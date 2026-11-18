Банк не проводит платежку, а в клиент-банке висит отметка о решении налогового органа. Порядок действий у бухгалтера всегда один: узнать основание, устранить его и проследить, чтобы инспекция и банк уложились в свои сроки. Сроки короткие и прописаны в статье 76 НК РФ, а за их нарушение организации положены проценты.
Ниже разберем основания блокировки, коды, по которым их можно отличить, порядок снятия по каждому основанию и случаи, когда стоит требовать проценты. Сроки в днях по НК РФ считаются в рабочих днях (пункт 6 статьи 6.1 НК РФ).
Основания блокировки и их коды
Узнать основание можно в сервисе ФНС «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов». Нужно выбрать запрос о действующих приостановлениях операций по счетам, указать ИНН организации и БИК банка. Сервис покажет номер и дату решения, код налогового органа и код основания. Коды установлены справочником к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 13.12.2024 № ЕД-7-8/1141@.
Код 1, решение о взыскании задолженности. Блокировка действует по пункту 2 статьи 76 НК РФ в пределах отрицательного сальдо ЕНС, по всем счетам, сведения о которых размещены в реестре решений о взыскании. Сумму банк определяет ежедневно по данным реестра. Остаток сверх долга организация тратит свободно.
Код 2, непредставление декларации в течение 20 дней после установленного срока (подпункт 1 пункта 3 статьи 76 НК РФ). Прекращаются все расходные операции, а не только сумма налога по декларации. Такое решение инспекция может принять в течение трех лет со дня истечения этих 20 дней.
Код 3, обеспечительные меры после решения по проверке (пункт 10 статьи 101 НК РФ).
Код 5, неисполнение обязанности получать документы от инспекции через оператора ЭДО (подпункт 1.1 пункта 3 статьи 76 НК РФ). Решение принимается в течение 10 дней со дня, когда инспекция установила нарушение.
Код 6, непредставление расчета 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам или расчета по доходам иностранных организаций в течение 20 дней после срока (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ).
Кода 4 в действующем справочнике нет. Раньше он означал неотправленную квитанцию о приеме требования. Само основание, подпункт 2 пункта 3 статьи 76 НК РФ, утратило силу с 5 февраля 2025 года (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ), а код 4 в справочнике ФНС признан утратившим силу. Теперь документ, направленный инспекцией по ТКС, считается полученным на шестой рабочий день со дня отправки (пункт 4 статьи 31 НК РФ), и квитанцию отправлять не нужно.
Копию решения о блокировке или о ее отмене инспекция передает организации не позднее следующего рабочего дня после принятия. Проверьте входящие у оператора ЭДО и личный кабинет. По непредставленной декларации или расчету 6-НДФЛ и РСВ инспекция вправе заранее, не позднее чем за 14 дней до решения о блокировке, направить уведомление о неисполнении обязанности (пункт 3.3 статьи 76 НК РФ). Это право инспекции, а не обязанность: счет могут заблокировать и без уведомления. Но если оно пришло, отчетность нужно сдавать немедленно.
Что банк проводит с заблокированного счета
Блокировка не распространяется на платежи в бюджет, то есть списание в уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов (абзац третий пункта 1 статьи 76 НК РФ). Пройдут и платежи, которые по статье 855 ГК РФ идут раньше налогов, например по исполнительным листам о возмещении вреда жизни и здоровью или об алиментах.
Открыть счет в другом банке и работать через него не получится. Банк счет откроет, но пока действует блокировка, расходные операции по новому счету прекращаются со дня его открытия (пункт 12 статьи 76 НК РФ).
Как снять блокировку за долг по ЕНС
Сверьте сальдо ЕНС в личном кабинете. Типичные причины расхождений: не подано или подано с ошибкой уведомление об исчисленных налогах, платеж ушел с неверными реквизитами, начислены пени, с которыми организация не согласна.
Проверьте, откуда взялось решение о взыскании. Сначала инспекция направляет требование об уплате задолженности, исполнить его нужно в течение восьми дней с даты получения, если в требовании не указан больший срок (пункт 3 статьи 69 НК РФ). Решение о взыскании принимается после истечения этого срока, но не позднее двух месяцев (пункт 4 статьи 46 НК РФ).
Погасите отрицательное сальдо. Заплатить можно и с заблокированного счета, и с другого счета организации.
Проследите за сроком. Банк возобновляет расходные операции не позднее одного дня, следующего за днем, когда в реестре решений о взыскании появятся сведения о нулевом или положительном сальдо ЕНС, либо за днем, когда инспекция получит документы об уплате (пункт 8 статьи 76 НК РФ). Чтобы ускорить процесс, направьте в инспекцию платежное поручение и обратитесь через сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». На практике срок зависит от того, когда платеж отразится на ЕНС и в реестре.
