не было.
Это подтверждают и сами налоговики. Например, налоговая служба Приморского края в ноябре 2025 года на сайте ФНС описывала ту же последовательность: постановление инспекции → ФССП → пристав выявляет дебиторку → постановление дебитору.
Что проверить в постановлении пристава:
номер исполнительного производства, взыскатель, должник;
договор и сумма. Сумма не должна превышать ни ваш реальный долг на день обращения взыскания, ни долг контрагента по производству (ч. 1 ст. 76);
условия: если срок оплаты по договору ещё не наступил, платить раньше вы не обязаны. Долг переходит «на тех же условиях». Взыскание обращается на право требования к дебитору, «не исполнившему денежное обязательство» (п. 1 ч. 1 ст. 75 229-ФЗ), и в объёме, существовавшем на день обращения взыскания (ч. 1 ст. 76). Пока срок оплаты не наступил, неисполненного обязательства нет.
Взыскание вообще не обращается, если давность истекла, если ваша компания ликвидируется или в отношении неё введена процедура банкротства (ч. 3 ст. 76).
Если постановление ошибочное — например, долга нет или он спорный, — его можно обжаловать. Жалобу старшему приставу или заявление в суд подают в течение 10 дней со дня вынесения постановления, а если вас не извещали — со дня, когда вы о нём узнали или должны были узнать (ст. 121–122 229-ФЗ). Дни рабочие (ч. 2 ст. 15). Надёжнее считать от даты постановления. Параллельно письменно сообщите приставу свою позицию с документами.
Спорная дебиторка — слабое основание для взыскания. В деле № А72-6306/2023 УФНС по Ульяновской области требовало признать незаконным неперечисление дебитором на депозит около 883 тыс. ₽. Суды трёх инстанций отказали: решение АС Ульяновской области от 19.10.2023, постановление 11 ААС от 11.12.2023, постановление АС Поволжского округа от 06.03.2024 № Ф06-591/2024. Главная причина процессуальная: действия коммерческой организации нельзя оспорить как действия органа власти, а к приставу налоговая требований не заявила. Но суды отметили и другое. Стороны спорили о взаиморасчётах, по допсоглашению окончательный расчёт зависел от устранения замечаний, бесспорных доказательств долга не было. Суды перечислили, что должен установить пристав: хозяйственные связи, факт и размер долга, право должника требовать оплату и возможность перечислить деньги на депозит.
Чего не делать
Не платить в бюджет «за контрагента» по звонку или письму инспектора. Налог за другое лицо заплатить можно (п. 1 ст. 45 НК), но вернуть его вы уже не вправе. В счёт расчётов с контрагентом такой платёж засчитается, только если контрагент сам письменно попросил так заплатить, и только до ареста дебиторки или постановления пристава: после них распоряжения контрагента уже недостаточно (ч. 5 ст. 76, ст. 83 229-ФЗ). Риск оплаты ненадлежащему лицу несёт должник, а исполнение не тому лицу обязательство не прекращает (ст. 312, п. 1 ст. 408 ГК). Без распоряжения поставщика вы рискуете заплатить дважды: сначала в бюджет, потом ему по суду.
Не платить контрагенту после получения постановления пристава об аресте дебиторки или об обращении на неё взыскания. После ареста платить нельзя никому. После постановления об обращении взыскания надлежащий получатель — только депозит ФССП.
Не делать зачёт и не подписывать допсоглашений после ареста или постановления без юриста. После постановления об обращении взыскания менять правоотношения запрещено контрагенту (ч. 5 ст. 76), а после ареста — и ему, и вам (ч. 1, 4 ст. 83 229-ФЗ). При этом возражения к контрагенту, которые были у вас до получения постановления, сохраняются: права дебитора по отношению к должнику не изменяются (ч. 6 ст. 76).
Не занижать и не завышать долг. Заведомо недостоверные сведения — штраф 10 000 ₽ по п. 2 ст. 126 НК. Хуже штрафа то, что ответ потом сравнят с вашей же сверкой.
Не игнорировать требование на том основании, что «мы не должник». Санкции за непредставление применяются к вам как к получателю требования.
