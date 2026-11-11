Смягчающие обстоятельства по новым правилам ФНС: как теперь снижают налоговый штраф. Памятка бухгалтеру

Осенью 2026 года снижение налогового штрафа перестало зависеть только от усмотрения инспектора. Сначала поменялся Налоговый кодекс: у снижения появился верхний предел. Затем ФНС утвердила Особенности учёта смягчающих обстоятельств. В них расписано, что считается смягчающим, чем это подтверждать и во сколько раз уменьшать штраф.
Шкала стала предсказуемой, но и требования выросли. Без документов обстоятельство не учтут, а несколько удобных аргументов могут засчитать как одно обстоятельство вместо трёх. Речь о снижении штрафа при его назначении, а не об отмене доначисления налога и пеней. Законопроект № 617-9, который повышает сами штрафы с 2027 года, — отдельная тема.
Что изменилось и с какой даты
Изменений два, и даты у них разные.
Первое — новая редакция пункта 3 статьи 114 НК из Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Она действует с 1 сентября 2026 года. При хотя бы одном смягчающем обстоятельстве штраф уменьшается не менее чем в два и не более чем в десять раз по сравнению с размером из статьи НК. Раньше кодекс задавал только нижний предел. Второй абзац пункта говорит, что инспекция учитывает смягчающие обстоятельства с учётом особенностей, утверждённых ФНС.
Второе — сами Особенности. Их утвердил приказ ФНС России от 24 июля 2026 года № ЕД-1-7/514@. Он зарегистрирован в Минюсте 31 августа 2026 года под № 88065 и в тот же день официально опубликован. По пункту 2 приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года.
Поэтому фраза «приказ действует с 1 сентября» неточна. С 1 сентября действует новая норма кодекса. Приказ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования 31 августа 2026 года. ГАРАНТ указывает 1 октября, КонсультантПлюс — 30 сентября. Разница в один день значима только для дел, которые рассматривали 30 сентября.
В сентябре уже действует новая редакция статьи 114 НК, но Особенности ещё не вступили в силу: инспекция применяет кодекс и судебную практику, а не шкалу и проценты приказа. Для нарушений до 1 сентября потолок в десять раз, нижние пороги пункта 18 и ограничение пункта 19, по статье 5 НК, скорее всего, применяться не должны. Более выгодные правила пунктов 8 и 9 могут учитываться в делах, которые рассматривают уже после вступления приказа в силу.
Какие обстоятельства считаются смягчающими
Пункт 2 Особенностей называет четыре группы, как и статья 112 НК:
стечение тяжёлых личных или семейных обстоятельств;
угроза, принуждение, материальная, служебная или иная зависимость;
тяжёлое материальное положение физического лица;
иные обстоятельства, которые налоговый орган или суд признает смягчающими.
Перечень открытый. Среди «иных» ФНС называет незначительность нарушения, незначительную степень вины, добровольное прекращение нарушения, отсутствие или устранение вреда и возмещение ущерба бюджету, тяжёлое имущественное положение организации и обстоятельства, положительно характеризующие лицо. Перед списком стоит «в том числе», поэтому ссылаться можно и на другие факты. Приказ адресован инспекции. Суд связан пределами «не менее чем в два и не более чем в десять раз» из кодекса и может оценить обстоятельства самостоятельно.
Для организаций самый частый аргумент — тяжёлое имущественное положение (пункт 10). Его признаки: текущие обязательства по зарплате, аренде, кредитам, лизингу и другим платежам больше доходов; остатков на счетах не хватает на текущие расходы; убытки или падение прибыли на 30 процентов и более за прошлые годы. Санкции и эпидемиологическая обстановка тоже подойдут, но только если доказано прямое влияние на компанию: доходы упали более чем на 10 процентов к предшествующему налоговому периоду или лицо признано пострадавшим уполномоченным органом.
Положительно характеризуют лицо, по пункту 11, социальная направленность деятельности, статус градообразующего предприятия, добросовестное исполнение обязанностей три года и более с налоговой нагрузкой выше средней по отрасли. Благотворительность учитывают, только если её доля в совокупном доходе за проверяемый период выше порогов из того же пункта.
