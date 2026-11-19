У салона 4 мастера и администратор. Для сервиса записи это 5 сотрудников, и счёт за 5 бывает почти вдвое больше, чем за 4. 19 ноября я прочитал договоры 5 сервисов записи: ни один не возвращает деньги за неиспользованные месяцы и ни один не пишет, что сам пробивает чек по предоплате. Что проверить до оплаты на 2027 год — ниже.
Почему сервис записи стал важнее в ноябре
12 ноября Яндекс показал агента Алисы AI, который сам звонит в компании и записывает клиента. 16 ноября Google объявил то же для своих карт, пока в США: робот ищет свободные окна в салонах, груминге и автосервисах и видит их через карточку компании. Кнопку «Записаться онлайн» в карточку Яндекс Карт ставит один из 27 сервисов-партнёров. Кто из пяти в их числе — в последнем столбце таблицы.
Сколько стоит запись на 5 сотрудников
Я открыл сайты 7 сервисов. В таблице — 5, у которых я прочитал договор, по алфавиту. Цены — с открытых страниц на 19 ноября, без входа в кабинет.
Сервис
5 сотрудников, ₽ в месяц
Бесплатный тариф
Комиссия с предоплаты клиента
Кнопка в Яндекс Картах
DIKIDI
0 на «Базовом», от 590 на LITE; лимита по сотрудникам нет
есть: онлайн-запись, в том числе на картах, и предоплата
5 % через ЮKassa; предоплату меньше 150 ₽ не берут
да
EasyWeek (BookNow)
на открытой странице цена не показана
есть, для частных мастеров
в процентах не названа; «комиссии третьих сторон» в тариф не входят
нет в списке партнёров
Sonline
800 расчётно («Бизнес», 9 600 ₽ за год, без модулей); «Всё включено» — 2 100
не указан, тест 5 дней
в процентах не названа; модули «Предоплата» и «Эквайринг» — по 6 900 ₽ в год
да
YCLIENTS
от 3 030 при оплате за год, от 3 780 — за 4 месяца
не указан, пробный период 7 дней
СБП — от 0,4 % и 0,7 % у двух партнёров; эквайринг — 1,25 %
да
Арника
2 450 помесячно; 2 083 при оплате за год (24 990 ₽, расчётно)
не указан, демо 5 дней
в процентах не названа
да
Платные тарифы на 5 сотрудников различаются в 6,4 раза (расчётно), бесплатный без лимита по сотрудникам — у 1 из 5. Комиссию с предоплаты в процентах называют 2 из 5: с 1 000 ₽ это 50 ₽ при 5 % и 4–7 ₽ по СБП (расчётно). Кнопку в Яндекс Картах дают 4 из 5.
5 строк счёта, которые стоит проверить
Кого считают сотрудником. YCLIENTS со 2 мая 2024 года берёт плату за администраторов «наравне» с мастерами. Платным человека делает «возможность создавать записи в журнале и проводить оплаты записей», бесплатен один владелец, если он не оказывает услуги. У Sonline и Арники администраторы бесплатны, у DIKIDI лимита по сотрудникам нет.
Ступень «3–4 → 5». У YCLIENTS 3–4 сотрудника стоят от 1 600 ₽ в месяц при оплате за год, 5–8 — от 3 030 ₽. 4 мастера и администратор — это 5: за год от 36 360 ₽ вместо 19 200, на 17 160 ₽ больше (расчётно).
СМС. Цену СМС на открытых страницах не называет ни один из 5: отдельный баланс, отдельная оферта или внешний агрегатор. Посмотрите в настройках, чем сервис шлёт напоминания: если первыми идут СМС, за каждое вы платите сверх тарифа.
Модули вместо пакета. У Sonline «Бизнес» (9 600 ₽ в год) + «Предоплата» (6 900 ₽) + «ККТ + Эквайринг» (12 000 ₽) = 28 500 ₽ в год, а пакет «Всё включено» до 5 мастеров — 21 000 ₽. Модули дороже на 7 500 ₽, или на 36 % (расчётно).
Калькулятор против документа «Тарифы». У Арники калькулятор даёт за год на 5 мастеров 24 990 ₽, а документ «Тарифы» в подвале сайта — 29 400 ₽, ровно 12 месячных платежей. Разница — 4 410 ₽ (расчётно). Сверьте счёт с обеими страницами.
