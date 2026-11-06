Штрафы по НК с 2027 года: памятка бухгалтеру по законопроекту № 617-9

Законопроект № 617-9 о поправках в части первую и вторую НК РФ внесён Правительством 30.09.2026, принят Госдумой в первом чтении 29.10.2026 (постановление ГД № 254-9 ГД). Поправки принимаются до 12.11.2026, второе чтение включено в календарь на 19.11.2026. На дату подготовки памятки это законопроект, а не закон, и размеры штрафов ещё могут измениться.

Если закон примут в нынешней редакции, новые размеры начнут действовать с 01.01.2027, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Ниже — что из этого касается обычной бухгалтерии и что стоит сделать до конца года.