Без документов обстоятельства нет
Пункт 12 короткий, но главный: смягчающие обстоятельства учитываются при условии документального подтверждения. Почти в каждом пункте об отдельном обстоятельстве сказано, что инспекция оценивает документы, которые представило само лицо.
Ходатайство «просим учесть тяжёлое положение» без выписок, отчётности и расшифровки долгов мало что даст. Обстоятельство нужно доказать: выписками по счетам, бухгалтерской отчётностью за несколько лет, договорами и платёжками по благотворительности, медицинскими документами, документами о наградах.
Шкала снижения
Пункт 15 переводит количество обстоятельств в кратность:
одно обстоятельство — штраф уменьшается в два раза;
два — в четыре раза;
три — в шесть раз;
четыре — в восемь раз;
пять — в десять раз.
Исключение — случаи пункта 9 о погашении долга, о них ниже. По пункту 17 больше чем в десять раз по сравнению с размером из статьи НК штраф не снижают, сколько бы обстоятельств ни было.
Есть и нижние пороги (пункт 18). При нескольких обстоятельствах штраф нельзя уменьшить ниже 1 000 рублей для граждан, 3 000 рублей для ИП, НКО и субъектов МСП и 10 000 рублей для остальных организаций. Если обстоятельство одно и штраф уменьшают в два раза, порог не применяется.
Почему три аргумента могут стать одним
Пункт 14 — главная ловушка при подсчёте. Несколько фактов, относящихся к одному из «иных» обстоятельств, инспекция считает одним обстоятельством. Пример из самих Особенностей: социальная направленность и благотворительность засчитываются как одно. Три письма о хорошей репутации компании — это, скорее всего, снижение в два раза, а не в шесть.
Второе ограничение — пункт 13. Если штрафуют за несколько нарушений, обстоятельство учитывают только там, где оно непосредственно связано с составом. Короткая просрочка декларации смягчит штраф за её несвоевременную подачу, но не за неуплату налога.
Незначительное нарушение: где границы
По пункту 6 нарушение незначительно, если не создаёт существенной угрозы охраняемым отношениям. Ориентиры такие:
просрочка декларации, расчёта или уведомления о контролируемых иностранных компаниях и об участии в иностранных организациях — до трёх рабочих дней включительно;
просрочка ответа на требование о документах или информации — до трёх рабочих дней включительно;
просрочка перечисления удержанного налога агентом — до трёх рабочих дней включительно, и одновременно несвоевременная сдача расчёта; без второго условия эта позиция не работает;
не представлено не более десяти процентов истребованных документов;
занижение базы или иная ошибка в налоге по неосторожности и без выхода за пределы статьи 54.1 НК — не более десяти процентов налога за период и не более 5 миллионов рублей.
В некоторых пересказах встречается срок в десять рабочих дней. В опубликованном тексте Особенностей во всех трёх случаях — до трёх рабочих дней.
Отсутствие повторности само по себе не смягчает. Единичность нарушения работает только вместе с другими фактами: небольшой виной, несущественным вредом, его устранением.
Незначительная степень вины (пункт 7) — например, ошибочное толкование нормы, когда нет практики и разъяснений или практика противоречива. Подборку разноречивых писем и судебных актов лучше приложить к ходатайству.
Уточнёнка и погашение долга: два разных режима
Отправная точка — подпункт 1 пункта 4 статьи 81 НК. Если уточнёнку подали до того, как узнали, что инспекция нашла ошибку или назначила выездную проверку, и сальдо ЕНС хватало на недоимку и пени, ответственности нет вовсе. Пункты 8 и 9 Особенностей описывают, что будет, если условия выполнены не полностью.
Режим первый: уточнёнка подана в пределах срока из подпункта 1 пункта 4 статьи 81 НК — в Особенностях это названо сроком, но в самой статье 81 речь о моменте до обнаружения ошибки или назначения выездной проверки, а не о календарной дате, — но сальдо не хватает. Самостоятельное исправление — смягчающее обстоятельство, штраф уменьшается в два раза. Если в момент подачи на ЕНС было положительное сальдо, но меньше недостающего налога и пеней, это сальдо и доплата до рассмотрения дела снижают уменьшенный вдвое штраф ещё: на 20 процентов при уплате не менее четверти недостающего налога и пеней, на 40 — не менее половины, на 60 — не менее трёх четвертей, на 80 — при полной уплате.