3 пункта договора: возврат, автопродление, срок
Возврат. Деньги за неиспользованные месяцы не возвращает ни один из 5 договоров:
YCLIENTS: досрочное расторжение «не является основанием для возврата лицензионного вознаграждения» (п. 8.6);
DIKIDI: «Лицензиату не предоставляется право на односторонний отказ от договора», а сервис может отказаться «в любое время»;
Sonline: вознаграждение «не подлежит возврату, независимо от оснований прекращения» доступа или договора (п. 3.3);
Арника: «перерасчет и (или) возврат Лицензионного вознаграждения не производится» (п. 9.10);
EasyWeek: годовая подписка «не возвращается даже в случае частичного использования» (п. 5.19).
Год дешевле на 15–20 % (расчётно), но если через 3 месяца вы смените сервис, остаток года не вернут. Первый срок я бы брал коротким.
Автопродление. Договор продлевается сам у 2 из 5, если не отказаться заранее: у Арники — за 5 календарных дней до конца периода (п. 9.13.1), у EasyWeek — письменно за 30 дней (п. 5.2). Списать оплату Арника вправе уже за 7 дней до конца периода — на 2 дня раньше, чем истекает срок отказа. Значит, отказываться надо раньше, чем за неделю.
У YCLIENTS и DIKIDI деньги списываются автоматически, только если вы включили автоплатёж; YCLIENTS о предстоящем продлении предупреждать не обязан (п. 8.2.3). У Sonline пункт о продлении ссылается на пп. 8.2.1–8.2.2, которых в договоре нет, — как продлится договор, спросите у сервиса письменно до оплаты. Цена при продлении может измениться у YCLIENTS (п. 8.4), Sonline (п. 5.7) и EasyWeek (п. 5.4).
Минимальный срок. У YCLIENTS самая короткая лицензия — 4 месяца, первый платёж за 5–8 сотрудников — от 15 120 ₽. У Sonline базовые тарифы и модули продаются «за 12 месяцев», а отказ от договора — письменно «за 30 (Тридцать) календарных дней» (п. 10.2). У Арники и DIKIDI можно платить помесячно.
Предоплата при записи: чек пробивает ваша касса
Ни один сервис из таблицы не пишет, что пробивает чек по предоплате сам. YCLIENTS: «Лицензиар не осуществляет расчеты» (п. 1.7). DIKIDI: «Администрация Сервиса не участвует в осуществлении Перевода» (п. 6.8). Арника и Sonline отправляют чеки через подключённую кассу бизнеса.
Предоплата — это расчёт по 54-ФЗ (ст. 1.1), а при расчётах касса обязательна, кроме случаев, которые называет сам закон (ст. 1.2 п. 1). При оплате онлайн клиенту отправляют электронный чек на телефон или почту (ст. 1.2 п. 5). Налоговая такие нарушения уже находит: УФНС по Забайкальскому краю 2 сентября 2024 года — «Более 20 случаев связаны с невыдачей кассовых чеков при получении предоплаты».
По одной записи — два чека, при отмене — третий:
В день оплаты — «предоплата 100%», если клиент оплатил услугу целиком, или «предоплата», если часть. Если при оплате не известно, что именно будет передано, по разъяснению ФНС нужен признак «аванс». По-моему, запись на конкретную услугу — это «предоплата», а депозит без выбранной услуги — «аванс».
После визита — «полный расчет» на всю сумму с учётом предоплаты. Письмо ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@: «необходимо сформировать два кассовых чека».
При отмене — чек с признаком «возврат прихода» (ст. 4.7): возврат предоплаты тоже расчёт.
Один сводный чек за месяц вместо отдельных чеков на зачёт и возврат предоплаты закон разрешает только некоторым услугам: мероприятиям, перевозкам, связи, ЖКХ, охране, образованию и ещё нескольким (п. 2.1 ст. 1.2). Бьюти-, авто- и бытовых услуг в этом списке нет — значит, чек по каждой записи.
Отказаться от услуги клиент вправе «в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору» (ст. 32 Закона о защите прав потребителей). Значит, удержать предоплату при отмене можно только в размере расходов, которые вы уже понесли. Условия возврата задаёт бизнес, а не сервис записи, — сверяйте их с этой статьёй.
Кто у вас пробивает чек на предоплату, которую клиент внёс при онлайн-записи: ваша касса — или все уверены, что это делает сервис?