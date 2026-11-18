Основания блокировки и их коды

Узнать основание можно в сервисе ФНС «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов». Нужно выбрать запрос о действующих приостановлениях операций по счетам, указать ИНН организации и БИК банка. Сервис покажет номер и дату решения, код налогового органа и код основания. Коды установлены справочником к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 13.12.2024 № ЕД-7-8/1141@.

Код 1, решение о взыскании задолженности. Блокировка действует по пункту 2 статьи 76 НК РФ в пределах отрицательного сальдо ЕНС, по всем счетам, сведения о которых размещены в реестре решений о взыскании. Сумму банк определяет ежедневно по данным реестра. Остаток сверх долга организация тратит свободно. Код 2, непредставление декларации в течение 20 дней после установленного срока (подпункт 1 пункта 3 статьи 76 НК РФ). Прекращаются все расходные операции, а не только сумма налога по декларации. Такое решение инспекция может принять в течение трех лет со дня истечения этих 20 дней. Код 3, обеспечительные меры после решения по проверке (пункт 10 статьи 101 НК РФ). Код 5, неисполнение обязанности получать документы от инспекции через оператора ЭДО (подпункт 1.1 пункта 3 статьи 76 НК РФ). Решение принимается в течение 10 дней со дня, когда инспекция установила нарушение. Код 6, непредставление расчета 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам или расчета по доходам иностранных организаций в течение 20 дней после срока (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ).

Кода 4 в действующем справочнике нет. Раньше он означал неотправленную квитанцию о приеме требования. Само основание, подпункт 2 пункта 3 статьи 76 НК РФ, утратило силу с 5 февраля 2025 года (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ), а код 4 в справочнике ФНС признан утратившим силу. Теперь документ, направленный инспекцией по ТКС, считается полученным на шестой рабочий день со дня отправки (пункт 4 статьи 31 НК РФ), и квитанцию отправлять не нужно.

Копию решения о блокировке или о ее отмене инспекция передает организации не позднее следующего рабочего дня после принятия. Проверьте входящие у оператора ЭДО и личный кабинет. По непредставленной декларации или расчету 6-НДФЛ и РСВ инспекция вправе заранее, не позднее чем за 14 дней до решения о блокировке, направить уведомление о неисполнении обязанности (пункт 3.3 статьи 76 НК РФ). Это право инспекции, а не обязанность: счет могут заблокировать и без уведомления. Но если оно пришло, отчетность нужно сдавать немедленно.