Проводки и документы
Платёж на депозит ФССП по постановлению пристава гасит вашу задолженность перед поставщиком:
Дт 60 (76) Кт 51 — на сумму перечисления.
Аналитика — по тому же контрагенту и договору, ведь долг тот же. В назначении платежа укажите:
номер исполнительного производства;
реквизиты постановления;
контрагента и договор;
формулировку «в счёт исполнения обязательства перед ООО „“ по договору № от __».
Что сохранить в папку по контрагенту:
постановление пристава с отметкой о дате получения (от неё отсчитывается ч. 6 ст. 76);
платёжное поручение с отметкой банка;
уведомления приставу и контрагенту о перечислении. Сообщить обоим нужно незамедлительно (ч. 7 ст. 76);
акт сверки после платежа. Если контрагент его не подписывает — односторонний, с доказательством отправки.
Если поставщик потом подаст иск о взыскании долга, этот комплект и есть возражения на иск. На вычет НДС по уже принятым товарам и работам оплата на депозит не влияет: для вычета по общему правилу оплата не нужна (п. 1 ст. 172 НК).
Какие риски у компании-дебитора
Не ответили на требование инспекции. 200 ₽ за каждый документ или 10 000 ₽ (п. 1, 2 ст. 126 НК).
Не сообщили информацию. 5 000 ₽, повторно в году — 20 000 ₽ (ст. 129.1 НК).
Дали заведомо недостоверные сведения. 10 000 ₽ (п. 2 ст. 126 НК).
Не выполнили законное требование пристава. Возможен штраф: юрлицо — 50 000–100 000 ₽, должностное лицо — 15 000–20 000 ₽ (ч. 3 ст. 17.14 КоАП).
Не заплатили на депозит по постановлению. Дебиторку продают с торгов, покупатель требования взыщет долг через суд (п. 2 ч. 2 ст. 76 229-ФЗ).
Заплатили в бюджет за контрагента без его распоряжения. Возврата нет, контрагент вправе требовать оплату повторно (п. 1 ст. 45 НК, ст. 312 ГК).
Заплатили контрагенту после ареста или постановления об обращении взыскания. Обязательство перед взыскателем не прекращается: долг продадут с торгов или потребуют на депозит, то есть оплата дважды; возможен штраф (ч. 6 ст. 76, ч. 1, 4 ст. 83 229-ФЗ, ч. 3 ст. 17.14 КоАП).
Директор не представил документы по требованию инспекции. 300–500 ₽ (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
С 01.01.2026 в НК появилось новое определение имущества: п. 2 ст. 38 утратил силу, определение перенесено в п. 2 ст. 11 НК (425-ФЗ от 28.11.2025). Для целей предусмотренных НК ареста и запрета на отчуждение (передачу в залог) имущество теперь понимается по ГК, то есть вместе с имущественными правами. ФНС уже разъяснила: запрет на отчуждение по п. 10 ст. 101 НК можно установить на всё имущество, включая имущественные права (письмо от 19.01.2026 № Д-18-18/2@). Для вас как дебитора это напрямую ничего не меняет. Арест или запрет по НК ограничивает самого контрагента: уступить требование или заложить его он не сможет. Обязанность платить не ему возникает у вас только из постановления пристава. Практика применения ареста по ст. 77 НК к дебиторке мне пока не известна.
Памятка
Требование по абз. 2 п. 2.1 ст. 93.1 НК — запрос сведений. Платить по нему не нужно.
Проверьте поручение, основание «в связи с наличием задолженности», контрагента и договор.
Срок — 10 рабочих дней со дня, следующего за датой получения (по ТКС — шестой рабочий день после отправки). Нет документов — сообщите в тот же срок. Не успеваете — уведомите инспекцию в течение дня, следующего за днём получения.
Сначала сверка и первичка, потом письмо. Неоспариваемую и спорную суммы указывайте отдельно, с основаниями.
Давайте только то, что касается расчётов с этим контрагентом.
В бюджет «за контрагента» без его письменного распоряжения не платите.
Получили постановление об аресте — контрагенту не платите. Получили постановление об обращении взыскания — платите только на депозит ФССП, сообщите приставу и контрагенту, сохраните комплект документов.
Постановление с ошибкой обжалуйте в течение 10 рабочих дней с даты его вынесения.
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