Штрафы по НК с 2027 года: памятка бухгалтеру по законопроекту № 617-9

Законопроект № 617-9 о поправках в части первую и вторую НК РФ внесён Правительством 30.09.2026, принят Госдумой в первом чтении 29.10.2026 (постановление ГД № 254-9 ГД). Поправки принимаются до 12.11.2026, второе чтение включено в календарь на 19.11.2026. На дату подготовки памятки это законопроект, а не закон, и размеры штрафов ещё могут измениться.
Если закон примут в нынешней редакции, новые размеры начнут действовать с 01.01.2027, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Ниже — что из этого касается обычной бухгалтерии и что стоит сделать до конца года.
Шаг 1. Отделите свои штрафы от чужих
Законопроект индексирует почти все штрафы главы 16 НК в твёрдых суммах. Суммы ниже приведены по тексту законопроекта в редакции, внесённой Правительством. Для бухгалтера организации или ИП на практике важны вот эти составы (сейчас → по законопроекту):
п. 1 ст. 119 НК, непредставление декларации или РСВ: 5% неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц, не более 30%, минимум 1 000 ₽ → 2 600 ₽;
ст. 119.1 НК, нарушение электронного способа представления: 200 ₽ → 560 ₽;
п. 1.2 ст. 126 НК, несвоевременное представление 6-НДФЛ: 1 000 ₽ → 1 850 ₽ за каждый полный или неполный месяц;
ст. 126.1 НК, документы налогового агента с недостоверными сведениями: 500 ₽ → 900 ₽ за каждый документ;
п. 1 ст. 126 НК, непредставление документов по требованию: 200 ₽ → 560 ₽ за каждый документ;
п. 2 ст. 126 НК, непредставление документов (сведений) о налогоплательщике по запросу, в том числе при встречной проверке: для организаций и ИП 10 000 ₽ → 25 000 ₽;
п. 1 ст. 129.1 НК, неправомерное несообщение сведений: 5 000 ₽ → 14 000 ₽; п. 2 ст. 129.1 НК, то же повторно в календарном году: 20 000 ₽ → 56 000 ₽;
п. 1 ст. 120 НК, грубое нарушение правил учёта в одном периоде: 10 000 ₽ → 28 000 ₽; п. 2 — более одного периода: 30 000 ₽ → 83 000 ₽; п. 3 — с занижением базы: 20% неуплаченного налога, минимум 40 000 ₽ → 111 000 ₽;
п. 1 ст. 116 НК, нарушение срока подачи заявления о постановке на учёт: 10 000 ₽ → 30 000 ₽; п. 2 — деятельность без постановки на учёт: 10% доходов, минимум 40 000 ₽ → 121 000 ₽;
новый п. 3.1 ст. 126 НК: 121 000 ₽ за непредставление российской организацией в установленный срок сообщения о создании обособленного подразделения, кроме филиала и представительства;
ст. 128 НК, свидетели: неявка 1 000 ₽ → 14 000 ₽, отказ от показаний или заведомо ложные показания 3 000 ₽ → 42 000 ₽.
Штрафы по ст. 122 и 123 НК (20% и 40%) законопроект не меняет.
Шаг 2. Перестройте работу с требованиями
П. 1 ст. 126 НК остаётся самым частым штрафом, который можно не получать вовсе. Порядок такой:
Следите за ТКС ежедневно. Требование, направленное по ТКС, считается полученным на шестой рабочий день со дня отправки (п. 4 ст. 31 НК), даже если вы его не открыли. С этой даты отсчитываются сроки ответа. Обязанность передавать квитанцию о приёме и блокировка счёта за её неотправку отменены с 05.02.2025 (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Документы по ст. 93 НК представьте в течение 10 рабочих дней, по ст. 93.1 НК — в течение пяти рабочих дней со дня получения требования.
Если в срок не успеваете, в течение дня, следующего за днём получения требования, направьте уведомление о невозможности представить документы с причинами и сроком (п. 3 ст. 93 НК; для требований по ст. 93.1 НК — п. 5 ст. 93.1 НК). Продление — право, а не обязанность инспекции: решение принимают в течение двух дней и могут отказать.
По ст. 93.1 НК: если документов у компании нет, сообщите об этом в те же пять рабочих дней. Без такого сообщения инспекция может оштрафовать за непредставление документов (п. 6 ст. 93.1, ст. 126 НК), а в отдельных случаях применяет ст. 129.1 НК.
