3 пункта договора: возврат, автопродление, срок

Возврат. Деньги за неиспользованные месяцы не возвращает ни один из 5 договоров:

YCLIENTS: досрочное расторжение «не является основанием для возврата лицензионного вознаграждения» (п. 8.6);

DIKIDI: «Лицензиату не предоставляется право на односторонний отказ от договора», а сервис может отказаться «в любое время»;

Sonline: вознаграждение «не подлежит возврату, независимо от оснований прекращения» доступа или договора (п. 3.3);

Арника: «перерасчет и (или) возврат Лицензионного вознаграждения не производится» (п. 9.10);

EasyWeek: годовая подписка «не возвращается даже в случае частичного использования» (п. 5.19).

Год дешевле на 15–20 % (расчётно), но если через 3 месяца вы смените сервис, остаток года не вернут. Первый срок я бы брал коротким.

Автопродление. Договор продлевается сам у 2 из 5, если не отказаться заранее: у Арники — за 5 календарных дней до конца периода (п. 9.13.1), у EasyWeek — письменно за 30 дней (п. 5.2). Списать оплату Арника вправе уже за 7 дней до конца периода — на 2 дня раньше, чем истекает срок отказа. Значит, отказываться надо раньше, чем за неделю.

У YCLIENTS и DIKIDI деньги списываются автоматически, только если вы включили автоплатёж; YCLIENTS о предстоящем продлении предупреждать не обязан (п. 8.2.3). У Sonline пункт о продлении ссылается на пп. 8.2.1–8.2.2, которых в договоре нет, — как продлится договор, спросите у сервиса письменно до оплаты. Цена при продлении может измениться у YCLIENTS (п. 8.4), Sonline (п. 5.7) и EasyWeek (п. 5.4).

Минимальный срок. У YCLIENTS самая короткая лицензия — 4 месяца, первый платёж за 5–8 сотрудников — от 15 120 ₽. У Sonline базовые тарифы и модули продаются «за 12 месяцев», а отказ от договора — письменно «за 30 (Тридцать) календарных дней» (п. 10.2). У Арники и DIKIDI можно платить помесячно.