Если сумма долга неверная, сначала напишите в инспекцию и попросите исправить сальдо. Если не помогло, обжалуйте решение о взыскании в региональное управление ФНС. Досудебный порядок обязателен (пункт 2 статьи 138 НК РФ), жалобу подают через инспекцию, решение которой обжалуется (пункт 1 статьи 139 НК РФ). С 1 сентября 2026 года жалобу может рассматривать и налоговый орган, которого ФНС наделила полномочиями вышестоящего (пункт 1.1 статьи 140 НК РФ). Сама жалоба блокировку не снимает, поэтому бесспорную часть долга лучше заплатить сразу.
Как снять блокировку за отчетность и ЭДО
Несданная декларация. Сдайте ее. Решение о блокировке отменяется не позднее одного дня, следующего за днем представления декларации (подпункт 1 пункта 3.1 статьи 76 НК РФ).
Несданные 6-НДФЛ или РСВ. Сдайте расчет. Решение отменяется не позднее одного дня, следующего за днем его представления (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ).
Нет ЭДО. Заключите договор с оператором электронного документооборота и оформите квалифицированную электронную подпись. Обязанность по пункту 5.1 статьи 23 НК РФ считается исполненной при наличии обоих условий. Решение отменяется не позднее одного дня, следующего за днем исполнения обязанности (подпункт 1.1 пункта 3.1 статьи 76 НК РФ).
Решение об отмене инспекция направляет в банк в электронной форме не позднее дня, следующего за днем его принятия (пункт 4 статьи 76 НК РФ). Поэтому на всю процедуру обычно уходит один-два рабочих дня. Если за это время операции не возобновились, проверьте статус в сервисе ФНС и направьте письменное обращение через личный кабинет или по ТКС либо через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Письменное обращение фиксирует дату и пригодится для расчета процентов, звонок такой фиксации не дает.
Обеспечительные меры после проверки
После решения по выездной или камеральной проверке руководитель инспекции вправе принять обеспечительные меры, если есть достаточные основания полагать, что без них исполнить решение будет трудно или невозможно (пункт 10 статьи 101 НК РФ). Порядок здесь обязательный. Сначала инспекция запрещает отчуждать или закладывать имущество без ее согласия, причем последовательно по группам: недвижимость, затем транспорт, ценные бумаги и предметы дизайна служебных помещений, затем иное имущество, и только потом готовая продукция, сырье и материалы. Приостановить операции по счетам можно только после этого, если стоимости имущества под запретом не хватает, и только на недостающую сумму.
Если инспекция сразу заблокировала счет, не применив запрет на отчуждение, или заблокировала больше недостающей суммы, это довод для жалобы. Суды признают такие решения недействительными в части блокировки. Например, Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 03.12.2024 по делу № А49-882/2024 оставил в силе такие акты нижестоящих судов и указал, что инспекция обязана соблюдать последовательность обеспечительных мер.
Организация также может попросить заменить обеспечительные меры полностью или частично (пункт 11 статьи 101 НК РФ). Закон называет три варианта: банковскую гарантию, залог ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, или залог иного имущества по статье 73 НК РФ, поручительство третьего лица по статье 74 НК РФ. В замене на действующую банковскую гарантию на всю сумму по решению инспекция отказать не вправе (пункт 12 статьи 101 НК РФ), в остальных случаях решает инспекция.
Когда требовать проценты
Пункт 9.2 статьи 76 НК РФ предусматривает проценты в двух ситуациях.
Инспекция нарушила срок отмены решения о блокировке или срок направления решения об отмене в банк. Проценты начисляются за каждый календарный день нарушения.
Решение о блокировке было неправомерным. Тогда проценты начисляются за каждый календарный день со дня получения банком решения о блокировке до дня получения банком решения об отмене.
Проценты начисляются на сумму, в отношении которой действовала блокировка, по ставке рефинансирования Банка России, действовавшей в эти дни. С 1 января 2016 года ставка рефинансирования равна ключевой ставке.
Важная оговорка. Пункт 9.2 привязан к решению о приостановлении операций. При блокировке за долг по ЕНС отдельного решения о приостановлении нет, она действует через реестр решений о взыскании. Поэтому по основаниям с кодами 2, 5 и 6 позиция для процентов сильнее, а при долге по ЕНС получить их сложнее.
Чтобы было из чего считать проценты, сохраните квитанции о приеме отчетности, платежные поручения, выписки банка и скриншоты сервиса ФНС с датами блокировки и разблокировки.
Что поменяется с 2027 года
С 1 января 2027 года Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ меняет редакцию пунктов 2 и 5 статьи 76 НК РФ. Порядок блокировки за долг по ЕНС после этой даты нужно будет сверить заново.
Чек-лист для бухгалтера
Раз в неделю сверяйте сальдо ЕНС и входящие требования в личном кабинете и у оператора ЭДО.
Ведите календарь отчетности с запасом в несколько рабочих дней до 20-дневного порога.
Следите за сроком действия квалифицированной электронной подписи и договора с оператором ЭДО.
При получении уведомления о непредставлении отчетности сдавайте ее в тот же день.
Перед крупной предоплатой проверяйте счета контрагента тем же сервисом ФНС: он общедоступен.
Храните доказательства дат: они нужны и для жалобы, и для процентов.
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