Пример расчёта. Компания не представила к сроку 100 документов по требованию в рамках своей камеральной проверки (ст. 93 НК). Штраф по п. 1 ст. 126 НК считается за каждый документ: сейчас 100 × 200 ₽ = 20 000 ₽, по законопроекту 100 × 560 ₽ = 56 000 ₽.
При встречной проверке (ст. 93.1 НК) инспекции обычно применяют п. 2 ст. 126 НК — фиксированный штраф за непредставление документов о налогоплательщике: 10 000 ₽ сейчас, 25 000 ₽ по законопроекту. Часть судов применяет и к ст. 93.1 штраф за каждый документ по п. 1 ст. 126 НК, практика неоднородна.
Шаг 3. Проверьте обособленные подразделения
Сообщение о создании обособленного подразделения, которое не является филиалом или представительством, подают в течение месяца со дня создания (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК). Обособленное подразделение возникает при оборудовании стационарного рабочего места на срок более месяца (п. 2 ст. 11 НК). Сейчас за пропуск сообщения обычно штрафуют по п. 1 ст. 126 НК на 200 ₽. По законопроекту появится отдельный состав на 121 000 ₽.
До конца года пройдитесь по всем адресам, где работают сотрудники: склады, пункты выдачи, удалённые офисы, площадки на объектах заказчика. Где оборудовано стационарное рабочее место на срок более месяца (п. 2 ст. 11 НК), подайте сообщение по форме С-09-3-1. Учтите: по новому п. 3.1 ст. 126 НК штраф грозит и за опоздание с сообщением, а не только за его отсутствие.
Шаг 4. Закройте сроки по 6-НДФЛ и документам агента
Штраф по п. 1.2 ст. 126 НК начисляется за каждый полный или неполный месяц просрочки, поэтому опоздание на один день уже стоит 1 850 ₽ вместо 1 000 ₽.
По ст. 126.1 НК налоговый агент освобождается от штрафа, если сам выявил ошибки и представил уточнённые документы до того, как узнал об их обнаружении налоговым органом (п. 2 ст. 126.1 НК). Проводите сверку 6-НДФЛ и персонифицированных сведений до сдачи, а не после требования о пояснениях.
Шаг 5. Подготовьте сотрудников к допросам
Штрафы по ст. 128 НК вырастают в 14 раз. Их платит физлицо, но при выездной проверке на допрос вызывают бухгалтеров, кладовщиков и менеджеров. Объясните коллегам: повестку нельзя игнорировать, при уважительной причине нужно сообщить о ней инспектору и согласовать другую дату. На допрос можно прийти с представителем.
Шаг 6. Помните о смягчающих обстоятельствах и обратной силе
П. 2 ст. 5 НК: акты, устанавливающие или отягчающие ответственность, обратной силы не имеют. Новые размеры применяются к нарушениям, совершённым после вступления закона в силу. Нарушение совершено в день, следующий за последним днём срока подачи. Поэтому новые размеры применят, если срок подачи истёк уже после вступления закона в силу. Для декларации, срок которой истёк до этой даты, применяются старые размеры, даже если её сдают позже.
Ст. 112 и п. 3 ст. 114 НК: если инспекция или суд признают хотя бы одно смягчающее обстоятельство, штраф уменьшается не меньше чем в два раза. Перечень открытый, его можно расширять ссылками на несоразмерность, отсутствие ущерба бюджету и незначительность просрочки.
П. 2 и 3 ст. 112, п. 4 ст. 114 НК: за аналогичное нарушение в течение 12 месяцев со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности за предыдущее штраф увеличивается на 100%. По п. 2 ст. 129.1 НК повторность уже входит в состав, поэтому удваивать этот штраф ещё раз спорно.
Ст. 113 НК: срок давности привлечения — три года.
Ходатайство о снижении штрафа подайте вместе с возражениями на акт (п. 6 ст. 100 НК), а не после решения.
Чек-лист бухгалтера
Заведите реестр требований: дата отправки по ТКС и расчётная дата получения (шестой рабочий день), срок, количество документов, дата ответа.
Назначьте ответственного за ТКС и заместителя на время отпуска.
Подготовьте шаблон уведомления о невозможности представить документы в срок.
Проверьте все места работы сотрудников на признаки обособленного подразделения и подайте недостающие сообщения.
Поставьте в календарь сроки 6-НДФЛ, РСВ и деклараций с запасом в несколько рабочих дней.
Проведите сверку данных налогового агента до сдачи отчётности.
Проинструктируйте сотрудников о вызове на допрос.
Держите шаблон ходатайства о смягчающих обстоятельствах.
После второго чтения 19.11.2026 сверьте размеры штрафов с итоговым текстом закона.
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