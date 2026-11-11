Смягчающие обстоятельства по новым правилам ФНС: как теперь снижают налоговый штраф. Памятка бухгалтеру

Что изменилось и с какой даты

Изменений два, и даты у них разные.

Первое — новая редакция пункта 3 статьи 114 НК из Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Она действует с 1 сентября 2026 года. При хотя бы одном смягчающем обстоятельстве штраф уменьшается не менее чем в два и не более чем в десять раз по сравнению с размером из статьи НК. Раньше кодекс задавал только нижний предел. Второй абзац пункта говорит, что инспекция учитывает смягчающие обстоятельства с учётом особенностей, утверждённых ФНС.

Второе — сами Особенности. Их утвердил приказ ФНС России от 24 июля 2026 года № ЕД-1-7/514@. Он зарегистрирован в Минюсте 31 августа 2026 года под № 88065 и в тот же день официально опубликован. По пункту 2 приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года.

Поэтому фраза «приказ действует с 1 сентября» неточна. С 1 сентября действует новая норма кодекса. Приказ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования 31 августа 2026 года. ГАРАНТ указывает 1 октября, КонсультантПлюс — 30 сентября. Разница в один день значима только для дел, которые рассматривали 30 сентября.

В сентябре уже действует новая редакция статьи 114 НК, но Особенности ещё не вступили в силу: инспекция применяет кодекс и судебную практику, а не шкалу и проценты приказа. Для нарушений до 1 сентября потолок в десять раз, нижние пороги пункта 18 и ограничение пункта 19, по статье 5 НК, скорее всего, применяться не должны. Более выгодные правила пунктов 8 и 9 могут учитываться в делах, которые рассматривают уже после вступления приказа в силу.