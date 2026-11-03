Инспекция спрашивает, сколько вы должны контрагенту-недоимщику: что ответить и кому платить

Шаг 1. Определите, по какой норме пришло требование

Нужная вам норма — абзац второй п. 2.1 ст. 93.1 НК, в редакции 263-ФЗ от 14.07.2022. Механизм такой:

на контрагента вынесено решение о взыскании по ст. 46 НК на сумму больше 1 млн ₽ ;

решение не исполнено в течение 10 дней с даты его принятия;

инспекция запросила документы у самого должника, а тот их не дал.

Тогда инспекция «вправе истребовать у иных лиц, располагающих документами (информацией) об имуществе или имущественных правах налогоплательщика». Ваш долг перед контрагентом и есть его имущественное право.

Требование выставляет ваша инспекция по поручению инспекции контрагента. В поручении должно быть указано, что документы нужны «в связи с наличием задолженности» (п. 3 ст. 93.1 НК). Копию поручения прикладывают к требованию (п. 4).

Иногда то же самое запрашивают по п. 2 ст. 93.1 НК — информацию «относительно конкретной сделки». Тогда в требовании должна быть указана эта сделка.

Проверьте по требованию:

указана ли норма (п. 2 или п. 2.1 ст. 93.1 НК);

приложено ли поручение и указана ли в нём задолженность как основание;

названы ли контрагент (ИНН), договор или период;

что именно просят: документы, информацию или и то и другое.

Главное: это запрос сведений, а не требование об уплате. Ни ст. 93.1, ни ст. 46–47 НК не позволяют инспекции обязать вас перечислить в бюджет то, что вы должны контрагенту. Списать эти деньги с вашего счёта инспекция тоже не может.