Режим второй: уточнёнка подана за пределами этого срока. Тогда снижения за самостоятельное исправление нет. Учитывается только возмещение ущерба до даты рассмотрения дела: нужно подать уточнёнку с налогом в размере выявленной проверкой недоимки и заплатить не менее половины недоимки и пеней. Штраф уменьшают на 50 процентов от размера по статье НК при уплате не менее половины, на 60 — не менее трёх четвертей, на 75 — при полной уплате. По тем же правилам снижают штраф агента по пункту 1 статьи 123 НК, если он перечислил налог с опозданием, но до рассмотрения дела.
Оба режима работают только для нарушений, которые повлекли неуплату, занижение базы или неверный расчёт налога: в Особенностях приведены пункт 3 статьи 120, статьи 122 и 123 НК. На штраф по статье 119 НК за несвоевременную подачу декларации они не распространяются.
После снижения по пункту 9 штраф можно уменьшить ещё раз при других смягчающих обстоятельствах: в два раза при одном, в три при двух, в четыре при трёх, в пять при четырёх (пункт 16). Пункт 16 — право инспекции, а не обязанность. Итоговый штраф в любом случае нельзя уменьшить больше чем в десять раз по сравнению с размером из статьи НК. Если по пунктам 8 и 9 снижение в десять раз уже достигнуто, пункт 16 ничего не добавляет.
Где больше двух раз не снизят
Пункт 19 ограничивает снижение двумя разами, даже при нескольких обстоятельствах, в двух случаях. Первый — одна выездная проверка выявила несколько умышленных нарушений в разных периодах, направленных на уклонение от налогов с привлечением взаимозависимых или подконтрольных лиц. Второй — лицо, уже привлечённое к ответственности за умышленное уклонение с привлечением взаимозависимых или подконтрольных лиц, в период, когда оно считается повторным нарушителем по пункту 3 статьи 112 НК, совершило аналогичное умышленное нарушение, выявленное камеральной проверкой. На снижение по пунктам 9 и 16 это ограничение не распространяется.
«Нам будет тяжело заплатить» не аргумент
Пункты 5 и 10 прямо исключают прогнозируемое тяжёлое положение, которое возникнет из-за уплаты налогов, пеней, штрафов и процентов. Ссылка на то, что доначисления разорят компанию, не сработает. Тяжёлое положение должно быть уже сейчас и подтверждаться документами о текущем состоянии.
Что делать бухгалтеру
Если нашли ошибку сами, следите и за временем, и за сальдо. Уточнёнка до того, как инспекция обнаружила ошибку или назначила выездную проверку, при достаточном сальдо ЕНС освобождает от штрафа. Если сальдо не было, такая уточнёнка всё равно даёт снижение вдвое по пункту 8. Дополнительная шкала 20–80 процентов в тексте прямо написана для случая, когда на момент уточнёнки сальдо было положительным, но его не хватило.
Если пришёл акт, готовьте ходатайство о смягчающих обстоятельствах вместе с возражениями. Документы и оплата недоимки должны успеть до рассмотрения материалов проверки. Для актов о нарушениях вне камеральной и выездной проверки окно короче: после месячного срока на возражения рассмотрение идёт в течение 10 дней, документы и оплату нужно успеть раньше.
В ходатайстве разложите обстоятельства по группам пункта 2, а «иные» — по видам. Так сразу видно, сколько из них засчитают с учётом пункта 14. К каждому приложите документ и укажите, к какому нарушению оно относится.
И сверяйте даты. Новая редакция статьи 114 НК действует с 1 сентября 2026 года. Особенности ФНС вступают в силу по истечении месяца после опубликования 31 августа: ГАРАНТ указывает 1 октября, КонсультантПлюс — 30 сентября.
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